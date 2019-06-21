Россия создаст мусороперерабатывающий космический комплекс

В России разработали космический мусороперерабатывающий комплекс. Он сможет перерабатывать мусор и утилизировать спутники на орбите Земли.Комплекс будет перемалывать спутники и их обломки, смешивать с кислородом и водородом, превращая в топливо для своих двигателей.Устройство сейчас патентует корпорация «Российские космические системы». Предварительно космический комплекс по переработке мусора оценен в 7,5 млрд рублей.Вокруг Земли с каждым годом все больше мусора. Ученые насчитали около 5000 аппаратов, которые уже не работают, но находятся на орбите. Кроме того, вокруг планеты вращаются тысячи фрагментов космического мусора.