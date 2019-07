На фото запечатлен один из самых красивых представителей рукокрылых — расписная летучая мышь (Kerivoula picta) из семейства гладконосых летучих мышей (Vespertilionidae). В отличие от большинства своих тусклых собратьев, эта мышь и правда словно расписана красками: ее уши, лапы, хвост и часть крыла окрашены в яркий оранжевый цвет, а перепонки между пальцами черные. Мех тела рыжий. Этот небольшой зверек массой 4,5–5,5 г широко распространен в Южной и Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, но всюду редко попадается на глаза.

Чтобы найти расписную летучую мышь, надо постараться. Слева (а) — момент фотографирования зверька, изображенного на фото справа (б и в). Затаившаяся летучая мышь показана стрелками. Зверьки отдыхают на листьях банана в Таиланде. Фото с сайтов merlintuttle.com и gettyimages.com

В отличие от большинства рукокрылых, расписные летучие мыши колоний не образуют. Это и неудивительно, ведь для успешной маскировки скапливаться большими компаниями не стоит. Попадаются зверьки маленькими группами по 2–3 особи. Это либо пары, либо семьи — родители и их детеныш, который обычно всего один.

День зверьки проводят вместе: они спят, нежно прижавшись друг к другу где-нибудь в укромном местечке, прицепившись к полностью или частично омертвевшим сухим листьям бананов, реже — других растений. В такой ситуации яркая окраска не выдает летучую мышь, а, напротив, маскирует. Исследователи наблюдали за расписными летучими мышами в Таиланде. За 2005–2012 годы они обнаружили 105 семей, из них 93 семьи (88,6%) нашли отдыхающими на засохших листьях банана, 12 (11,4%) — на живых. Радионаблюдение выявило еще 47 семей расписных летучих мышей: 38 (80,9%) — на омертвевших листьях банана, 5 (10,6%) — среди листьев сахарного тростника и 4 семьи (8,5%) — на листе архидендрона Archidendron sp.

Расписные летучие мыши на дневном отдыхе в Таиланде. А — на листе банана, В — одиночный зверек среди листьев сахарного тростника, С — две мыши на листе архидендрона Archidendron sp. Фото из статьи K. Funakoshi et al., 2015. Ecology and monogamous system of the painted woolly bat Kerivoula picta in Khon Kaen, Thailand

Ночью расписные летучие мыши вылетают на охоту. Члены пары или семейной группы охотятся поодиночке, а к вечеру опять встречаются у приглянувшегося им банана или иного растения (как они вылетают из укрытия, можно в замедленной съемке посмотреть на видео).

Основной пищей для расписных летучих мышей служат мелкие пауки. Свою добычу охотники выслеживают с помощью эхолокации, а затем «срывают» с паутины. Такая специализация определяет особенности полета расписной летучей мыши. Зверьки очень маневренны, они ловко лавируют среди хитросплетений ветвей по опушкам лесов и плантаций. Но летают они медленно и не удаляются от места днёвки дальше нескольких сот метров. Кормовые угодья членов пары обычно перекрываются, а вот участки разных пар разобщены в пространстве.

Кормовые участки помеченных радиопередатчикам четырех мышей из двух пар (Е и F) ночью 5 декабря 2009 года. Сплошная линия — самцы, пунктирная — самки, квадраты и треугольники указывают на точки локаций. Рисунок из статьи K. Funakoshi et al., 2015. Ecology and monogamous system of the painted woolly bat Kerivoula picta in Khon Kaen, Thailand

Алексей Опаев