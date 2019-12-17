«КамАЗ» представил тягач Continent с гибридным двигателем и автопилотом

Новый грузовик «КамАЗ-54907 Continent»

Уже сейчас, двигаясь по дорогам США, можно встретить грузовики без человека на водительском сиденье. Например, совсем недавно один из таких беспилотных тягачей с системой автоматического вождения успешно перевез 18000 килограммов масла из одного побережья в другое. Разработка такой техники ведется и в России, причем в основном этим занимается, конечно же, автоконцерн «КамАЗ». На днях он представил один из самых навороченных грузовиков под названием «КамАЗ-54907 Continent», который тоже умеет самостоятельно перестраиваться на разные полосы движения и парковаться. К тому же, он имеет гибридный двигатель, работающий как от горючего топлива, так и от электричества. Но самой интересной особенностью новинки считается его салон, в котором в буквальном смысле этого слова, можно жить.

Технические характеристики грузовика пока неизвестны, но обзор был опубликован на официальном канале «КамАЗ» в Яндекс.Дзен. По словам представителей автоконцерна, среди конструкторов новинка также известна как «Проект 2020». А все потому, что в ней используется концепт новой кабины с таким же названием, который был представлен в 2017 году в рамках международного автосалона Комтранс. Компания убрала некоторые элементы вроде встроенного туалета, душевой кабинки и беговой дорожки, но остальные удобства для водителей остались на месте.

Новый салон грузовиков «КамАЗ»

В обновленном салоне российского грузовика есть только одно место, то есть дальнобойщики не смогут брать с собой напарников для замены во время сна. Однако, если водитель будет сильно утомлен и будет засыпать, грузовик быстро заметит это при помощи двух расположенных перед человеком камер и даст сигнал о необходимости отдыха. Вероятно, в таких случаях и понадобится система автономного вождения, которая сможет брать управление на себя ехать по дороге меняя полосы движения. Работу автопилота представители автоконцерна пока не продемонстрировали, поэтому ее безопасность пока под большим сомнением.

Поспать водитель сможет на кровати шириной 90 сантиметров, которая изначально находится в сложенном состоянии для экономии места. Таким же образом дальнобойщики смогут разложить обеденный стол, на котором можно поесть приготовленную на встроенной в салон мультиварке еду. Среди другой внедренной техники есть электрический чайник, микроволновая печь, холодильник и сейф с кодовым замком. Разработчики не забыли и про умывальник, зеркало и эспандер для физической разминки. В общем, жить можно.

Салон грузовика «КамАЗ-54907 Continent»

Приборная доска представляет собой электронный экран, на котором выводится информация о скорости движения, уровне топлива и заряда аккумулятора. Но помимо него в салоне также есть 15,5-дюймовый сенсорный экран, на котором можно включить навигатор, музыкальный и видеоплеер и даже браузер для выхода в интернет. Впрочем, практически то же самое, что и в грузовике Tesla Semi, но насколько хорошо все это работает пока тоже неизвестно.

Экраны внутри салона нового грузовика «КамАЗ»

Также автоконцерн расхвалил внешний вид грузовика, мол, ни одна деталь не выбивается из дизайнерского стиля. У «КамАЗ-54907 Continent» нет зеркал заднего вида, потому что они заменены камерами на внешней стороне кузова, которые показывают изображение на экранах внутри салона. В общем, новинка внешне действительно выглядит современно и красиво, поэтому к его дизайну нет никаких вопросов.

Как и говорилось выше, технические характеристики нового «КамАЗ» пока не названы. Известно только то, что он оснащен гибридным двигателем, способным работать от горючего топлива и электричества. По словам создателей, заряда электродвигателя будет хватать на преодоление нескольких десятков километров, но в основном он будет включаться только по территории складов, чтобы не загрязнять воздух выхлопами. Также он может включаться для экономии топлива при подъеме на горы и пробуксовке. Что касается расхода топлива, представители автоконцерна уверяют, что двигатель потребляет меньше 25 литров на 100 километров пути.

Внешний вид грузовика «КамАЗ-54907 Continent»

Только вот действительно ли новинка так хороша, как о ней рассказывают, не ясно. Автоконцерн «КамАЗ» любит делать громкие заявления, однако его навороченные грузовики до сих пор нельзя встретить на реальных дорогах. Представители пока не назвали дату выхода «КамАЗ-54907 Continent» в продажу и ее цену, поэтому нам вряд ли удастся увидеть ее в живую в ближайшее время. Остается надеяться, что скоро концерн опубликует хотя бы видео с доказательством того, что новинка хорошо справляется с автономным вождением.