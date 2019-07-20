Кордицепсы, паразиты грибов





Недавно мы уже рассказывали о кордицепсах — грибах, паразитирующих на беспозвоночных. Однако кроме паразитизма на животных некоторым кордицепсам свойственно что-то вроде адельфопаразитизма, когда паразит и хозяин — близкие родственники (см. Adelpho-parasites). Примером может служить жизненный цикл толипокладиума ужовникового (Tolypocladium ophioglossoides), строма которого растет из плодового тела гриба из рода элафомицетов Elaphomyces sp. (на фото).

Заметим, что в родовом названии гриба никак не фигурирует слово «cordiceps», ведь по таксономическим правилам приоритет имеет то название, которое было дано при первом описании, — так, почвенный микроскопический гриб Tolypocladium был описан раньше, чем его половая стадия Elaphocordyceps. Итак, половая стадия T. ophioglossoides паразитирует на половой же стадии аскомицетов из рода Elaphomyces (род элафомицетов по-русски называют также оленьим трюфелем). Но не стоит путать элафомицеты с настоящими трюфелями из рода Tuber класса пецицевых грибов (Pezizales), которые являются родственниками строчков и сморчков. Олений трюфель относится к классу эуроциомицетов (Eurotiomycetes) и филогенетически ближе к различным пенициллам.

Олений трюфель образует микоризу с деревьями и формирует плодовые тела под землей. Самый простой способ найти этот трюфель — это как раз отыскать довольно крупную строму паразита T. ophioglossoides, которая обычно возвышается над землей в смешанных и хвойных лесах. После обнаружения стромы нужно просто аккуратно раскопать почву под ней. Кроме T. ophioglossoides в средней полосе России встречается толипокладиум головчатый (Tolypocladium capitatum), также паразитирующий на оленьем трюфеле.

Стромы толипокладиума головчатого (Tolypocladium capitatum), растущие из плодового тела оленьего трюфеля (Elaphomyces sp.). Фото с сайта reddit.com

Такой оригинальный гриб, как толипокладиум ужовниковый (T. ophioglossoides), не мог не привлечь внимания исследователей, ведущих поиск перспективных соединений для борьбы с различными заболеваниями. И такие вещества, как ни странно, были в нем найдены, правда пока именно как потенциальные, широкого применения они до сих пор не получили. Так, экстракт мицелия T. ophioglossoides в перспективе мог бы использоваться при лечении болезни Альцгеймера: было показано, что он предотвращает потерю памяти и гибель нейронов линии SK-N-SH, ассоциированную с отложением бета-амилоидов у крыс. Кроме того, гриб содержит вещество офиокордин, обладающее антимикотической активностью, то есть это аналог антибиотиков, только воздействующий не на бактерии, а на грибы. Гликозаминогликан, получаемый из гриба, реагирует с сывороткой крови пациентов, страдающих заболеваниями, связанными с дефектами коллагена, и таким образом может использоваться при их диагностике для оценки серологической активности. Некоторые вещества, получаемые из T. ophioglossoides, в ряде исследований продемонстрировали также противораковую активность. Так, применение фракции полисахаридов, ассоциированных с белками, полученной из T. ophioglossoides, привело к увеличению продолжительности жизни мышей с карциномой Эрлиха и сингенной (врожденной) опухолью. А выделенный из этой фракции галактозоаминогликан ингибирует пролиферацию клеток саркомы 180 (Крокера) и рост сингенной сoлидной опухоли (карцинома молочной железы MM46) in vivo и проявляет цитотоксичность против линий раковых клеток IMC и P388D1 in vitro.

Фото © Евгений Антонов, Старицкий район Тверской области, август 2016 года. Образец определен Евгением Антоновым и находится в его личном фунгарии.

См. также о кордицепсах:

1) Паразитический гриб избирательно зомбирует муравьев, «Элементы», 13.10.2014.

2) Кордицепсы, паразиты беспозвоночных, «Элементы», 18.10.2017.

3) Муравей-зомби, «Элементы», 24.102017.

Илья Винер