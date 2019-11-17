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Вьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки

Вьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки


Во Вьетнаме пятеро детей попрыгали через мертвую змею вместо скакалки. Видеозапись опубликована в YouTube.

На кадрах видно, как двое детей, держа змею с двух концов, вращают ее по кругу, а третий ребенок прыгает через пресмыкающееся. В это время еще два малолетних мальчика наблюдают за процессом, ожидая своей очереди.
Во Вьетнаме водятся 37 видов ядовитых змей, включая индийских краитов, коралловых змей и ямных гадюк.
В марте в индонезийском городе Макасар, расположенном на острове Сулавеси, змея укусила ребенка за язык. Инцидент произошел, когда несколько подростков играли с небольшой змеей. Один из них подул на пресмыкающееся, а затем поднес его ко рту мальчика, стоявшего рядом с высунутым языком. Укус вызвал у детей взрыв хохота.
17 ноябрь 2019 /
Аномалии
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