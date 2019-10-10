В струях, вырывающихся из-под поверхности Энцелада, обнаружена «органика»

Ученые обнаружили новый тип органических соединений в струях, которые вырываются из-под поверхности ледяного спутника Сатурна Энцелада.Космический аппарат НАСА Cassini («Кассини») собирал бесценные научные данные и делал снимки Сатурна и его спутников на протяжении примерно 20 лет выполнения своей миссии. И хотя эта миссия была завершена 15 сентября 2017 г., когда зонд был преднамеренно направлен в атмосферу планеты в ходе заключительного этапа, получившего название "Grand Finale", ученые до их пор продолжают изучать огромный объем данных, собранных при помощи аппарата.В одном из новых исследований астрономы обратили внимание на состав материала, который извергается из-под поверхности Энцелада со стороны ядра через гидротермальные источники. Материал перемешивается с водой в этом подповерхностном океане и затем выбрасывается в виде водяного пара и ледяных осколков.Изучая данные выбросы, команда нашла органические молекулы, которые конденсируются на этих осколках и содержат в своем составе кислород и азот.Аналогичные соединения на Земле принимают участие в химических реакциях, в ходе которых формируются аминокислоты, представляющие собой органические молекулы - основу для белков и всех известных нам жизненных форм.На Земле тепло, выделяющееся из гидротермальных источников, расположенных на дне океана, способствует протеканию реакций, ведущих к образованию аминокислот. Аналогичная ситуация может иметь место в подповерхностном океане Энцелада, считают исследователи.«При подходящих условиях эти молекулы, происходящие из глубин океана Энцелада, могут оказаться на том же эволюционном пути, который прошли молекулы на Земле. Мы не знаем точно, обязательно ли необходимы аминокислоты для формирования жизни за пределами Земли, однако обнаружение молекул, из которых формируются аминокислоты, является важным новым «кусочком головоломки», - рассказал Нозаир Хаваджа (Nozair Khawaja) из Свободного университета Берлина, Германия, возглавляющий исследовательскую группу.Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.