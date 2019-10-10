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Из-за солнечного ветра в космосе может образовываться вода
Тепловой шок и неспаренные электроны — два компонента, необходимые для появления воды в межзвездном пространстве.
Солнечный ветер и метеориты могут приводить к образованию воды на астероидах и даже на Луне. Статья об этом опубликована в журнале Nature Astronomy.
Ученые из австралийского Университета Кертина провели эксперименты на образцах метеорита Мерчисон, упавшего в Австралии 50 лет назад. Исследователи поместили образцы в вакуум, облучая их потоком ионизированных частиц, имитируя таким образом солнечный ветер. Кроме того, с помощью лазерных импульсов ученые имитировали удары небольших космических тел по метеориту.
Оказалось, при ударах по поверхности метеорита образуются несвязанные атомы водорода и кислорода. Их источником являются минеральные включения. Благодаря ионизирующему нагреву солнечного ветра температура в месте удара может достигать миллиона градусов Цельсия, благодаря чему атомы соединяются с образованием молекулы воды.
Ученые уже давно предполагали, что метеориты были причиной появления воды на нашей планете. Новое исследование показывает, как подобный процесс мог проходить даже в безвоздушном космическом пространстве. Согласно выводам работы, для образования воды необходимы два компонента: неспаренные электроны и термический шок.
«Этот сложный процесс генерации поверхностных молекул воды мог быть механизмом пополнения запасов воды на других безвоздушных телах, таких как Луна, — говорит руководитель исследования Катарина Милькович. — Наше исследование имеет большое потенциальное значение, потому что мы все знаем, что наличие воды в Солнечной системе — чрезвычайно важный элемент обитаемости в космосе».
Исследование Милькович и ее коллег состоялось через несколько недель после того, как астрономы обнаружили суперземлю (планету, масса которой значительно превышает массу Земли) с большим количеством воды всего лишь в 110 световых годах от нас. По словам ученых, это один из самых многообещающих признаков того, что еще где-то в космосе может существовать жизнь.
10 октябрь 2019 /
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