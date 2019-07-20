



Эта картинка с надписью «Наш общий друг», опубликованная на обложке еженедельного американского сатирического журнала Puck в январе 1885 года, была, наверное, первой попыткой поднять в средствах массовой информации тему опасности бесконтрольного применения химических веществ при изготовлении продуктов питания.

Мы живем в мире ярких красок, и это не только закаты, восходы, радуги и полевые цветы. Синие или красные газированные напитки, ярко-зеленые леденцы и кондитерские изделия с кремами всех мыслимых и немыслимых цветов. Конечно, так было не всегда. До XIX века домашняя обстановка, одежда и еда большинства людей была разных оттенков серого и коричневого цвета.

Яркие цвета можно было встретить редко: из-за дороговизны пигментов они были доступны только людям с достатком выше среднего, и одежда ярких (причем не всегда сочетаемых) цветов была маркером благосостояния. Разработка технологии получения неорганических и синтетических органических красителей (см. Тайна патента Уильяма Перкина, «Химия и жизнь», 2017, №3) добавили красок в однообразие серых и коричневых тонов, и производители конфет и леденцов быстро стали подкрашивать свои товары органическими и неорганическими веществами, резонно полагая, что основные потребители этой продукции — дети — с большой охотой будут бросаться на яркие сладости.

Пресса не смогла обойти эту тенденцию стороной. На обложке журнала нарисованы врач и гробовщик, предлагающие руку дружбы выкрашенному в яркие цвета и украшенному лентой леденцу-палочке. Подпись под рисунком гласит: «Наш общий друг», недвусмысленно намекая, что красители, использующиеся при изготовлении этой конфеты и могущие вызывать болезни и даже смерть, дают двум почтенным джентльменам возможность зарабатывать.

На каждой из окрашенных полосок леденца приведено название примеси или красителя. Верхняя зеленая полоса — хромовый зеленый (в те времена так называли оксид хрома(III)), белая полоса — мел, красная — свинцовый сурик. Далее идут белая полоса, соответствующая мышьяку (оксиду мышьяка(III)); желтая полоса — краситель хромовый желтый (в те времена — хромат свинца(II)); еще одна красная полоса — киноварь (сульфид ртути(II)); опять белая полоса с мышьяком; зеленая, соответствующая ярь-медянке (ацетату меди(II)), и еще одна белая полоса с надписью «глюкоза» (в те времена техническую глюкозу использовали для фальсификации сахара). Когда художник рисовал карикатуру, применение в пищевой промышленности веществ, названия которых написаны на конфете, а также многих других не регламентировалось, их можно было купить в аптеках и магазинах строительных материалов.

Строго говоря, проблема безопасности продуктов питания появилась даже задолго до начала применения красителей в индустрии питания. Обычно ее связывают с урбанизацией и увеличением количества людей, которые, не обрабатывая землю и не собирая урожай, зависели (как и мы сейчас) от производителей продуктов питания и продавцов. Для увеличения прибыли производители пищи пытались использовать более дешевые ингредиенты и компоненты, которые могли бы замаскировать порчу товара. С начала XIX века химики и врачи неоднократно фиксировали случаи добавления в продукты питания веществ — в ряде случаев относительно безобидных, но бывало, что и токсичных. В те времена еще не было установлено безопасное содержание свинца и других металлов в продуктах питания, и применение в качестве пищевых красителей свинцового сурика и киновари не считалось опасным.

Развитие химии в XIX веке и увеличение числа химиков позволило лучше понять основы токсикологии соединений тяжелых металлов, в том числе и их соединений, применявшихся в качестве первых пищевых красителей. Однако в отсутствие законов, определяющих их применение и государственных органов, контролирующих качество продуктов питания, информация о потенциальном вреде некоторых веществ не могла остановить недобросовестных производителей и коммерсантов. Только коллективные усилия врачей, ученых, журналистов и карикатуристов смогли привлечь внимание общества и политиков к проблеме безопасного питания. В 1906 году в США был принят первый в мире «Акт о чистой пище и лекарствах» (Pure Food and Drug Act), с которого и началась эра государственного регулирования применения добавок и красителей в продуктах питания.

Фото с сайта commons.wikimedia.org.

Аркадий Курамшин