» » Битва драконов

Битва драконов


Битва драконов

Битва драконов

На фотографии два самца комодского варана (Varanus komodoensis) выясняют, кто главный на этой территории. Это настоящая битва титанов, ведь комодский варан, или дракон, — самая крупная ящерица современности: самцы достигают 3 метров в длину и могут весить до 90 кг!

Комодские вараны обитают на Малых Зондских островах в Индонезии: Комодо, Гили-Мотанг, Ринча и Флорес. Кожа взрослых варанов — тёмно-бурого цвета с мелкими желтоватыми пятнами и крапинками; она напоминает кольчугу из-за наличия в ней остеодерм — вторичных кожных окостенений. Длинный светло-желтый глубоко раздвоенный язык эти рептилии используют для распознавания вкуса и запаха.

Комодские вараны — одиночные животные, но в сезон размножения, который длится с мая по август, они собираются в группы и устраивают сражения за внимание самок. Самцы принимают угрожающие позы, шипят, выгибают спину и раздувают шею, стараясь показаться больше. Ящеры сходятся врукопашную, стоя на задних ногах. Они опираются на хвосты, согнутые вбок, и хватают соперника передними лапами, стараясь уложить его на землю и прижать сверху своим туловищем (см. видео). Обычно меньшие по размеру вараны уступают без боя. Если же встречаются два крупных самца, то борьба может закончиться травмами и даже смертью.

Битва двух комодских варанов. Национальный парк Комодо, остров Ринча, 2016 год

После окончания боя побежденный убегает или остается лежать неподвижно, а победитель приступает к ухаживанию за самкой. Он щелкает рядом с ней длинным раздвоенным языком, трется о нее подбородком, царапает когтями. Кожные секреты также участвуют в стимуляции. Проявление симпатий не затягивается, равно как и спаривание. Всё происходит очень быстро, при этом самец должен полностью контролировать свою подругу, чтобы остаться невредимым.

Комодские вараны делают гнезда в песчаных холмах или используют брошенные гнезда оранжевоногого большенога (Megapodius reinwardt). Эта птица размером с курицу гнездится в больших насыпях песка, листовой подстилки и другого мусора, где тепло, выделяемое при разложении органики, поддерживает необходимую для инкубации температуру.


Битва драконов

Битва драконов

Оранжевоногие большеноги (большеноги Рейнвардта) строят массивные гнездовые насыпи. Самец добавляет или убирает растительность, чтобы регулировать внутреннее тепло. Фото с сайта mdahlem.net


Самка комодского варана откладывает в среднем 20–25 яиц, покрытых мягкой скорлупой. Через 8–9 месяцев вылупляются малыши весом всего около ста грамм и длиной 30–40 см. Они сразу бегут на деревья, где и проводят основную часть времени первые год-два, питаясь насекомыми и мелкими позвоночными. Молодь имеет окраску, которая хорошо маскирует их на коре и среди ветвей. На деревьях они спасаются от хищников, в том числе и взрослых особей комодского варана. Подрастая, молодые вараны больше времени проводят на земле. Всё еще уязвимые, они периодически намеренно пачкаются в испражнениях, запах которых отбивает желание полакомиться ими.


Битва драконов

Битва драконов

Молодой комодский варан на дереве. Фото с сайта blog.zoo.org


К пяти-семи годам малыши становятся уже половозрелыми рептилиями весом порядка 25 кг и длиной около двух метров. Их окраска тоже меняется и становится темно-бурого цвета с мелкими желтоватыми пятнами и крапинками. Теперь молодые животные уже готовы участвовать в брачных ритуалах.

Фото © Andrey Gudkov / Media Drum World с сайта dailymail.co.uk.

Алёна Шурпицкая

20 июль 2019 /
Аномалии
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Танец лирохвоста
Аномалии

Танец лирохвоста

...
Так ли глупа глупая крачка?
Аномалии

Так ли глупа глупая крачка?

...
Круглоносые плавунчики
Аномалии

Круглоносые плавунчики

...
Токовище турухтанов
Аномалии

Токовище турухтанов

...
Защита светом
Аномалии

Защита светом

...
Совка-террариумист
Аномалии

Совка-террариумист

На фото — североамериканская совка (Megascops asio, рыжая морфа) несет добычу в гнездо...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
«Золотой» астероид угрожает мировой экономике, заявили экспертыПросмотр фильмов онлайнКак выбрать кондиционер для домаНебольшим планетам-океанам пообещали долгую жизнь в обитаемой зонеДНК - это код, но кто его закодировал?Прелюдия истинной многоклеточности или ранние эволюционные эксперименты?Обыкновенная солнечная рыбаОгромный астероид в четверг приблизится к Земле со скоростью 40800 км / ч


Свежие Статьи
Расписная летучая мышь

Расписная летучая мышь

Длиннохоботковая муха мезозоя

Длиннохоботковая муха мезозоя

Стирающаяся окраска скорлупы

Стирающаяся окраска скорлупы

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+