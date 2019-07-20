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Кордицепсы, паразиты грибов


Кордицепсы, паразиты грибов

Кордицепсы, паразиты грибов

Недавно мы уже рассказывали о кордицепсах — грибах, паразитирующих на беспозвоночных. Однако кроме паразитизма на животных некоторым кордицепсам свойственно что-то вроде адельфопаразитизма, когда паразит и хозяин — близкие родственники (см. Adelpho-parasites). Примером может служить жизненный цикл толипокладиума ужовникового (Tolypocladium ophioglossoides), строма которого растет из плодового тела гриба из рода элафомицетов Elaphomyces sp. (на фото).

Заметим, что в родовом названии гриба никак не фигурирует слово «cordiceps», ведь по таксономическим правилам приоритет имеет то название, которое было дано при первом описании, — так, почвенный микроскопический гриб Tolypocladium был описан раньше, чем его половая стадия Elaphocordyceps. Итак, половая стадия T. ophioglossoides паразитирует на половой же стадии аскомицетов из рода Elaphomyces (род элафомицетов по-русски называют также оленьим трюфелем). Но не стоит путать элафомицеты с настоящими трюфелями из рода Tuber класса пецицевых грибов (Pezizales), которые являются родственниками строчков и сморчков. Олений трюфель относится к классу эуроциомицетов (Eurotiomycetes) и филогенетически ближе к различным пенициллам.

Олений трюфель образует микоризу с деревьями и формирует плодовые тела под землей. Самый простой способ найти этот трюфель — это как раз отыскать довольно крупную строму паразита T. ophioglossoides, которая обычно возвышается над землей в смешанных и хвойных лесах. После обнаружения стромы нужно просто аккуратно раскопать почву под ней. Кроме T. ophioglossoides в средней полосе России встречается толипокладиум головчатый (Tolypocladium capitatum), также паразитирующий на оленьем трюфеле.


Кордицепсы, паразиты грибов

Кордицепсы, паразиты грибов

Стромы толипокладиума головчатого (Tolypocladium capitatum), растущие из плодового тела оленьего трюфеля (Elaphomyces sp.). Фото с сайта reddit.com


Такой оригинальный гриб, как толипокладиум ужовниковый (T. ophioglossoides), не мог не привлечь внимания исследователей, ведущих поиск перспективных соединений для борьбы с различными заболеваниями. И такие вещества, как ни странно, были в нем найдены, правда пока именно как потенциальные, широкого применения они до сих пор не получили. Так, экстракт мицелия T. ophioglossoides в перспективе мог бы использоваться при лечении болезни Альцгеймера: было показано, что он предотвращает потерю памяти и гибель нейронов линии SK-N-SH, ассоциированную с отложением бета-амилоидов у крыс. Кроме того, гриб содержит вещество офиокордин, обладающее антимикотической активностью, то есть это аналог антибиотиков, только воздействующий не на бактерии, а на грибы. Гликозаминогликан, получаемый из гриба, реагирует с сывороткой крови пациентов, страдающих заболеваниями, связанными с дефектами коллагена, и таким образом может использоваться при их диагностике для оценки серологической активности. Некоторые вещества, получаемые из T. ophioglossoides, в ряде исследований продемонстрировали также противораковую активность. Так, применение фракции полисахаридов, ассоциированных с белками, полученной из T. ophioglossoides, привело к увеличению продолжительности жизни мышей с карциномой Эрлиха и сингенной (врожденной) опухолью. А выделенный из этой фракции галактозоаминогликан ингибирует пролиферацию клеток саркомы 180 (Крокера) и рост сингенной сoлидной опухоли (карцинома молочной железы MM46) in vivo и проявляет цитотоксичность против линий раковых клеток IMC и P388D1 in vitro.

Фото © Евгений Антонов, Старицкий район Тверской области, август 2016 года. Образец определен Евгением Антоновым и находится в его личном фунгарии.

См. также о кордицепсах:
1) Паразитический гриб избирательно зомбирует муравьев, «Элементы», 13.10.2014.
2) Кордицепсы, паразиты беспозвоночных, «Элементы», 18.10.2017.
3) Муравей-зомби, «Элементы», 24.102017.

Илья Винер

20 июль 2019 /
Аномалии
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