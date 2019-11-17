Выброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца

Изучение орбиты и траектории движения сверхбыстрой звезды, которую "выбросило" из центра Млечного Пути, может помочь астрономам определить точную скорость движения Солнца и расстояние от него до центра нашей галактики. Об этом рассказал ТАСС доцент Университета Карнеги-Меллон (США) Сергей Копосов.Ученые считают, что особенности этой звезды позволят подробнее разобраться в свойствах галактики. "Мы и раньше находили сверхбыстрые звезды, но эта является единственной, орбиту который мы смогли определить настолько точно. Ее орбита указывает на самый центр галактики и на черную дыру внутри него, - рассказал Копосов. - В силу того, что мы точно знаем ее траекторию, у нас есть возможность определить один из компонентов скорости движения Солнца, а также расстояние от центра галактики до него".Согласно недавней публикации в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, скорость движения недавно открытой звезды S5-HVS1 составляет около 6 млн. км/ч, это примерно в 10 раз больше скорости остальных звезд Млечного Пути. Астрономы предполагают, что эту звезду так "разогнала" сверхмассивная черная дыра в центре нашей Галактики. Настолько быстрая скорость космического тела, по словам астрономов, связана с принадлежностью звезды S5-HVS1 к двойной системе, когда две звезды вращаются друг вокруг друга."Двойная система подлетела близко к сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики. Из-за сильного гравитационного поля черной дыры одна звезда зацепилась черной дырой, а другая вылетела с очень большой скоростью, - полагает Копосов. - Мы точно не знаем, сколько таких сверхбыстрых объектов движется по нашей Галактике, но, скорее всего, звезд, перемещающихся со скоростью больше 1-1,5 тыс. километров в секунду, можно пересчитать по пальцам".Ученые также узнали, что звезда начала свой путь из центра Млечного Пути около 5 миллионов лет назад. По оценкам Копосова, полученная информация поможет узнать больше данных и о самой черной дыре, которая "выбросила" это сверхбыстрое небесное тело.Сверхбыстрые звездыОсновным этапом в изучении сверхбыстрых звезд считается 1988 год. Тогда американский астрофизик Джек Хиллс предложил механизм "выброса" звезд, который связан с использованием массивных черных дыр и двойных звезд. В 2005 году астроном Уоррен Браун из Гарвардского университета (США) открыл далекую звезду, которая движется со скоростью около 700 километров в секунду. Открытие звезды посчитали доказательством механизма Хиллса."Результаты нашего исследования однозначно показывают связь между сверхбыстрой звездой и центром нашей галактики, — отметил Копосов. — Помимо этого, открытая нами звезда гораздо быстрее, чем предыдущие кандидаты на выброс из черной дыры".Проект S5 и планы на будущееОткрытие было сделано благодаря 3,9-метровому Англо-австралийскому телескопу (AAT), который находится в Австралии, в рамках проекта S5 (спектроскопическая съемка Южного звездного потока). Копосов рассказал, что основной его целью не было изучение сверхбыстрых звезд. Изначально он был запущен для исследования звездных потоков. "Измеряя скорости звезд в звездных потоках, мы можем понять, как вещество, видимое или невидимое, как темная материя, распределены в галактике", - сказал астрофизик.В 2018 году благодаря телескопу-спутнику Gaia астрономы нашли несколько сверхбыстрых звезд. Ученый напомнил, что в следующем году телескоп обновит данные, которые уточнят скорость недавно открытой звезды. Точно определенная скорость поможет охарактеризовать гравитационный потенциал Млечного Пути.В заключение астрофизик отметил, что "несмотря на достигнутые результаты, вопросов для изучения осталось еще очень много".