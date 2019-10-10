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Почему мы стареем? Новая теория ученых
Если внимательный наблюдатель посмотрит на наше общество со стороны, то непременно заметит повсеместную одержимость борьбой со старением. По оценкам специалистов, рынок средств против старения в течение ближайших пяти лет достигнет 271 миллиарда долларов. Уже сегодня потребителям предлагают разнообразные средства против морщин, включая услуги по восстановлению волос, их цвета, а также многочисленные косметические процедуры. В будущем подобных товаров и услуг станет еще больше. При этом, столь популярные крема и средства против морщин ориентированы в первую очередь на внешние аспекты старения и устраняют лишь его признаки, а не на внутренние ключевые факторы старения. Но что науке известно о старении?
На чем основаны популярные теории старения?
Исследователи выдвинули многочисленные теории старения с появлением двух основных категорий: запрограммированные теории старения и теории ошибок в ДНК. Программируемые теории основаны на идее, что старение генетически запрограммировано в организме и может являться побочным продуктом из репродуктивных соображений. Теории ошибок основаны на концепции, что дисфункция метаболических путей и накопление метаболических побочных продуктов, таких как активные формы кислорода (АФК) или свободные радикалы постепенно ухудшают клеточные и тканевые структуры организма, что приводит к возможной потере жизненно важных функций.
Чтобы лучше понять теории старения, напомним о неотъемлемой ее части — эволюции путем естественного отбора. Не секрет, что каждый из нас обладает фенотипом — определенными генетическими характеристиками, которые могут меняться вследствие генетических мутаций. Некоторые мутации никак не влияют на нас, в отличие от других. Хорошие мутации передаются следующим поколениям, плохие же со временем исчезают.
Некоторые люди не могут смириться с собственным старением
Однако многие генетические заболевания по-прежнему существуют. Специалисты полагают, что все дело в том, что некоторые мутации, которые приводят к развитию заболеваний в старшем возрасте, могут оказывать положительное воздействие на организм в раннем возрасте. Так, отличным примером являются генные мутации, вызывающие болезнь Хантингтона. Они улучшают фертильность, снижают риск развития рака и защищают от малярии. Также мутации, связанные с муковисцидозом улучшают фертильность. И это лишь некоторые примеры их многих. Таким образом, наши знания о старении базируются, как было написано выше, на двух основных теориях. Но продвинулись ли ученые вперед в изучении природы старения?
Новая теория старения
В 2006 году учеными была выдвинута новая теория. Согласно ей, мы стареем из-за активности определенных белков и генов, которые ответственны за их создание. Роль этих белков заключается в том, чтобы сообщить клеткам организма, доступны ли питательные вещества. При этом, некоторые белки также являются ферментами, которые способствуют возникновению химических реакций в организме. Среди подобных ферментов специалистов особенно интересует один под названием TOR.
Жизнь каждого живого организма на планете, как и жизнь самой планеты и нашей галактики так или иначе когда-нибудь закончится
Активность фермента TOR дает клеткам инструкции роста. Это необходимо человеческому организму на ранних этапах развития и полового созревания. Однако необходимость TOR в дальнейшей жизни и в более старшем возрасте отпадает. Сегодня ученым стало известно о том, что повышенная активность этого фермента связана с развитием множества заболеваний, включая рак.
Означает ли это, что фермент TOR и другие ферменты и гены являются причиной старения? В ходе проведенных исследований, специалисты установили, что TOR ускоряет рост клеток, но в то же самое время снижает работу защитных механизмов, например антиоксидантов. Это значит, что теперь повреждения в ДНК можно рассматривать как результат чрезмерно активной работы некоторых ферментов и генов, которые за них ответственны. Однако речь идет лишь о результате старения, а не о его причинах. Специалисты называют это новой теорией гиперфункции старения.
Сможем ли мы победить старение?
Несмотря на то, что многочисленные ученые в лабораториях по всему миру пытаются разгадать причину старения, речь о том, что в ближайшем будущем мы сможем обратить эти процессы вспять не идет. В конце-концов, старение это невероятно сложный процесс. Возможно, это своеобразная плата за выживание нашего вида. Также не исключено, что все дело в эгоистичных генах — эта теория была выдвинута британским биологом Ричардом Докинзом. По Докинзу все живые организмы являются “машинами для выживания генов”. Это означает, что главная цель всех живых организмов — это передача генов, а не продолжительность жизни конкретного живого существа.
В независимости от того, с какой теорией старения вы согласны, а с какой нет, стоит прислушаться к тому, что ученым уже известно. А это многочисленные данные о здоровом старении. В конце-концов, правильное питание, сон, физические упражнения и забота о своем здоровье не только сегодня, но и в будущем могут сделать вашу жизнь лучше.
10 октябрь 2019 /
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