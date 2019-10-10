Российский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 года

Текущая федеральная космическая программа России, рассчитанная на 2016−2025 годы, включает в себя одну орбитальную лунную миссию и две посадочные. Запуск первой из них — «Луна-25» — был сдвинут с 2019 на 2021 год, что потребовало корректировки сроков и других программ.«К сожалению, по разным финансовым и организационным причинам следующие аппараты — «Луна-26» и «Луна-27» — смещаются ближе к концу планового периода, то есть сроки запуска «Луны-26» — 2023−2024 годы и «Луна-27» — 2024−2025 годы, хотя мы стараемся «Луну-27» все-таки сдвинуть на 2023−2024 годы», — заявил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН (ИКИ) Лев Зеленый.При этом две следующих миссии — «Луна-28» (должна собрать грунт на Луне и доставить его на Землю) и «Луна-29» (планируется доставка ровера на Луну) — входят в следующую федеральную космическую программу и рассчитаны на срок 2029−2030 года.«Луна-28» должна быть запущена примерно в 2026—2027 году, а сроков реализации миссии «Луна-29» пока нет, поскольку работа над луноходами находится в самой начальной стадии.«"Мы планируем сотрудничать в этом с немецким Институтом робототехники, сейчас идут переговоры. Эти роверы должны работать в двух режимах — режим управления с Земли и в автоматическом режиме», — отметил Лев Зеленый.