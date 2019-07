Крапчатокрылый бюльбюль (Phyllastrephus leucolepis) — одна из тех загадочных птиц, которые известны лишь по единичным находкам. Его первооткрывателем был немецкий орнитолог Вульф Гаттер (Wulf Gatter), который работал в тропических лесах Либерии в 1980-х годах. За несколько лет работы он встречал эту птицу 9 раз и добыл один экземпляр для коллекции (на фото ниже). Предполагали, что ареал бюльбюля ограничен небольшой территорией на востоке страны. Дальнейшим исследованиям помешала гражданская война, которая продолжалась с 1989 по 2003 год. Повстанцы продолжали удерживать территории в глубине страны и позднее, поэтому экспедицию в район обитания крапчатокрылого бюльбюля удалось предпринять лишь в 2010 году.

Крапчатокрылый бюльбюль. Слева — Phyllastrephus leucolepis в представлении художника. Справа — экземпляр, добытый Вульфом Гаттером в 1980-х годах. Изображение из статьи J. M. Collinson et al., 2017. Taxonomic status of the Liberian Greenbul Phyllastrephus leucolepis and the conservation importance of the Cavalla Forest, Liberia

Либерийские дождевые леса серьезно пострадали из-за коммерческих вырубок и неконтролируемой охоты. В настоящее время лес Кавалла (Cavalla Forest), где тридцатью годами ранее совершил свое открытие Гаттер, имеет статус охраняемой территории. В этом районе обитает целый ряд редких птиц и млекопитающих, например бурощекий калао, белобрюхая тёмная цесарка (Agelastes meleagrides), шимпанзе, красный колобус и другие. Высказывались опасения, что такой узкоареальный вид, как крапчатокрылый бюльбюль, мог и вовсе исчезнуть из-за утраты подходящих местообитаний. Обнаружить его не удалось ни в 2010-м, ни в 2013 году.

Спустя еще четыре года исследователи из Германии и Великобритании совершили новую экспедицию. Поиски неуловимой птицы успехом не увенчались, однако ученые взяли пробы крови у двух родственных видов. Сравнение с ДНК, выделенной из музейного экземпляра крапчатокрылого бюльбюля, показало, что этот вид на самом деле никогда не существовал. Как ядерные, так и митохондриальные гены оказались настолько близки к малому бурому бюльбюлю (Phyllastrephus icterinus), что оснований сохранять видовой статус за крапчатокрылым бюльбюлем не осталось.

Оба вида очень сходны и по внешним признакам; единственное отличие крапчатокрылого бюльбюля — это небольшие белые полосы на крыльях; их образуют вершины маховых и кроющих перьев. По-видимому, такая необычная окраска связана либо с генетической аномалией, либо с недостатком питательных веществ в рационе. Последнее предположение может быть верным лишь в том случае, если Гаттер встретил молодых, еще не размножавшихся особей: дело в том, что только у птенцов все перья крыла растут одновременно, и в этом случае проблемы с питанием в тот или иной период могут создать ровно расположенные полосы. У взрослых птиц маховые перья сменяется постепенно, в противном случае линяющие особи утрачивали бы способность к полету, поэтому нарушения пигментации сформировали бы более сложный узор. К слову, такие нарушения, порой весьма сходные с вариантом крапчатокрылого бюльбюля, нередко можно заметить у молодых серых ворон.

Крапчатокрылый бюльбюль — не первая и, надо думать, не последняя бердвотчерская легенда, развеянная более тщательным анализом. Пожалуй, еще более увлекательная история случилась со спизой Таунсенда (Spiza townsendi) — этот вид был описан великим американским орнитологом Джоном Джеймсом Одюбоном в 1834 году. Единственный экземпляр был добыт Джоном Керком Таунсендом в Пенсильвании. Внешне спиза Таунсенда похожа на американскую спизу (Spiza americana), но самец американской спизы намного ярче, а его горло украшено черным «галстуком». Такое сочетание элементов окраски не встречается ни в одном из нарядов американской спизы, и его нельзя объяснить простым недостатком черных или желтых пигментов. Поэтому долгое время орнитологи соглашались с тем, что описанный Одюбоном экземпляр относится к самостоятельному виду. А поскольку кроме Таунсенда его никто никогда не видел, полагали, что он полностью вымер. Однако в 2014 году орнитологу-любителю Кайлу Блейни посчастливилось не только встретить, но и сфотографировать таинственную птицу, на этот раз в окрестностях Онтарио. Впрочем, трудно предположить, что настоящему виду удалось бы скрываться от ученых в столь густонаселенном регионе.

Предположительно спиза Таунсенда. Фото © Kyle Blaney с сайта blog.aba.org

Не исключено, что птицы с характерной окраской — на самом деле гибриды американской спизы с каким-то близкородственным видом, например индиговым овсянковым кардиналом (Passerina cyanea): по описанию Таунсенда, песня добытой им птицы напоминала именно его. Окончательный вердикт может вынести только молекулярно-генетический анализ, который, скорее всего, окончательно «закроет» описанный почти два столетия назад вид.

Рисунок с сайта buulbuul.nl.

Антон Морковин