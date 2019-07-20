Битва драконов





На фотографии два самца комодского варана (Varanus komodoensis) выясняют, кто главный на этой территории. Это настоящая битва титанов, ведь комодский варан, или дракон, — самая крупная ящерица современности: самцы достигают 3 метров в длину и могут весить до 90 кг!

Комодские вараны обитают на Малых Зондских островах в Индонезии: Комодо, Гили-Мотанг, Ринча и Флорес. Кожа взрослых варанов — тёмно-бурого цвета с мелкими желтоватыми пятнами и крапинками; она напоминает кольчугу из-за наличия в ней остеодерм — вторичных кожных окостенений. Длинный светло-желтый глубоко раздвоенный язык эти рептилии используют для распознавания вкуса и запаха.

Комодские вараны — одиночные животные, но в сезон размножения, который длится с мая по август, они собираются в группы и устраивают сражения за внимание самок. Самцы принимают угрожающие позы, шипят, выгибают спину и раздувают шею, стараясь показаться больше. Ящеры сходятся врукопашную, стоя на задних ногах. Они опираются на хвосты, согнутые вбок, и хватают соперника передними лапами, стараясь уложить его на землю и прижать сверху своим туловищем (см. видео). Обычно меньшие по размеру вараны уступают без боя. Если же встречаются два крупных самца, то борьба может закончиться травмами и даже смертью.

Битва двух комодских варанов. Национальный парк Комодо, остров Ринча, 2016 год

После окончания боя побежденный убегает или остается лежать неподвижно, а победитель приступает к ухаживанию за самкой. Он щелкает рядом с ней длинным раздвоенным языком, трется о нее подбородком, царапает когтями. Кожные секреты также участвуют в стимуляции. Проявление симпатий не затягивается, равно как и спаривание. Всё происходит очень быстро, при этом самец должен полностью контролировать свою подругу, чтобы остаться невредимым.

Комодские вараны делают гнезда в песчаных холмах или используют брошенные гнезда оранжевоногого большенога (Megapodius reinwardt). Эта птица размером с курицу гнездится в больших насыпях песка, листовой подстилки и другого мусора, где тепло, выделяемое при разложении органики, поддерживает необходимую для инкубации температуру.

Оранжевоногие большеноги (большеноги Рейнвардта) строят массивные гнездовые насыпи. Самец добавляет или убирает растительность, чтобы регулировать внутреннее тепло. Фото с сайта mdahlem.net

Самка комодского варана откладывает в среднем 20–25 яиц, покрытых мягкой скорлупой. Через 8–9 месяцев вылупляются малыши весом всего около ста грамм и длиной 30–40 см. Они сразу бегут на деревья, где и проводят основную часть времени первые год-два, питаясь насекомыми и мелкими позвоночными. Молодь имеет окраску, которая хорошо маскирует их на коре и среди ветвей. На деревьях они спасаются от хищников, в том числе и взрослых особей комодского варана. Подрастая, молодые вараны больше времени проводят на земле. Всё еще уязвимые, они периодически намеренно пачкаются в испражнениях, запах которых отбивает желание полакомиться ими.

Молодой комодский варан на дереве. Фото с сайта blog.zoo.org

К пяти-семи годам малыши становятся уже половозрелыми рептилиями весом порядка 25 кг и длиной около двух метров. Их окраска тоже меняется и становится темно-бурого цвета с мелкими желтоватыми пятнами и крапинками. Теперь молодые животные уже готовы участвовать в брачных ритуалах.

Фото © Andrey Gudkov / Media Drum World с сайта dailymail.co.uk.

Алёна Шурпицкая