Длиннохоботковая муха мезозоя

Перед вами — обладатель отличного хоботка древняя муха Buccinatormyia magnifica, относящаяся к вымершему семейству Zhangsolvidae. Она была найдена в испанском нижнемеловом янтаре возрастом 105 млн лет. В погоне за сахаристой жидкостью эти мухи вместе с мухами-длиннохоботницами (Nemestrinidae) посещали стробилы (шишки) древних голосеменных и, возможно, выступали при этом в роли опылителей.

«В саду бабочка порхает ... и жужжит весь день пчела» — пожалуй, именно эти насекомые ассоциируются у большинства людей с цветами и душистым нектаром. А между тем появились они достаточно поздно. Пчелы и шмели возникли только в начале кайнозоя, взрыв разнообразия хоботковых бабочек (Glossata) случился примерно тогда же. До этого большую часть мезозоя — почти 100 млн лет — питание нектаром и опыление было прерогативой совсем других групп.

Одной из таких групп были длиннохоботковые мухи, представленные в мезозое семействами Zhangsolvidae и Nemestrinidae. Они относятся к двум разным инфраотрядам и обзавелись удлиненными хоботками для высасывания нектара независимо друг от друга. В наши дни длинные хоботки встречаются и у таких специализированных нектарофагов, как мухи-жужжала (Bombyliidae) и мухи-шаровки (Acroceridae). Они тоже попадаются в мезозое, но почему-то без длинных хоботков.

Представители вымершего семейства длиннохоботковых мух Zhangsolvidae. Слева — Buccinatormyia magnifica, испанский меловой янтарь, справа — Linguatormyia teletacta, бирманский меловой янтарь (реконструкция). Изображение из статьи A. Arillo et al., 2015. Long-proboscid brachyceran flies in Cretaceous amber (Diptera: Stratiomyomorpha: Zhangsolvidae)

Эволюционная история мух Zhangsolvidae приходится на ранний меловой период и насчитывает по меньшей мере 30 млн лет. Длина хоботка этих мух варьировала от 1,3 до 7 мм. Примерно в таких же пределах (1–10 мм) колебалась длина хоботка разных видов длиннохоботковых скорпионниц, также весьма обычных для мезозоя. Вероятно, и те, и другие вели схожий образ жизни, питаясь сладковатыми выделениями голосеменных растений и заодно опыляя их.

В наши дни подавляющее большинство голосеменных прибегает к ветроопылению: вспомним лужи в сосновом лесу, засыпанные желтоватой пыльцой. Но есть и исключения вроде гнетовых (вельвичии), которые приманивают насекомых-опылителей, выделяя сладковатые опылительные капли. Строго говоря, такие капли по своему происхождению и функциям отличаются от настоящего нектара цветковых растений: они выделяются на микропиле семязачатков (а не в специализированных нектарниках) и служат для улавливания пыльцы.

Слева — женские шишки вельвичии с опылительными каплями. Справа — двукрылые на женских шишках вельвичии: вверху — комнатная муха, внизу — представитель мух-жужжал (Bombyliidae). Фото с сайта flickr.com/photos/planthead667/ и из статьи W. Wetschnig, B. Depish, 1999. Pollination biology of Welwitschia mirabilis HOOK. f. (Welwitschiaceae, Gnetopsida)

Но самим насекомым нет дела до этих различий, ведь содержание сахаров в опылительных каплях у энтомофильных голосеменных может быть столь же высоким, как и в нектаре (до 80%). Кстати, главными опылителями вельвичии являются мухи, но вообще у гнетовых опылительные капли легкодоступны, так что ими могут лакомиться насекомые и с неспециализированным ротовым аппаратом, включая ос и муравьев. Но если у мезозойских голосеменных опылительные капли скрывались в глубине шишек, то без длинного хоботка тут было не обойтись.

