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На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе

На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе


Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась опасному неизвестному воздействию в космосе.
«Мы заметили изменения в настройках, которые не были вызваны командами с Земли. Так как это может быть потенциально опасно для модулей, мы оставили три включёнными, а четыре выключенными до тех пор, пока не найдём причину и решение», — слова научного руководителя со стороны ФРГ Петера Пределя.
В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту.
31 июля обсерватория «Спектр-РГ» сняла первое изображение пульсара Центавр Х-3, яркого источника рентгеновского излучения.
10 октябрь 2019 /
Аномалии
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