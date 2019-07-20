Это не язык колибри!





Эта фотография расползлась по интернету и соцсетям с подписью «язык птицы» или «язык колибри». Любого, кто хоть сколько-нибудь знаком с птицами, такое фото должно было бы изумить и заставить сомневаться: ведь птицу с таким языком можно увидеть разве что в психоделическом ночном кошмаре. Но нет, эта информация попала даже в сообщества, посвященные биологии и птицам.

На самом деле на этом снимке, сделанном при помощи сканирующего электронного микроскопа и затем дополнительно раскрашенном, запечатлен кончик хоботка бабочки-бражника под названием языкан обыкновенный (Macroglossum stellatarum).

Языкан обыкновенный собирает нектар. Фото с сайта en.wikipedia.org

Бражники — это бабочки, которые собирают нектар в полете, зависая над цветком, совсем как колибри. Помогает им в этом длинный трубчато-сосущий ротовой аппарат, или хоботок. На микроснимке хорошо видно, что он состоит из двух частей: они держатся вместе при помощи крошечных крючочков. Каждая трубочка внутренне вогнута, и вместе они образуют центральный желобок, через который можно всасывать жидкость. Всасывание происходит благодаря сокращению и расширению полости, которая находится в голове. Чтобы почистить ротовой аппарат, бабочка может разъединить эти трубочки.

Откуда же взялась такая странная подпись? В рунете, возможно, закралась ошибка переводчика. Дело в том, что языкан обыкновенный (Macroglossum stellatarum) по-английски называется «hummingbird hawk-moth» — буквально «колибри-бражник». Переводчик перевел только первое слово, и оттого язык был приписан сперва просто колибри, а потом и птицам вообще. А по поводу англоязычного интернета, где тоже часто встречается подпись «язык колибри» (hummingbird tongue), — наверное, этим сайтам пора уволить копирайтеров.

Между тем язык колибри выглядит совсем иначе. Он тоже раздвоенный на конце, но, конечно, не имеет такой членистой структуры, как объект на фото выше. Вообще говоря, такая структура сама по себе уже намекает на то, что это едва ли может быть языком позвоночного животного. Язык колибри состоит из гладеньких кератинизированых волокон, а язык других птиц, например попугаев, и вовсе может быть очень даже мясистым, почти как наш с вами.

Язык колибри работает скорее не как трубочка, а как помпа. Если посмотреть, как пьют колибри, то видно, что они не просто опускают язык в цветок и так сосут, а быстро вытягивают его и втягивают обратно, двигая им туда-сюда. Передняя часть языка колибри раздваивается, и каждая из половинок загнута в форме желобка, почти как трубочки у бабочки. Вот только ткани языка птиц мягкие и могут изменять свою форму, в отличие от хитиновых пластинок членистоногих. Оказавшись в нектаре, раздвоенный кончик языка раздвигается, и жидкость устремляется в образовавшуюся полость. Внутри клюва половинки языка плотно смыкаются, не позволяя нектару вылиться наружу и проталкивая его дальше в рот. Так как язык колибри способен сильно высовываться из клюва, поддерживающие его рожки подъязычного аппарата длинные и оборачиваются вокруг черепа (как у дятлов; см. картинку дня Длинный язык дятла).

Вывод: не принимайте на веру всё, что пишут в интернете!

Фото с сайта telegraph.co.uk.

Вероника Самоцкая