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Зонд Bepicolombo зафиксировал шесть гамма-вспышек
Зонд Bepicolombo, направляющийся к Меркурию, зафиксировал шесть мощных гамма-вспышек, которые могли возникнуть после взрыва далеких звезд. Об этом рассказал старший научный сотрудник Институт космических исследований (ИКИ) РАН Александр Козырев в своем докладе на Десятом Московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы. Трансляцию выступления ИКИ разместил в YouTube.
Козырев также сообщил, что четыре из обнаруженных вспышек зафиксировал также зонд «Марс-Одиссей», который работает на околомарсианской орбите. Благодаря данным с двух аппаратов ученые смогли осуществить космический «пеленг» местонахождения источников вспышек.
«Используя замеры, мы успешно локализовали те точки Вселенной, где произошли эти вспышки. Это на практике подтвердило возможность подобного использования MGNS для астрофизических исследований», — рассказал старший научный сотрудник ИКИ.
10 октябрь 2019 /
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