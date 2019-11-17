» » Останки "настоящей" протоптицы впервые нашли за пределами Китая

Останки "настоящей" протоптицы впервые нашли за пределами Китая

Останки "настоящей" протоптицы впервые нашли за пределами Китая


Во время раскопок на японском острове Хонсю ученые впервые обнаружили останки "настоящей" древней протоптицы за пределами Китая, проводя раскопки в центральных регионах японского острова Хонсю. Описание этого "потерянного звена" эволюции опубликовал научный журнал Communications Biology.
"Это самая примитивная птица среди всех пернатых, которые жили в раннем меловом периоде. Я уверен в том, что Fukuipteryx будет лишь первым из множества неизвестных нам видов древних пернатых, чьи останки покоятся за пределами Китая", - заявил один из авторов статьи Такуя Имаи, палеонтолог из Университета префектуры Фукуи.
За последние два десятка лет палеонтологи радикально изменили свои взгляды и представления о том, как выглядели динозавры и первые птицы и как проходила их эволюция. Теперь ученые считают, что почти у всех динозавров было оперение, многие из них высиживали яйца и ухаживали за потомством, а на роль "потерянного звена" эволюции сейчас претендует сразу несколько видов древних протоптиц.
Фактически все эти открытия палеонтологи совершили благодаря раскопкам на северо-западе Китая и на территории Внутренней Монголии (это автономный район на севере КНР). Там ученые нашли сотни отпечатков тел древних птиц и пернатых динозавров, которые жили на Земле в первой половине мелового периода, то есть более 115 млн. лет назад.
Их останки дожили до нашего времени благодаря особым условиям формирования местных осадочных пород, так называемых лагерштеттов. Они помогали сохраняться отпечаткам не только крупных костей, но и мягких тканей тела и перьев. По этой причине, как считают многие палеонтологи, за последние 20 лет ученые не нашли аналогичных окаменелостей в других уголках Земли.
Проводя раскопки на территории Японии, в нескольких километрах к северу от города Кацуяма в префектуре Фукуи, Имаи и его коллеги выяснили, что останки древних птиц все же встречаются за пределами территории современного Китая и сохраняются в других типах горных пород.
Клюв, крылья и хвост
В этой части Японии залегают породы формации Китадани, которые образовались в первой половине мелового периода, примерно 127-115 млн лет назад. Тогда предки современных птиц начали приобретать знакомый нам вид. Два года назад палеонтологи нашли в ее породах останки причудливого пернатого динозавра, Fukuivenator paradoxus, далекого родича современных птиц и обладателя уникального набора примитивных и продвинутых черт анатомии.
Относительно недавно японские исследователи совершили еще одну удивительную находку в окрестностях Кацуямы, которая объединила в себе особенности самых примитивных и современных птиц. На любопытную окаменелость, которая представляет собой трехмерные кости небольшого динозавра или птицы, торчавшие из булыжника, Имаи и его коллеги натолкнулись еще в 2013 году.
Как правило, останки небольших представителей мезозойской фауны при формировании окаменелости сплющиваются, но в этом случае получилось иначе. Это автоматически сделало камень и запечатанные в нем кости большой ценностью для палеонтологов. Поэтому ученые потратили последующие пять лет на то, чтобы освободить кости от окружающих пород.
Когда Имаи и его команда сравнили устройство тела этой протоптицы, получившей имя Fukuipteryx prima, и других древних пернатых, они открыли несколько удивительных черт ее анатомии. Они не укладывались в текущие представления об эволюции ее современных родичей.
В частности, у нее был пигостиль - уникальная для пернатых копчиковая кость, которая возникла в результате того, как исчез хвост и срослись его первые позвонки. Она есть у всех современных летающих птиц. Ее формирование, как считали палеонтологи раньше, было одним из завершающих штрихов эволюции птиц.
При этом анализ других анатомических черт Fukuipteryx prima показывает, что эта птица не входит в число настоящих птиц и их родичей, а больше похожа на самых примитивных древних родичей, таких как джехолорнис и археоптерикс. Иными словами, некоторые древние птицы могли приобрести пигостиль еще до того, как появились предки современных пернатых, что усложняет и заметно меняет представления об их эволюции, заключают авторы статьи.
17 ноябрь 2019 /
Аномалии
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В бирманском янтаре обнаружены клещи, пившие кровь динозавров
Аномалии

В бирманском янтаре обнаружены клещи, пившие кровь динозавров

Палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре возрастом около 100 млн лет два вида иксодовых клещей вместе с перьями динозавров и волосками гнездовых жуков-кожеедов. Одна из самок клеща, перед тем как
Воинственные ибисы Ямайки
Аномалии

Воинственные ибисы Ямайки

...
Конфискованная находка рассказала о социальном поведении овирапторных динозавров
Аномалии

Конфискованная находка рассказала о социальном поведении овирапторных динозавров

О социальном поведении динозавров, как и других ископаемых животных, почти ничего не известно. Это и не удивительно — от животных в лучшем случае сохранились только кости и фрагменты мягких частей
До сих пор не разгадана тайна падения мертвых птиц с неба в Италии
Аномалии

До сих пор не разгадана тайна падения мертвых птиц с неба в Италии

птицы Уже несколько лет ученые пытаются разгадать одного из самых таинственных происшествий последнего столетия, которое произошло в Италии в 2011 году – дождь из мертвых птиц.
Динозавр зимой
Аномалии

Динозавр зимой

На этой уютной зимней картинке изображен динозавр Ugrunaaluk kuukpikensis, живший на Аляске в конце мелового периода, примерно 70 миллионов лет назад...
Ученые разгадали тайну дождя из мертвых дроздов
Аномалии

Ученые разгадали тайну дождя из мертвых дроздов

Американские ученые считают, что разгадали тайну происшествия в штате Арканзас, где в новогоднюю ночь на город Биби с неба стали падать тысячи дроздов. По словам чиновников, на город упало более 3000
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Шугаринг: плюсы и минусыПреимущества матрасов MatroluxeОсобенности продвижения сайтаКак рождаются самые мощные магниты во ВселеннойУпавший в Коста-Рике метеорит пахнет брюссельской капустойРедчайший метеор: дневные СекстантидыТайник с серебряными шекелямиОчень большой телескоп


Свежие Статьи
На реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной диск

На реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной диск

Вьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки

Вьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки

Выброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца

Выброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+