На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе

Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась опасному неизвестному воздействию в космосе.«Мы заметили. Так как это может быть потенциально опасно для модулей, мы оставили три включёнными, а четыре выключенными до тех пор, пока не найдём причину и решение», — слова научного руководителя со стороны ФРГ Петера Пределя.В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту.31 июля обсерватория «Спектр-РГ» сняла первое изображение пульсара Центавр Х-3, яркого источника рентгеновского излучения.