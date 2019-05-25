Amazon рассказала про планы колонизации земной орбиты

Джефф Безос — основатель торговой площадки Amazon — заявил, что хочет начать строить орбитальные колонии с климатом как на Гавайях.Об этом миллиардер рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне.В 1976 году американский физик Джерард О’Нилл в своей книге «Высокий рубеж» предложил модель орбитальной станции, которую затем окрестили «цилиндром О’Нилла». Она представляет собой космическую станцию сигарообразной формы, вращающуюся вокруг своей оси. К ее корпусу крепится кольцо диаметром восемь километров, внутри которого могут жить люди. Предполагается, что при определенной скорости вращения внутри кольца такого диаметра может достигаться сила притяжения, сравнимая с земной.Взяв за основу модель цилиндра О’Нилла, глава торговой площадки Amazon представил концепт орбитальной колонии, которую он планирует построить с помощью своей аэрокосмической компании Blue Origin.Пресс-конференция, на которой Джефф Безос сообщил о планах по колонизации орбиты, была приурочена к презентации посадочного модуля Blue Moon. Миллиардер заявил, что, хотя строительство таких поселений входит в его планы, это вряд ли удастся сделать в ближайшее время из-за недостаточного развития технологий.По словам главы Amazon, в колонии смогут проживать до триллиона человек, а архитектура зданий внутри кольца будет напоминать земную. Климат в орбитальных поселениях будет схож с гавайским, а о землетрясениях и других стихийных бедствиях жители смогут забыть навсегда.О разработке технологий для постройки таких поселений Безос задумался еще в 1980-х, будучи студентом Принстона. Сегодня он владеет крупнейшей торговой площадкой в мире и занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей по версии журнала Forbes с состоянием в 112 миллиардов долларов. Сам Джефф Безос говорит, что будущее за «мечтателями» — людьми, фантазирующими и придумывающими технологии, которые другие затем претворяют в жизнь.