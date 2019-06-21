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На молодых астероидах могли действовать железные вулканы

На молодых астероидах могли действовать железные вулканы


Геологи предположили существование экзотической формы «ферровулканизма» на молодых и еще не полностью застывших железных астероидах.
На прошедшей в Техасе конференции по исследованиям Луны и планет прозвучали доклады о новой форме вулканизма, который может существовать на крупных железных астероидах в период их молодости. Такие объекты считаются «остановившимися в развитии» тяжелыми ядрами планетезималей, зародышей планет, которые не сумели превратиться в более крупные тела. Поначалу они оставались расплавленными, однако лишенное оболочки железо быстро остывало и твердело снаружи внутрь, образуя застывшую кору.
Плотность ее выше, чем у расплавленного металла, и эта разница (участвующая и в возникновении вулканов земной литосферы) должна была приводить к необычному «ферровулканизму». Об этом механизме рассказал в своем выступлении Якоб Абрамс (Jacob Abrahams) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе. В самом деле, более легкий и подвижный расплавленный материал должен стремиться ближе к поверхности и выдавливаться наружу сквозь трещины в коре. Этот ферровулканизм мог продолжаться до тех пор, пока астероид окончательно не остыл и не затвердел целиком.
О таком вулканизме говорил и выступивший на конференции Брэндон Джонсон (Brandon Johnson) из Брауновского университета, предложивший другой механизм его действия. По этой версии, расплавленный «протоастероид» мог содержать кремний и серу, растворенные в железе. В ходе естественной стратификации материалы разделились, образовав плотное ядро расплавленного железа с примесью серы, а также более легкую кремниевую кору. По мере остывания ядра в нем могут оставаться жидкие, сравнительно легкие и плавучие участки с повышенным содержанием серы. Они и могли всплывать к поверхности, выдавливая сквозь трещины жидкий металл.
Проверить эти интересные гипотезы, возможно, удастся уже довольно скоро. В 2022 году планируется старт американского зонда Psyche, который отправится в главный пояс астероидов, к (16) Психее — тяжелому железному телу, поверхность которого, возможно, сохранила следы древних «ферровулканов». Прибытие аппарата на место должно состояться в 2026 году.
21 июнь 2019 /
Аномалии
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