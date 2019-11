На реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной диск

В Северном Китае на реке Генхе с начала ноября наблюдается редкий природный феномен: крутящийся ледяной диск правильной формы диаметром около 2 м, который медленно движется по поверхности замерзающей реки, сообщает News 18.Такое интересное явление, как ледяной диск, может возникать в медленном речном течении в холодном климате при совпадении нескольких природных условий.Замерзающая вода течет в виде вихревого движения, постепенно создавая льдину идеально круглой формы. Река устраивает эффект водоворота вокруг куска льда, медленно разрушая его, пока края не станут совершенно гладкими.Ранее предполагалось, что это явление было вызвано исключительно течением воды, совсем недавно выяснилась связь образования диска с температурой реки на месте, когда менее плотная и теплая вода взаимодействует с замерзшей поверхностью. Были отмечены случаи, когда диаметр ледяных дисков на реках достигал 17 м.Замерзший диск также был зафиксирован на реке Ляо в китайской провинции Ляонин в январе 2019 года, он медленно вращался вокруг своей оси. Лед был достаточно прочным, люди рискнули ступить на него.Подобное явление наблюдали местные жители на реке в американском штате Мэн в начале сентября этого года.

An ice disc formed in the Genhe River in Hulunbuir, Manchuria. The ice disc is about 2 meters in diameter, and rotating slowly counterclockwise. This is an all natural phenomenon, just rare. pic.twitter.com/oJF5m3LC7M

— Augustus Manchurius Borealis (@1984to1776) 9 ноября 2019 г.