Вьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки

Во Вьетнаме пятеро детей попрыгали через мертвую змею вместо скакалки. Видеозапись опубликована в YouTube.На кадрах видно, как двое детей, держа змею с двух концов, вращают ее по кругу, а третий ребенок прыгает через пресмыкающееся. В это время еще два малолетних мальчика наблюдают за процессом, ожидая своей очереди.Во Вьетнаме водятся 37 видов ядовитых змей, включая индийских краитов, коралловых змей и ямных гадюк.В марте в индонезийском городе Макасар, расположенном на острове Сулавеси, змея укусила ребенка за язык. Инцидент произошел, когда несколько подростков играли с небольшой змеей. Один из них подул на пресмыкающееся, а затем поднес его ко рту мальчика, стоявшего рядом с высунутым языком. Укус вызвал у детей взрыв хохота.