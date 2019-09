Перед вами — изображение нечисарского козодоя (Caprimulgus solala), вида, описанного только по одному левому крылу. Это крыло, которое хранится сейчас в Лондонском музее естественной истории, — единственное достоверное свидетельство существования этой загадочной птицы, безуспешные поиски которой продолжаются уже почти 30 лет.

Честь открытия этого вида принадлежит участникам междисциплинарной экспедиции из Кембриджского университета, которые с июля по сентябрь 1990 года изучали дикую природу национального парка Нечисар на юго-западе Эфиопии. В ночь с 3 на 4 сентября исследователи проводили учет местных козодоев и на грунтовой дороге среди безлесной равнины наткнулись на мертвую птицу, сбитую машиной за несколько дней до дого. Труп был в плохом состоянии и уже начал разлагаться, а когда его вытащили из дорожной грязи, часть перьев унесло ветром. Тем не менее одно крыло ученым удалось сохранить.

Осмотрев крыло, исследователи обнаружили, что оно крупнее, чем у всех видов козодоев, отмеченных в Нечисаре: длина хорды крыла (см. Wing chord) — 188 мм. Еще несколько лет ушло на попытки найти совпадения с видами, уже известными по литературным данным и музейным образцам. Однако даже у сравнимых по размеру африканских и азиатских козодоев не нашлось такого ярко выраженного светлого пятна у сгиба крыла. К 1995 году орнитологи пришли к выводу, что крыло принадлежит неизвестному науке виду, который они описали как нечисарского козодоя (Caprimilgus solala). Видовое название solala намекает на обстоятельства открытия и переводится с латыни как «только крыло» (solus — «в одиночку», ala — «крыло»).

Крыло нечисарского козодоя, слева — вид сверху, справа — вид снизу. Фото с сайта Лондонского музея естественной истории data.nhm.ac.uk

Описание новых видов на основе плохо сохранившегося скелета или даже единственной кости — привычное дело для палеонтологов. Однако современная птица, описанная по единственному крылу, кажется чем-то из ряда вон выходящим. Неудивительно, что нечисарский козодой быстро приобрел статус орнитологической легенды. Тем не менее мало кто был готов потратить время на путешествие в отдаленный Нечисар и на трудоемкие ночные поиски с неизвестными шансами на успех.

В 2009 году нечисарского козодоя решила разыскать компания из четырех орнитологов и бёрдвотчеров. Они проделали долгий путь до места, где за 20 лет до этого было подобрано загадочное крыло. Участники команды утверждают, что им улыбнулась удача: наряду с несколькими обычными местными видами козодоев они якобы встретили и нечисарского. У увиденной ими птицы пятна на крыльях были ярко-белыми, а не просто светлыми, как у типового экземпляра, — из чего они сделали вывод, что это самец, в то время как в Лондоне хранится крыло самки или молодой птицы. Подробнее об этой поездке можно прочитать в книге Вернона Хеда «Самая редкая птица в мире: в поисках нечисарского козодоя» (Vernon R. L. Head. «The rarest bird in the world: the search for the nechisar nightjar»).

К сожалению, участники экспедиции не добыли новый экземпляр и не сделали фотографий. Это заставляет многих орнитологов скептически относиться к их заявлениям. Учитывая легендарный статус нечисарского козодоя, при его поисках легко принять желаемое за действительное. К тому же специалисты и любители, посещавшие Нечисарский национальный парк в последующие десять лет, не нашли никаких признаков загадочной птицы.

В начале 2015 года поисками нечисарского козодоя занималась команда орнитологов из Бельгии и Венгрии. К сожалению, экспедиция не обнаружила никаких признаков загадочной птицы. На видео можно наблюдать, как происходит процесс ловли козодоев — в данном случае в руки исследователей попался темный козодой (Caprimulgus fraenatus)

В отсутствие новых встреч определить численность нечисарского козодоя невозможно. В лучшем случае можно предположить, что это как минимум немногочисленный вид, возможно узкоареальный эндемик безлесных лугов Нечисара. Международный союз охраны природы присвоил нечисарскому козодою статус уязвимого вида (Vulnerable, VU), однако это очень спорное решение. Более подходящим кажется статус «недостаточно данных» (Data Deficient, DD).

