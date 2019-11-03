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Как будет выглядеть война будущего
Британская армия провела самые большие в своей истории учения с участием автономного оружия. Были испробованы дроны и военный транспорт на дистанционном управлении.
Но роботизация вооружения создает этические проблемы. Законов, регулирующих использование автономного оружия, не существует. А многие правозащитники и нобелевские лауреаты призывают его запретить.
03 ноябрь 2019 /
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