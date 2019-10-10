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Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический клад
Житель английского города Уайтхейвен, графство Камбрия, нашел с помощью металлоискателя золотое украшение времен бронзового века. Об этом сообщает издание Daily Mail.
54-летний Билли Воган (Billy Vaughan) вспоминает, как прочесывал с металлоискателем поле и услышал мощный сигнал. «На глубине около 13 сантиметров я нашел некий предмет, — рассказывает британец. — Сначала я подумал, что это часть альпинистского снаряжения или деталь от трактора. Никогда бы не подумал, что это золото».
Охотник за сокровищами продолжал поиски еще полтора часа, после чего отправил фотографию клада коллеге. Специалист опознал в нем шейную гривну (торквес) — украшение из золота, которое богатые люди носили для демонстрации достатка. По предварительным подсчетам, ювелирному изделию в 22 карата около четырех тысяч лет.
Воган показал драгоценность ювелиру, который оценил 312 граммов чистого золота в 11 тысяч фунтов стерлингов (876,4 тысячи рублей). Однако швейная гривна стоит значительно дороже за счет ее исторической ценности.
Британец сообщил о шейной гривне представителям местного музея и оценщику находок. Теперь специалисты выясняют, считается ли найденное украшение сокровищем. Если клад признают таковым, Воган будет обязан продать находку в музей по цене, которую установит Комитет по оценке сокровищ (Treasure Valuation Committee).
В 2008 году британский археолог-любитель по имени Морис Ричардсон при помощи металлоискателя обнаружил шейную гривну. Эксперты оценили находку в 350 тысяч фунтов стерлингов. Украшение выкупил музей города Ньюарк. Об этом сообщает Рамблер.
10 октябрь 2019 /
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