Почему же ни одна попытка разыскать живого нечисарского козодоя не закончилась убедительным успехом?

Гипотеза 1. Нечисарского козодоя никогда не существовало

Долгие безуспешные поиски нечисарского козодоя заставляют некоторых орнитологов предположить, что этот вид был описан по ошибке. Возможно, крыло, которое хранится в Лондонском музее естественной истории, принадлежит необычно окрашенной особи уже известного вида или гибриду между двумя из них. Самый вероятный кандидат — самка вымпелового козодоя (Caprimulgus (Macrodipteryx) vexillarius). У самцов этого вида на крыльях растут очень длинные маховые перья, однако у самок таких украшений нет. В норме у них нет и светлых отметин, характерных для нечисарского козодоя, однако это может быть результатом мутации. Вымпеловые козодои не гнездятся в Эфиопии, но пересекают ее территорию во время трансэкваториальных миграций между севером и югом Африки.

Вымпеловый козодой. Слева — взрослая самка: может быть, это и есть загадочный нечисарский козодой? Фото © Nik Borrow с сайта flickr.com. Справа — самец; обратите внимание на удлиненные маховые перья, необходимые ему для брачных демонстраций. Фото с сайта totalyoutdoors.blogspot.com

Подтвердить или опровергнуть существование нечисарского козодоя как вида мог бы генетический анализ, но его до сих пор никто так и не сделал. Возможно, когда такое исследование все-таки проведут, загадочный козодой присоединится к крапчатокрылому бюльбюлю (Phyllastrephus leucolepis) — западноафриканской птице, которая считалась экстремально редким узкоареальным эндемиком, а оказалась цветовой вариацией широко распространенного вида — малого бурого бюльбюля (Phyllastrephus icterinus) (см. картинку дня Крапчатокрылый бюльбюль.

К уже известному виду может относиться и еще один загадочный козодой — центральноазиатский (Caprimulgus centralasicus). Орнитологам он известен только по типовому экземпляру, добытому в 1929 году в пустыне на территории нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и описанному в 1960 году. Некоторые исследователи полагают, что это не отдельный вид, а всего лишь молодая особь местного подвида обыкновенного козодоя (Caprimulgus europaeus plumipes). Впрочем, другие настаивают на валидности таксона.

Типовой экземпляр центральноазиатского козодоя (Caprimulgus centralasicus) (внизу) в сравнении с буланым козодоем (Caprimulgus aegyptius) (вверху), Лондонский музей естественной истории. Фото © Paul J. Leader с сайта orientalbirdimages.org

Гипотеза 2. Нечисарский козодой уже вымер

История орнитологии знает немало примеров, когда первая встреча западных исследователей с тем или иным видом птиц оказывалась последней. В первую очередь это касается птиц с океанических островов, многие из которых стремительно вымирали вскоре после появления людей из-за охоты, разрушения среды обитания и завезенных хищников вроде крыс и кошек.

Возможно, именно такая судьба постигла новокаледонского козодоя (Eurostopodus exul), который известен по единственному экземпляру, добытому в 1939 году в прибрежной саванне на севере острова Новая Каледония. В настоящее время в списках Международного союза охраны природы это вид числится как находящийся под критической угрозой — вероятно, исчезнувший (Critically Endangered, Possibly Extinct; CR, PE). Судя по всему, из-за хищничества завезенных млекопитающих вымер и ямайский козодой (Siphonorhis americana), эндемик Ямайки. Последние достоверные встречи этого вида относятся к концу 1850-х годов.

Новокаледонский козодой (Eurostopodus exul) в представлении художника. Рисунок © Alejandro Bertolo с сайта festival.artistsforconservation.org

Конечно, Нечисар находится не на острове, поэтому поверить, что загадочный местный козодой вымер из-за появления завезенных хищников, практически невозможно. Тем не менее, если этот вид и правда узкоареальный эндемик, каких на Африканском роге немало, его могли погубить развитие сельского хозяйства, выжигание травы или засухи. Похожая история произошла с другим эндемиком Эфиопии и Сомали — критически угрожаемым сидамосским жаворонком (Heteromirafra archeri), населяющим всего несколько участков горных саванн. Расширение сельхозугодий, перевыпас скота и эрозия почв привели к резкому сокращению его местообитаний. В результате численность вида сократилась до нескольких десятков особей, что заставило орнитологов принимать срочные меры по охране.

