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На астероиде Рюгу обнаружены возможные компоненты воды

На астероиде Рюгу обнаружены возможные компоненты воды


Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") обнаружил на астероиде Рюгу обилие минералов с содержанием соединенных в единую группу атомов кислорода и водорода, которые при определенных условиях могут стать водой Это показало исследование поверхности астероида с помощью спектрографа.
Агентство приводит доклад, подготовленный экспертами Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и ряда ведущих университетов страны для международного научного журнала Science.
"Хаябуса-2" находится на орбите Рюгу с июня 2018 года. Одна из главных задач его миссии — взять на астероиде диаметром всего 900 м образцы почвы, которые могут указать на присутствие потенциальных компонентов воды и органических соединений. Их исследование, как полагают специалисты, может помочь в разгадке тайн распространения жизни во Вселенной.
22 февраля "Хаябуса-2" совершил короткую посадку на поверхности Рюгу и взял там первые образцы почвы. 5 апреля аппарат должен выстрелить по астероиду медным снарядом, чтобы создать на нем обширный кратер. В случае успеха это откроет доступ к породам, сохранившиеся в неприкосновенности со времени рождения нашей Солнечной системы. "Хаябуса-2" затем совершит посадку в районе кратера и возьмет новые образцы почвы, где также ученые рассчитывают найти следы воды и органических веществ.
Астероид Рюгу ("Дворец дракона") находится между Землей и Марсом на расстоянии около 300 млн км от нашей планеты. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима.
Предполагается, что зонд весом около 600 кг ориентировочно в ноябре или декабре сойдет с орбиты астероида и отправится в обратный путь. К 2020 году он должен вернуться на Землю.
21 июнь 2019 /
Аномалии
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