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Как будет выглядеть война будущего

Как будет выглядеть война будущего


Британская армия провела самые большие в своей истории учения с участием автономного оружия. Были испробованы дроны и военный транспорт на дистанционном управлении.

Но роботизация вооружения создает этические проблемы. Законов, регулирующих использование автономного оружия, не существует. А многие правозащитники и нобелевские лауреаты призывают его запретить.
03 ноябрь 2019 /
Аномалии
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