Ураганный ветер обрушился на Красноярск

В Красноярске и южных регионах края порывы ветра достигали 30 м/c. За сутки до катаклизма МЧС объявляло предупреждение.За 18 апреля в Красноярске ветром сорвало облицовку балкона жилого дома, повалило пару столбов на ул. Металллургов, дорожные знаки и опрокинуло автобусную остановку.Кроме того погодные условия спровоцировали пожар в пос. Минино, который вспыхнул поздно вечером.Двое рабочих «Красноярского завода деталей трубопровода» погибли на территории под обрушившейся крышей. Конструкция не выдержала сильного порыва ветра.По информации Новостей ТВК, трое мужчин полезли на крышу, чтобы удержать конструкцию, однако не смогли удержаться и вместе с листом кровли слетели вниз. Их придавило крышей.Как сообщают в следственном комитете, по факту гибели возбуждено уголовное дело − на месте проводится расследование.Известно об еще одном рабочем, который доставлен в реанимацию и находится в тяжелом состоянии.