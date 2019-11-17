Хаббл обнаружил любопытную спираль

Вселенная настолько обширна, что очень трудно, придерживаться чувство масштаба. Многие галактики, которые мы видим в телескопы, такие как космический телескоп Хаббл NASA/ESA - источник этого прекрасного изображения. Изображения выглядят относительно одинаково: спиральные рукава, светящийся центр и смесь ярких пятен звездообразования и темных волн космической пыли.Эта спиральная галактика и носит название NGC 772. На самом деле она имеет много общего с нашей домашней галактикой Млечный Путь. Каждая из них может похвастаться несколькими маленькими, спутниковыми галактиками, которые находятся близко к орбите и гравитационно связаны со своими родительскими галактиками. Один из спиральных рукавов NGC 772 был искажен и разрушен одним из этих спутников (NGC 770 - не виден на изображении), в результате чего он вытянулся и стал асимметричен.Тем не менее, они также отличаются в нескольких ключевых отношениях. С одной стороны, NGC 772 - это своеобразная и незапертая спиральная галактика; соответственно, это означает, что она несколько странная по размеру, форме или составу, и в ней отсутствует главная особенность, известная как полоса, которую мы видим во многих галактиках по всему космосу, включая Млечный Путь. Они состоят из газа и звезд и, как полагается, направляют и транспортируют материал через галактическое ядро, возможно, подпитывая и зажигая различные процессы, такие как образование звезд.