» » Шаровиптерикс

Шаровиптерикс


Шаровиптерикс

На картинке вы видите, как могла бы выглядеть летучая мышь, если бы летательная перепонка у нее была натянута между задними, а не между передними конечностями. На такие фантазии палеохудожника Андрея Атучина вдохновила необычная триасовая рептилия шаровиптерикс (Sharovipteryx mirabilis).

Единственный отпечаток шаровиптерикса был обнаружен в конце 60-х годов XX века в триасовых отложениях Киргизии, в местонахождении Мадыген у подножия Туркестанского хребта. Отпечаток нашел палеоэнтомолог, сотрудник Палеонтологического института Академии наук СССР Александр Григорьевич Шаров. Этот легендарный «охотник за костями» был на редкость удачливымым. Отправляясь на раскопки, он записывал в полевом дневнике, что именно надо найти, словно ходил в магазин за покупками. Мы пишем список «молоко, хлеб, сладкое», а Шаров записывал названия вымерших насекомых и во время экспедиции аккуратно проставлял напротив записей галочки со словом «выполнено».

Кроме большого количества уникальных образцов по насекомым Шаров обнаружил в Казахстане перо юрской птицы, отпечатки казахских птерозавров, а также два отпечатка триасовых рептилий в Мадыгене, которых описал сам под названиями лонгисквама (Longisquama) и подоптерикс (Podopteryx), то есть «ногокрыл». Последнего в 1981 году переописали под именем шаровиптерикс — в честь Шарова.


Шаровиптерикс

Отпечаток шаровиптерикса. Фото с сайта en.wikipedia.org


Лонгисквама тоже до сих пор известна по единственному отпечатку, найденному Шаровым. Обе рептилии принадлежали к пролацертилиям (Prolacertiformes) из группы архозавроморфов, которые вообще отличались большой экзотичностью. К пролацертилиям в том числе относят знаменитую водную рептилию танистрофея (Tanystropheus) с очень длинной шеей. И лонгискваму, и шаровиптерикса обычно реконструируют как небольших древесных рептилий, способных к планирующему полету.


Шаровиптерикс

Реконструкция внешнего вида шаровиптерикса. Рисунок © Takeshi Yamada с сайта flickr.com


Шаровиптерикс был длиной 24 см (включая хвост). Сохранился отпечаток скелета, кожных покровов с мелкими чешуйками и кожной перепонки между задними конечностями, а также, возможно, между передними и задними конечностями и рядом с шеей. Из-за плохой сохранности отпечатка последнее утверждать трудно.

Это единственное известное животное — как ископаемое, так и современное, — которое освоило планирующий полет с помощью задних лап. По сути, он представлял собой некий аналог воздушного змея или дельтаплана (см. книгу Андрея Журавлева «Летающие жирафы, мамонты-блондины, карликовые коровы...»). Впрочем, ряд авторов высказывает сомнение, что с такой конструкцией шаровиптерикс вообще мог планировать.

Чтобы показать, насколько эволюционное решение шаровиптерикса было странным и нетривиальным, художник Андрей Атучин изобразил гипотетических летучую мышь «мышептерикса» (верхний рисунок) и птерозавра «птерозавроптерикса», которые могли бы освоить полет с помощью перепонки между задними конечностями.


Шаровиптерикс

«Птерозавроптерикс». Рисунок © Андрей Атучин


Рисунок © Андрей Атучин.

Антон Нелихов

17 ноябрь 2019 /
Аномалии
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Телескоп VLT сфотографировал космическую летучую мышь
Космос и Нло

Телескоп VLT сфотографировал космическую летучую мышь

Новое изображение Европейской южной обсерватории запечатлело космическую летучую мышь, спрятавшуюся в одном из самых темных уголков созвездия Ориона.
Космонавты выясняют причину странных звуков на МКС
Космос и Нло

Космонавты выясняют причину странных звуков на МКС

Россияне из экипажа Международной космической станции исследуют влияние невесомости на реакции человеческого организма и выясняют причину странных звуков на станции. В четверг бортинженеры МКС-27
Морские ракообразные устраивают ритуальные бои
Космос и Нло

Морские ракообразные устраивают ритуальные бои

Морские ракообразные из отряда ротоногих обладают очень мощными конечностями, похожими на дубины. Это "оружие" помогает животным в борьбе за ресурсы и территорию с представителями других видов. Оно
На Титане обнаружен аналог Нила
Космос и Нло

На Титане обнаружен аналог Нила

Этот спутник Сатурна на удивление похож на Землю (с поправками на температуру и размер, конечно): там тоже всё течёт, всё изменяется. Сотрудники проекта «Кассини» заметили миниатюрную внеземную копию
После наводнения в Техасе появилась странная линия шаров из червей
Космос и Нло

После наводнения в Техасе появилась странная линия шаров из червей

29 мая, после наводнения и сильного ливня, на дороге Государственного заповедника Эйзенхауэра появились странные шары размерами с футбольный мяч.Шары лежали по прямой, в аккурат посреди дороги между
А были ли драконы?
Космос и Нло

А были ли драконы?

Практически все народы, которые населяют наш мир, в своих преданиях, мифах и легендах описывают драконов. При этом, независимо от места обитания того или иного народа, все эти предания очень схожи
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Шугаринг: плюсы и минусыПреимущества матрасов MatroluxeОсобенности продвижения сайтаКак рождаются самые мощные магниты во ВселеннойУпавший в Коста-Рике метеорит пахнет брюссельской капустойРедчайший метеор: дневные СекстантидыТайник с серебряными шекелямиОчень большой телескоп


Свежие Статьи
На реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной диск

На реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной диск

Вьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки

Вьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки

Выброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца

Выброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+