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На Землю прольется метеоритный дождь
16 апреля Земля пройдет через шлейф пыли, оставленный кометой C/1861 G1 Тэтчер и на нее прольется звездопад.
Метеоры потока Лириды яркие, поэтому для наблюдения метеорного дождя не потребуется телескоп или бинокль. Они будут видны невооруженным глазом с 16 по 25 апреля.
21 июнь 2019 /
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