Углекислый газ в помещении ухудшает нашу способность мыслить

Высокая концентрация СО2 в атмосфере связана с концентрацией СО2 в помещении

Непоколебимый рост диоксида углерода (СО2) в атмосфере Земли во многом влияет на здоровье человека. Уже сегодня из-за аномальной жары люди чаще болеют, а спектр различных инфекционных заболеваний расширяется. Более того, глобальное повышение температур увеличивает образование смога, что способствует большему загрязнению воздуха. Однако, согласно результатам исследования, представленного на конференции Американского геофизического общества, сам диоксид углерода следует рассматривать как загрязнитель воздуха, способный медленно притуплять нашу способность мыслить. Ознакомиться с работой можно на сервисе препринтов EarthArXiv.

В последние годы результаты сразу нескольких исследований выявили связь между высоким уровнем углекислого газа в помещении и снижением когнитивных навыков. Когнитивными называют высшие функции мозга, а именно нашу способность мыслить, говорить, ориентироваться в пространстве и др. Когда в помещении с плохой системой вентиляции находится большое количество человек, выделяемый ими углекислый газ становится концентрированным. Результаты исследования показали, что плохо вентилируемые классные помещения в школах связаны с ухудшением памяти, концентрации внимания и оценок учащихся. А в 2016 году работа ученых из Гарвардского университета привлекла внимание широкой общественности после того, как исследователи обнаружили, что повышенные уровни диоксида углерода в помещении являются причиной снижения ряда когнитивных функций — от принятия решений до разработки сложной стратегии поведения. Чем выше был уровень СО2 в помещении, тем хуже становились когнитивные навыки испытуемых.

Влияет ли СО2 в атмосфере Земли на когнитивные навыки?

Да. В исследовании не упоминалось изменение климата, но оно напрямую связано с предыдущими работами, в том числе с исследованием специалистов из Гарвардского университета. Ученые полагают, что диапазон диоксида углерода, указанный в работе 2016 года, напрямую коррелирует с увеличением СО2 в атмосфере Земли. Прямо сейчас уровень СО2 в атмосфере достиг максимума за всю историю. Согласно прогнозу Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), если выбросы останутся на прежнем уровне, количество диоксида углерода в атмосфере может более чем удвоиться к концу века — от 410 промилле сегодня до 930 промилле к 2100 году.

Чтобы выяснить, как рост уровня СО2 в атмосфере влияет на уровень СО2 в помещении, команда исследователей опиралась на работу ученых из Гарварда. Согласно полученным результатам, при уровне СО2 в атмосфере 930 промилле, уровень СО2 в помещении составит более 1250 промилле. Подобная концентрация углекислого газа способна привести к существенному снижению когнитивных навыков. Так, если не сократить количество вредных выбросов, к 2100 году познавательные способности школьников снизятся на 25%, а их способность решать сложные задачи на 50%. Механизм, лежащий в основе снижения когнитивных навыков, до сих пор не совсем понятен, но исследователи связывают его с углекислым газом, который затрудняет поглощение кислорода мозгом. Концентрированный углекислый газ может также снизить уровень рН в крови, что приводит к ряду симптомов, включая спутанность сознания.

Хорошие новост и заключаются в том, что подобное будущее можно предотвратить, сократив количество выбросов в атмосферу. В противном случае мы рискуем столкнуться с общей неспособностью решать проблемы. Исследователи полагают, что подобное скрытое воздействие изменения климата на человека может повлиять на способность хоть как-то решить саму проблему глобального потепления.