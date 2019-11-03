Насекомые и пауки стремительно исчезают с лица Земли. Чем это грозит?

Даже если вы не любите насекомых и боитесь пауков, радоваться их исчезновению не стоит. Согласно результатам проведенных исследований, количество насекомых и пауков сокращается в лесах и лугах по всей Германии. Ученые охарактеризовали полученные результаты как «тревожные», заявив, что потери обусловлены интенсивным развитием сельского хозяйства. Исследователи призывают к «смене парадигмы» в политике землепользования, чтобы сохранить среду обитания бабочек, жуков и других летающих насекомых. Последний анализ, опубликованный в журнале Nature, подтверждает, что некоторые виды насекомых встали на путь исчезновения. Но почему это плохо для нашей планеты?Человечество поставило под угрозу исчезновения миллион видовРяд последних исследований выявил исчезновение популяций насекомых по всему миру. По словам доктора Себастьяна Сейболда из Технического университета Мюнхена в Фрайзинге, Германия, становится все яснее и яснее, что причины снижения численности насекомых связаны с практикой ведения сельского хозяйства. «Наше исследование подтверждает, что сокращение численности насекомых является реальным — оно может быть еще более распространенным, чем считалось ранее, учитывая, например, что в лесах также наблюдается сокращение численности насекомых», — рассказал ученый в интервью BBC News.Исследователи отмечают, что подобное снижение происходит не только в районах с интенсивным управлением сельским хозяйством, но и в охраняемых районах — поэтому участки, которые, по мнению ученых, защищают биоразнообразие, оказываются бесполезными. Напомним, что ранее в этом году был опубликован доклад Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES), посвященный состоянию дикой природы. Согласно выводам исследователей, человечество поставило под угрозу вымирания около миллиона видов животных. Некоторые специалисты не скрывают своего пессимистичного настроя и называют происходящее с дикой природой “шестым массовым вымиранием”. А результаты недавно проведенных исследований зафиксировали снижение разнообразия бабочек.Что произойдет, если насекомые исчезнут?Исследовательская группа записала данные о более чем миллионе отдельных насекомых и пауков (2700 различных видов) на сотнях пастбищ и лесных угодий в трех регионах Германии в период с 2008 по 2017 год. В ходе работы исследователи обнаружили, что заметное сокращение численности и количества видов как на лугах, так и в лесах, с основными факторами (по крайней мере, для лугов), связано с интенсивным развитием сельского хозяйства и увеличения земель, предназначенных для сельскохозяйственных нужд. Еще больше новостей из мира популярной науки читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен.В будущем разнообразие бабочек сильно сократитсяМногие другие исследования последних лет показали, что отдельные виды насекомых, например пчелы, сильно пострадали, особенно в развитых странах. Ученые отмечают, что одна из основных причин исчезновения пчел кроется в пестицидах, которыми опрыскивают многочисленные поля и луга по всему миру. Тем не менее, некоторые виды насекомых, такие как мухи и тараканы, по-видимому, находятся на подъеме. Согласитесь, это тревожный звоночек, так как тараканы и мухи являются разносчиками инфекций. А дальнейшее исчезновение популяций насекомых неизбежно приведет к появлению огромного числа вредителей.Уничтожение насекомых имеет далеко идущие последствия для целых экосистем, предупреждают специалисты. Не так давно мы рассказывали вам, что ряд последних исследований выявил, что загрязнение почвы микропластиком заставляет дождевых червей терять вес. А сокращение количества насекомых связано с интенсивным земледелием, пестицидами и изменением климата. Все вместе эти факторы ставят под угрозу общее состояние экосистем. Таким образом, картина будущего вырисовывается довольно мрачная. И прежде всего потому, что насекомые являются источником пищи для многих птиц, земноводных, летучих мышей и рептилий, не говоря уже о растениях, которые для опыления полагаются на насекомых.