Останки "настоящей" протоптицы впервые нашли за пределами Китая

Во время раскопок на японском острове Хонсю ученые впервые обнаружили останки "настоящей" древней протоптицы за пределами Китая, проводя раскопки в центральных регионах японского острова Хонсю. Описание этого "потерянного звена" эволюции опубликовал научный журнал Communications Biology."Это самая примитивная птица среди всех пернатых, которые жили в раннем меловом периоде. Я уверен в том, что Fukuipteryx будет лишь первым из множества неизвестных нам видов древних пернатых, чьи останки покоятся за пределами Китая", - заявил один из авторов статьи Такуя Имаи, палеонтолог из Университета префектуры Фукуи.За последние два десятка лет палеонтологи радикально изменили свои взгляды и представления о том, как выглядели динозавры и первые птицы и как проходила их эволюция. Теперь ученые считают, что почти у всех динозавров было оперение, многие из них высиживали яйца и ухаживали за потомством, а на роль "потерянного звена" эволюции сейчас претендует сразу несколько видов древних протоптиц.Фактически все эти открытия палеонтологи совершили благодаря раскопкам на северо-западе Китая и на территории Внутренней Монголии (это автономный район на севере КНР). Там ученые нашли сотни отпечатков тел древних птиц и пернатых динозавров, которые жили на Земле в первой половине мелового периода, то есть более 115 млн. лет назад.Их останки дожили до нашего времени благодаря особым условиям формирования местных осадочных пород, так называемых лагерштеттов. Они помогали сохраняться отпечаткам не только крупных костей, но и мягких тканей тела и перьев. По этой причине, как считают многие палеонтологи, за последние 20 лет ученые не нашли аналогичных окаменелостей в других уголках Земли.Проводя раскопки на территории Японии, в нескольких километрах к северу от города Кацуяма в префектуре Фукуи, Имаи и его коллеги выяснили, что останки древних птиц все же встречаются за пределами территории современного Китая и сохраняются в других типах горных пород.Клюв, крылья и хвостВ этой части Японии залегают породы формации Китадани, которые образовались в первой половине мелового периода, примерно 127-115 млн лет назад. Тогда предки современных птиц начали приобретать знакомый нам вид. Два года назад палеонтологи нашли в ее породах останки причудливого пернатого динозавра, Fukuivenator paradoxus, далекого родича современных птиц и обладателя уникального набора примитивных и продвинутых черт анатомии.Относительно недавно японские исследователи совершили еще одну удивительную находку в окрестностях Кацуямы, которая объединила в себе особенности самых примитивных и современных птиц. На любопытную окаменелость, которая представляет собой трехмерные кости небольшого динозавра или птицы, торчавшие из булыжника, Имаи и его коллеги натолкнулись еще в 2013 году.Как правило, останки небольших представителей мезозойской фауны при формировании окаменелости сплющиваются, но в этом случае получилось иначе. Это автоматически сделало камень и запечатанные в нем кости большой ценностью для палеонтологов. Поэтому ученые потратили последующие пять лет на то, чтобы освободить кости от окружающих пород.Когда Имаи и его команда сравнили устройство тела этой протоптицы, получившей имя Fukuipteryx prima, и других древних пернатых, они открыли несколько удивительных черт ее анатомии. Они не укладывались в текущие представления об эволюции ее современных родичей.В частности, у нее был пигостиль - уникальная для пернатых копчиковая кость, которая возникла в результате того, как исчез хвост и срослись его первые позвонки. Она есть у всех современных летающих птиц. Ее формирование, как считали палеонтологи раньше, было одним из завершающих штрихов эволюции птиц.При этом анализ других анатомических черт Fukuipteryx prima показывает, что эта птица не входит в число настоящих птиц и их родичей, а больше похожа на самых примитивных древних родичей, таких как джехолорнис и археоптерикс. Иными словами, некоторые древние птицы могли приобрести пигостиль еще до того, как появились предки современных пернатых, что усложняет и заметно меняет представления об их эволюции, заключают авторы статьи.