Археологи разгадали тайну статуй на острове Пасхи

Статуи Моаи на острове Пасхи

Остров Пасхи считается одним из самых загадочных мест на нашей планете, потому что на ней были найдены более 800 огромных статуй под названием моаи. Считается, что они были построены между 1250 и 1500 годами древней цивилизацией Рапануи, но для чего они предназначались, историкам до сих пор неизвестно. Есть разумное предположение, что статуи олицетворяли полинезийских богов и вождей, поэтому местные жители до сих пор верят, что в них заключена сверхъестественная сила предков. Древние обитатели острова могли верить, что воздвигнутые ими памятники помогают сохранить плодородие земли и это предположение недавно было доказано археологами из США, Новой Зеландии и Чили.

Результаты исследования международной группы ученых было опубликовано в научном журнале Phys.org. Ученые во главе с Джоанной Ван Тилбур тщательно изучили две статуи возле 150-метрового вулкана Рано Рараку, расположенного в восточной части острова Пасхи. Считается, что 95% возведенных на острове статуй были созданы именно из его вулканического туфа, который являлся чуть ли не основным строительным материалом древнего племени. Однако, исследование почвы возле вулкана также доказало то, что это место служило как плодородный сельскохозяйственный центр.

Статуи на склоне вулкана Рано Рараку

тайн а острова Пасхи

Об этом как минимум свидетельствует высокая концентрация в почве фосфора и кальция, которые очень важны для роста сельскохозяйственных растений. Анализ образцов земли показал, что у подножия вулкана древняя цивилизация выращивала бананы. Также в почве были найдены следы батата, который для жителей острова является чем-то вроде картофеля. Еще одним выращиваемым в этих краях растением считается колоказия, которая является ингредиентом гавайского блюда лаулау с добавлением свинины.

Батат — «картофель» коренных жителей острова Пасхи

По мнению исследователей, почва возле вулкана Рано Рараку могла быть самой плодородной на острове. Не удивительно, что коренные жители хотели сохранить это плодородие как можно дольше. Если они действительно верили в то, что в статуях моаи заключена сверхъестественная сила богов, вождей и предков, они вполне могли устанавливать их возле мест посадки важных для их жизни растений.

Однако, судя по всему, божественная сила древнему народу Рапануи не помогла. Представители этой цивилизации и строители загадочных статуй исчезли еще до того, как остров Пасхи был открыт европейцами. Причиной падения цивилизации считается то, что она вырубила практически все леса и исчерпала весь запас ресурсов. К тому же, на острове обитало несколько племен и между ними возникали войны за ресурсы.

Кстати, еще одна теория насчет предназначения статуй гласит, что разные племена соревновались в том, кто построит самые крупные памятники. Их высота составляла от 3 до 5 метров, а масса в среднем равнялась примерно 5 тоннам. Одна из статуй под названием Хоа Хакананайа сегодня считается произведением искусства и хранится в Британском музее.

Статуя Хоа Хакананайа в Британском музее

Кстати, на тему вражды между между племенами острова Пасхи рекомендую посмотреть фильм «Рапа Нуи» 1994 года. Конечно, историческая ценность кинокартины подвергается большому сомнению, но то, как местные жители уничтожили природу, в ней показывается очень хорошо.