Ботинки Этци





Перед вами реконструкция обуви, которую носил знаменитый ледяной человек Этци (нем. Otzi), живший в медном веке примерно в IV–III тысячелетии до н. э. Слева — внутренний каркас ботинок, на который сверху накладывались куски кожи разных животных (два ботинка справа).

Мумию Этци в 1991 году случайно обнаружили в Эцтальских Альпах в Тироле в Австрии. Она отлично сохранилась благодаря низким температурам. Мумия принадлежала мужчине, который жил примерно в 3300 году до нашей эры. За 28 лет исследований ученым многое удалось выяснить: рацион питания Этци, причину его смерти, возможную внешность и даже голос. В 2016 году было проведено исследование митохондриальной ДНК, выделенной из предметов одежды, колчана и шнурков ботинок, которое показало, что около пяти тысяч лет назад соплеменники Этци, возможно, занимались разведением крупного рогатого скота, коз и овец. Шкуры этих животных использовались для изготовления одежды и обуви. Но неизвестно, изготавливалась ли одежда самим Этци и его окружением или же она была куплена у торговцев.

Согласно исследованию митохондриального генома, шнурки были изготовлены из кожи крупного рогатого скота европейской популяции. Подошва ботинок сделана из шкуры бурого медведя (мехом внутрь), верх — из кожи и меха благородного оленя. Мех в процессе интенсивной носки стерся, до наших дней дошли только редкие волоски. Внутри ботинка был каркас из переплетенных волокон луба липы (лыка). Уже на этот каркас древний мастер накладывал кожу. Внутри каркаса было сено, которым, вероятно, обматывали ноги для утепления, используя его как современные носки.

Слева — обувь Этци, лучше сохранился правый ботинок, от левого остался только внутренний каркас. Фото с сайта facebook.com. Справа — художественная реконструкция правого ботинка. Внутри виден растительный каркас, оленья шкура была пришита к подошве. Рисунок с сайта ru.wikipedia.org

Одежда и обувь Этци были обработаны животным жиром, вероятно для водоотталкивающего эффекта, что было весьма полезно во влажных альпийских условиях.

Одежда и обувь Этци: ботинки (вверху слева); кожаное пальто (вверху справа); кожаная набедренная повязка (внизу слева); пальто-накидка из высушенных растений, шапка из меха бурого медведя и кожаные леггинсы. Изображение с сайта newscientist.com

Широкая и водонепроницаемая обувь Этци, по-видимому, была предназначена для ходьбы по снегу. Но согласно гипотезе британского археолога Жаки Вуд (Jacqui Wood), ботинки были частью сложной конструкции снегоступов. Так как ледяной человек жил и охотился в гористой заснеженной местности, ему было необходимо сохранять устойчивость на снежном насте. Вуд считает, что деревянный предмет, который сейчас интерпретируется как часть рюкзака, мог быть снегоступом, а небольшие отверстия на подошве могли быть частью креплений для снегоступов. Также она считает, что кожаная подошва была скользкой и неустойчивой при передвижении по снегу, однако эта гипотеза не получила распространения.

Реконструкция внешнего вида Этци. Фото с сайта iceman.it

Ботинки Этци долго время считались самой древней кожаной обувью в Евразии, но в 2008 году ученые нашли в Армении кожаную «туфельку» возрастом более 5500 лет (см. картинку дня Кожаная туфелька эпохи энеолита). Она изготавливалась под ногу конкретного человека путем сшивания концов одного отрезка кожи, плотно прилегающей к ступне. Обувь Этци имеет более сложную конструкцию, которая может регулироваться. Верхняя часть сделана из кожи разных животных, а внутренний каркас со шнурками мог плотно затягиваться вокруг ноги, повторяя ее изгибы. Эксперименты с реконструированными ботинками показали, что они сохраняют тепло и удобны даже в долгих прогулках. Но промокают, поэтому подкладку из сена нужно менять.

Фото с сайта commons.wikimedia.org.

Эрика Ефремова