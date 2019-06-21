Япония планирует автоматизировать построение базы на Луне

На сайте Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) появилась информация о программе покорения Луны. Ученые хотят автоматизировать этот процесс, почти исключив из него участие человека. За большую часть работ будут отвечать машины.Этот проект — результат коллаборации сразу нескольких крупных предприятий — JAXA, Kajima Corporation (одной из ведущих строительных фирм Японии) — и трех университетов: Технологического института Сибаура, Университета электрокоммуникаций и Киотского университета.Все участники проекта работают над созданием комплекса самоуправляемых строительных машин, таких как трактор и экскаватор. Последний весит семь тон, именно он стал объектом недавних экспериментов, прошедших на площадке испытаний Kajima в Одаваре (префектура Канагава). Он выполнил стандартные процедуры: преодоление заданного расстояния и повторение рутинных операций. Действия, требующие более аккуратного подхода, производил инженер удаленно.Представители JAXA рассказали, что на данный момент они модифицировали трактор и экскаватор. Новые инструменты позволяют этим двум машинам измерять расстояние относительно друг друга и определять направление движения, что дает им возможность легко кооперироваться.Сама операция по постройке лунной базы должна пройти в четыре этапа. Первый — подготовка участка для строительства. Второй — раскопки: создание необходимого углубления для будущего здания. Третий — возведение самой базы. Четвертый — покрытие верхней части модуля реголитом для создания защиты против радиации. Этот же слой предохранит обшивку от мелких метеоритов, которые могли бы нарушить ее и тем самым выпустить весь воздух наружу.Несмотря на стремление к автоматизации, инженеры понимают необходимость в удаленном управлении, поэтому оно тоже включено в конструкцию. Расстояние от Земли до Луны составляет 384 тысячи километров, поэтому команды будут доходить с задержкой в две секунды, но, по словам создателей, это время существенно не повлияет на выполнение задачи.Точные сроки проведения миссии до сих пор не ясны, однако ранее стало известно, что в JAXA намерены доставить астронавтов на Луну к 2030 году.NASA уже в феврале опубликовало отчет, в котором сообщило об экспериментальных проектах, которые должны пройти на спутнике Земли до конца года. Этот список демонстрирует первый этап долгосрочного плана по изучению Луны и Марса.Совсем недавно Австралийское космическое агентство заявило о намерениях отправить на спутник планеты миссию и начать добывать там воду. Этих целей оно хочет добиться в ближайшие пять лет.