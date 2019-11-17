» » На реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной диск

На реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной диск

На реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной диск


В Северном Китае на реке Генхе с начала ноября наблюдается редкий природный феномен: крутящийся ледяной диск правильной формы диаметром около 2 м, который медленно движется по поверхности замерзающей реки, сообщает News 18.
Такое интересное явление, как ледяной диск, может возникать в медленном речном течении в холодном климате при совпадении нескольких природных условий.
Замерзающая вода течет в виде вихревого движения, постепенно создавая льдину идеально круглой формы. Река устраивает эффект водоворота вокруг куска льда, медленно разрушая его, пока края не станут совершенно гладкими.

Ранее предполагалось, что это явление было вызвано исключительно течением воды, совсем недавно выяснилась связь образования диска с температурой реки на месте, когда менее плотная и теплая вода взаимодействует с замерзшей поверхностью. Были отмечены случаи, когда диаметр ледяных дисков на реках достигал 17 м.
Замерзший диск также был зафиксирован на реке Ляо в китайской провинции Ляонин в январе 2019 года, он медленно вращался вокруг своей оси. Лед был достаточно прочным, люди рискнули ступить на него.
Подобное явление наблюдали местные жители на реке в американском штате Мэн в начале сентября этого года.

An ice disc formed in the Genhe River in Hulunbuir, Manchuria. The ice disc is about 2 meters in diameter, and rotating slowly counterclockwise. This is an all natural phenomenon, just rare. pic.twitter.com/oJF5m3LC7M


— Augustus Manchurius Borealis (@1984to1776) 9 ноября 2019 г.
17 ноябрь 2019 /
Аномалии
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
10 фактов о природных аномалиях
Аномалии

10 фактов о природных аномалиях

1. В Китае есть река с водопадом, который не замерзает зимой при минус 30 градусах по Цельсию. Зато в середине лета, поток, по необъяснимым причинам, начинает застывать. 2. Совсем крохотный водоем
О природных аномалиях
Аномалии

О природных аномалиях

Недалеко от Рима есть иридиевая аномалия. Содержание иридия там в 300 раз превышает норму.
В Гондурасе раз в год наступает сезон рыбных дождей
Аномалии

В Гондурасе раз в год наступает сезон рыбных дождей

Дождь из животных — сравнительно редкий метеорологический феномен, хотя такие случаи были зафиксированы случаи во многих странах на протяжении всей истории человечества.
Китайские шахтеры откопали НЛО
Аномалии

Китайские шахтеры откопали НЛО

Сейчас китайские археологи будут исследовать каменные диски, обнаруженные в провинции Цзянси.
Невероятная живучесть
Аномалии

Невероятная живучесть

Миф или правда? В одном из медицинских вестников в 1888 году (город Нью-Йорк, США) был описан невероятный случай, который приключился с местным моряком обычного буксира на реке. В один из простых
Над Москвой появилось ложное солнце
Аномалии

Над Москвой появилось ложное солнце

Установившиеся в московском регионе морозы дали возможность горожанам стать свидетелями редких атмосферных явлений. Утром в среду на небе можно было наблюдать радугу, а днем – «ложное солнце».
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Шугаринг: плюсы и минусыПреимущества матрасов MatroluxeОсобенности продвижения сайтаКак рождаются самые мощные магниты во ВселеннойУпавший в Коста-Рике метеорит пахнет брюссельской капустойРедчайший метеор: дневные СекстантидыТайник с серебряными шекелямиОчень большой телескоп


Свежие Статьи
На реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной диск

На реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной диск

Вьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки

Вьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки

Выброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца

Выброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+