Мухи Zhangsolvidae существовали в то время, когда цветковые растения только-только появились, а цветки их были мелкими и невзрачными. Добыть нектар оттуда можно было и без хоботка. Так что почти наверняка пищевой базой длиннохоботковых мух служили голосеменные. Еще один аргумент в пользу этой гипотезы — как раз муха Buccinatormyia magnifica (см. первое фото). На ее брюшке присутствует скопление пыльцы какого-то голосеменного растения — по морфологии пыльцевых зерен эту пыльцу можно связать с таксодиевыми или беннеттитовыми.

Муха Buccinatormyia magnifica из мелового испанского янтаря. Слева — реконструкция внешнего вида, справа вверху — муха, изображенная при подлете к женскому стробилу беннетиттовых, справа внизу — строение хоботка. Изображения из статей A. Arillo et al., 2015. Long-proboscid brachyceran flies in Cretaceous amber (Diptera: Stratiomyomorpha: Zhangsolvidae) и E. Penalver et al., 2015. Long-Proboscid Flies as Pollinators of Cretaceous Gymnosperms

Так что длиннохоботковые мухи мезозоя, подобно своим ныне живущим аналогам, не только питались нектаром, но и служили разносчиками пыльцы. Затем, когда в середине мелового периода цветковые потеснили голосеменных, связанные с ними насекомые-опылители исчезли. В частности, вымерли длиннохоботковые скорпионницы и сетчатокрылые каллиграмматиды, внешне похожие на бабочек. Тогда же в лесах перестали деловито сновать и мухи Zhangsolvidae.

Но вот их современницам, мухам-длиннохоботницам, удалось благополучно дожить до наших дней. Это семейство — один из немногих обломков исчезнувшей мезозойской «Атлантиды». Древнейшие его представители (с сохранившимися хоботками!) обнаружены в верхней юре Казахстана возрастом около 150–160 млн лет. Их родство с ныне живущими длиннохоботницами не вызывает вопросов, поскольку и у тех, и у других в крыле есть очень характерная диагональная жилка.

Слева — Protonemestrius martynovi (сем. Nemestrinidae), верхняя юра Казахстана. Справа — Cratomyia macrorrhyncha (сем. Zhangsolvidae), нижний мел Бразилии. Длина масштабных отрезков 2 и 5 мм соответственно. Фото © Александров Храмов и из книги D. Grimaldi, M. S. Engel, 2005. Evolution of the Insects

Свое русское название семейство заслужило по праву: в мире насекомых современные длиннохоботницы лидируют по относительной длине хоботка. Да, по его абсолютной длине этих мух перегоняют некоторые бабочки, но никто из насекомых не может похвастаться хоботком, который был бы длиннее остального тела в 3,5–4 раза. Хоботок таких пропорций имеется у южноафриканской мухи Moegistorhynchus longirostris, его абсолютная длина достигает 8–9 см — цифра тоже весьма внушительная.

Южноафриканская муха Moegistorhynchus longirostris. Сверху — в дикой природе над цветком лаперузии (Lapeirousia), снизу — на иголке в лондонском Музее естественной истории. Фото с сайта bioone.org и из статьи D. Barraclough, R. Slotow, 2010. The South African Keystone Pollinator Moegistorhynchus longirostris (Wiedemann, 1819) (Diptera: Nemestrinidae): Notes on Biology, Biogeography and Proboscis Length Variation

Длиннохоботница M. longirostris является единственным опылителем целого ряда касатиковых, гераниевых и орхидных, чьи сросшиеся лепестки образуют очень длинную и узкую трубку. Только длинный хоботок этой мухи способен добраться до нектара на ее дне. А вот с древними мухами ситуация менее ясная — палеоботаники до сих пор не нашли в мезозое генеративных органов растений, чье строение однозначно бы свидетельствовало об их опылении длиннохоботковыми насекомыми.

«Живая» реконструкция мухи Moegistorhynchus longirostris

Фото из статьи E. Penalver et al., 2015. Long-Proboscid Flies as Pollinators of Cretaceous Gymnosperms.

Александр Храмов