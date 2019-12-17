» » Археологи разгадали тайну статуй на острове Пасхи

Археологи разгадали тайну статуй на острове Пасхи

Археологи разгадали тайну статуй на острове Пасхи

Статуи Моаи на острове Пасхи

Остров Пасхи считается одним из самых загадочных мест на нашей планете, потому что на ней были найдены более 800 огромных статуй под названием моаи. Считается, что они были построены между 1250 и 1500 годами древней цивилизацией Рапануи, но для чего они предназначались, историкам до сих пор неизвестно. Есть разумное предположение, что статуи олицетворяли полинезийских богов и вождей, поэтому местные жители до сих пор верят, что в них заключена сверхъестественная сила предков. Древние обитатели острова могли верить, что воздвигнутые ими памятники помогают сохранить плодородие земли и это предположение недавно было доказано археологами из США, Новой Зеландии и Чили.

Результаты исследования международной группы ученых было опубликовано в научном журнале Phys.org. Ученые во главе с Джоанной Ван Тилбур тщательно изучили две статуи возле 150-метрового вулкана Рано Рараку, расположенного в восточной части острова Пасхи. Считается, что 95% возведенных на острове статуй были созданы именно из его вулканического туфа, который являлся чуть ли не основным строительным материалом древнего племени. Однако, исследование почвы возле вулкана также доказало то, что это место служило как плодородный сельскохозяйственный центр.

Археологи разгадали тайну статуй на острове Пасхи

Статуи на склоне вулкана Рано Рараку


тайна острова Пасхи

Об этом как минимум свидетельствует высокая концентрация в почве фосфора и кальция, которые очень важны для роста сельскохозяйственных растений. Анализ образцов земли показал, что у подножия вулкана древняя цивилизация выращивала бананы. Также в почве были найдены следы батата, который для жителей острова является чем-то вроде картофеля. Еще одним выращиваемым в этих краях растением считается колоказия, которая является ингредиентом гавайского блюда лаулау с добавлением свинины.

Археологи разгадали тайну статуй на острове Пасхи

Батат — «картофель» коренных жителей острова Пасхи

По мнению исследователей, почва возле вулкана Рано Рараку могла быть самой плодородной на острове. Не удивительно, что коренные жители хотели сохранить это плодородие как можно дольше. Если они действительно верили в то, что в статуях моаи заключена сверхъестественная сила богов, вождей и предков, они вполне могли устанавливать их возле мест посадки важных для их жизни растений.

Однако, судя по всему, божественная сила древнему народу Рапануи не помогла. Представители этой цивилизации и строители загадочных статуй исчезли еще до того, как остров Пасхи был открыт европейцами. Причиной падения цивилизации считается то, что она вырубила практически все леса и исчерпала весь запас ресурсов. К тому же, на острове обитало несколько племен и между ними возникали войны за ресурсы.

Кстати, еще одна теория насчет предназначения статуй гласит, что разные племена соревновались в том, кто построит самые крупные памятники. Их высота составляла от 3 до 5 метров, а масса в среднем равнялась примерно 5 тоннам. Одна из статуй под названием Хоа Хакананайа сегодня считается произведением искусства и хранится в Британском музее.

Археологи разгадали тайну статуй на острове Пасхи

Статуя Хоа Хакананайа в Британском музее

Кстати, на тему вражды между между племенами острова Пасхи рекомендую посмотреть фильм «Рапа Нуи» 1994 года. Конечно, историческая ценность кинокартины подвергается большому сомнению, но то, как местные жители уничтожили природу, в ней показывается очень хорошо.

17 декабрь 2019 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Тайны острова Кодачок
Новости технологий

Тайны острова Кодачок

Остров Кодачок в Днепре, который связывают с именами великого князя Святослава Игоревича и отважного казака Ивана Сирко, буквально кишит легендами и мифами. Этимология слова Кодачок такая: корень
Древнегреческие скульптуры на самом деле были цветными
Новости технологий

Древнегреческие скульптуры на самом деле были цветными

Известно, что древнегреческие скульпторы раскрашивали свои творения.Краска, конечно, не выдержала испытания временем, но современные технологии позволяют увидеть статуи такими, какими они были
Загадочный остров долгожителей
Новости технологий

Загадочный остров долгожителей

В Филиппинском море есть необычный остров, который прозван островом долгожителей.Это японский остров Окинава. На нем проживает до 500 человек в возрасте 100 лет и старше, т.е. 35 долгожителей на
Ученые не могут объяснить просихождение Мистической дороги в Корее
Новости технологий

Ученые не могут объяснить просихождение Мистической дороги в Корее

Ученые до сих пор не могу дать объяснение загадочному феномену Мистической дороги на острове Чеджу (Корея). По необычной дороге предметы скатываются вверх.
Тайны древнего мира: легенды о гигантах
Новости технологий

Тайны древнего мира: легенды о гигантах

10 необитаемых островов планеты
Новости технологий

10 необитаемых островов планеты

1. Остров Кокос, Коста-Рика Остров Кокос – самый крупный необитаемый остров Тихого океана — уединенно расположился примерно в 550 километрах от западного побережья Коста-Рики. Помимо классических
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Калькулятор тарифов Яндекс на таксиОсновные преимущества керамической плиткиЭкстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийАвтосвет, нюансы ремонта и обслуживанияСтруктура РишатКомета Лавджоя и свечение атмосферыСильный ветер привел к обмелению ДонаЧеловек не сможет выжить вне магнитосферы Земли


Свежие Статьи
В музее самопроизвольно открылся защитный купол

В музее самопроизвольно открылся защитный купол "Челябинского метеорита"

В Исландии за сутки произошло более 1000 землетрясений

В Исландии за сутки произошло более 1000 землетрясений

Йеллоустон - 120 землетрясений за 28 дней

Йеллоустон - 120 землетрясений за 28 дней

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+