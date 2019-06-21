Сигнал из космоса объяснили рождением аномального объекта

Астрономы Университета Арканзаса в США зафиксировали необычную вспышку рентгеновского излучения, которую объяснили рождением магнитара. Аномальный объект образовался в результате слияния двух нейтронных звезд. По расчетам, такие события происходят 20 раз в год в космическом пространстве объемом в один миллиард кубических световых лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.Исследователи проанализировали данные, полученные космическим рентгеновским телескопом Chandra. Они выявили вспышку рентгеновских лучей в галактике, удаленной от Земли на 6,5 миллиарда световых лет. Характеристики транзиента (меняющего яркость объекта) соответствовали тем, что наблюдались при слиянии нейтронных звезд, порождавших также гравитационные волны и гамма-лучи.Ученые исключили другие возможные источники рентгеновского излучения и пришли к выводу, что вспышку породило именно столкновение нейтронных звезд. Эволюция сигнала, который затихал специфическим образом, указывала на формирование магнитара, энергия магнитного поля которого тратится на радиацию.Магнитаром называют разновидность нейтронных звезд, обладающих рекордным по своей силе магнитным полем. Диаметр этих объектов составляет 20-30 километров, однако по своей массе они превышают Солнце. Взрыв на магнитаре SGR 1806-20, удаленном от Земли на 50 тысяч световых лет, вызвал относительно сильную ионизацию в высших слоях атмосферы нашей планеты. Такие процессы могут приводить к сбоям в работе космических аппаратов.