Гипотеза 3. Нечисарского козодоя нужно искать не в Нечисаре

Может показаться странным, но существует вероятность, что типовой экземпляр нечисарского козодоя был обнаружен за пределами гнездового ареала этого вида. Птица, которой принадлежало единственное найденное крыло, могла оказаться на юго-западе Эфиопии случайно или попасть туда во время миграций или кочевок. К этой версии склоняются и авторы описания вида. В таком случае нечисарского козодоя логичнее всего искать в одном из соседних регионов — например, в плохо изученном Южном Судане или Сомали. К сожалению, обширные территории этих стран и традиционно непростая политическая обстановка в них делают поиски редкой птицы практически невыполнимой миссией.

Гипотеза 4. Нечисарского козодоя плохо искали

Козодои — скрытные ночные птицы. Проще всего находить их по голосу, однако голос нечисарского козодоя неизвестен. Кроме того, национальный парк Нечисар не слишком часто посещают профессиональные орнитологи. Учитывая всё это, есть шанс, что нечисарский козодой всё еще живет на охраняемой территории и в ее окрестностях, но ускользает от наблюдателей.

Это не так уж невероятно, ведь несколько видов козодоев уже были переоткрыты после нескольких десятилетий безвестности. Сатанинского козодоя (Eurostopodus diabolicus), эндемика Сулавеси, впервые обнаружили на севере острова в 1931 году, а вторая встреча с этим видом произошла лишь в 1996 году. Сегодня эту редкую птицу видят и фотографируют регулярно. Пуэрториканскому козодою (Antrostomus noctitherus) пришлось ждать переоткрытия еще дольше — с 1888-го по 1961 год.

Пара сатанинских козодоев. Название этих птиц связано с суеверием жителей Сулавеси, которые считают их злыми духами, по ночам вырывающими людям глаза. Разумеется, в реальности, как и все козодои, этот вид не приносит людям никакого вреда. Фото с сайта zoochat.com

Возможно, раскрыть тайну крыла из Нечисара помогут новые исследования на местности и в генетических лабораториях. Однако даже после этого у козодоев останется чем удивить исследователей. Так, всё еще совершенно не изучены два вида, известные только по типовым экземплярам, — козодой Пригожина (Caprimulgus prigoginei) из горных лесов на востоке Демократической Республики Конго и кайеннский козодой (Setopagis maculosa) из Французской Гвианы.

Единственная известная особь козодоя Пригожина (Caprimulgus prigoginei) — самка, добытая в горах Итомбве (Itombwe Mountains) на востоке нынешней Демократической Республики Конго в 1955 году. Вид был описан только в 1990 году и назван в честь Александра Пригожина, бельгийского орнитолога русского происхождения и брата нобелевского лауреата по химии Ильи Пригожина. Хотя с середины XX века никто больше не встречал этот вид, он может быть широко распространен в тропических лесах Африки. С высокой вероятностью ему принадлежат загадочные ночные звуки, которые орнитологи слышали в Республике Конго, Камеруне и Габоне. Слева — типовой экземпляр, справа — птица в представлении художника. Фото с сайта projects.bebif.be, рисунок © Carel BrestvanKempen с сайта festival.artistsforconservation.org

Самец кайеннского козодоя (Setopagis maculosa). Эта птица из лесов Французской Гвианы была открыта в 1917 году, однако с тех пор больше не попадалась на глаза ученым — за исключением нескольких неподтвержденных встреч. Между тем, никаких причин для вымирания этого вида нет: его возможная среда обитания слабо затронута деятельностью человека. Фото © Stephen P. Rogers с сайта neotropical.birds.cornell.edu

Кроме того, есть не очень маленькая вероятность, что некоторые виды этих скрытных ночных птиц до сих пор не известны науке и продолжают ждать своих первооткрывателей.

Рисунок © Julie Zickefoose с сайта juliezickefoose.blogspot.com.

Сергей Коленов