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У ровера ExoMars теперь появился «гараж»

У ровера ExoMars теперь появился «гараж»


Менее чем через два года ровер «Розалинд Франклин» выедет из посадочного модуля «Казачок» на поверхность Красной планеты.
«Розалинд Франклин» - это имя нового европейского марсохода, который будет производить поиск следов жизни на Красной планете после совершения посадки, запланированной на февраль 2021 г. Название ровера, которое было объявлено в прошлом месяце, воздает дань памяти женщине-кристаллографу, которая помогла установить двойную спиральную структуру ДНК.
А «Казачок» - это недавно объявленное имя новой посадочной платформы российского производства, которая будет служить «базой» для ровера «Розалинд Франклин» - а кроме того, будет проводить самостоятельные научные исследования.
Вместе ровер «Розалинд Франклин» и посадочный аппарат «Казачок» представляют собой полный комплект оборудования второго этапа программы «ЭкзоМарс», реализуемой совместно Роскосмосом и Европейским космическим агентством (ЕКА). В ходе реализации первого этапа программы к Марсу были отправлены орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и демонстрационный посадочный модуль Schiaparelli («Скиапарелли») в марте 2016 г.
Аппарат TGO благополучно прибыл к Марсу и в настоящее время изучает планету с орбиты. Модуль Schiaparelli врезался в поверхность Красной планеты в октябре 2016 г. после компьютерного сбоя.
Ровер «Розалинд Франклин» будет производить поиски следов древней жизни на Красной планете, в чем ему поможет установка для сверления горных пород, способная погрузиться в грунт на глубину до двух метров. Стационарный модуль «Казачок» в это время будет анализировать климат и атмосферу планеты, измерять уровень радиационного фона и проводить поиски воды в зоне своего размещения, сообщили представители ЕКА.
Модуль «Казачок» прибыл в г. Турин, Италия, из России во вторник, 19 марта. Посадочная платформа и ровер уже прошли немало совместных испытаний, однако еще больше тестов им предстоит пройти до запуска, намеченного на июль 2020 г. с площадки космодрома Байконур.
21 июнь 2019 /
Аномалии
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