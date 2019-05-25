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Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день

Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день


Гравитационные обсерватории LIGO и ViRGO впервые зафиксировали за одни сутки сразу два набора колебаний пространства-времени, порожденных парами черных дыр. Это открытие заставит ученых придумать способ наименования подобных событий, пишет астроном Кристофер Берри.
"Пока я спал, LIGO и VIRGO поймали сразу два всплеска гравитационных волн, S190521g и S190521r. Если это подтвердится, то нам придется поменять методику присвоения имен подобным событиям", — отметил ученый.
Сегодня на Земле существует две установки, способные улавливать гравитационные волны. Первая из них, детектор LIGO была построена в 2002 году по проектам и планам, которые были разработаны Кипом Торном, Райнером Вайссом и Рональдом Древером в конце 1980 годов.
На первой стадии своей работы ему не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, однако в сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновленного LIGO, ученые обнаружили всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца.
Вторая гравитационная обсерватория, ViRGO, была построена чуть позже, чем ее американский "кузен". Она начала работу в июне 2003 года и долгое время уступала LIGO в чувствительности и времени ведения наблюдений. После глубокой модернизации, проведенной в 2011 году, она приблизилась к текущему уровню чувствительности LIGO и начала вести с ним совместные наблюдения в конце лета 2017 года.
После этого оба детектора ушли в очередной длительный отпуск, продлившийся почти полтора года, и пережили еще одну серию обновлений, значительно повысивших их чувствительность и глубину обзора. К примеру, чувствительность ViRGO была повышена примерно в два раза, а объем наблюдаемой Вселенной вырос примерно в восемь раз.
Благодаря этому, всего за полтора месяца работы оба гравитационных телескопа обнаружили сразу тринадцать событий – одиннадцать слияний крупных черных дыр звездной массы и два всплеска, порожденные столкновениями одной пары нейтронных звезд, а также пульсара и черной дыры.
В первые недели работы LIGO и ViRGO находили примерно по одному всплеску в неделю, однако в мае их "производительность" заметно выросла. На прошлой неделе они открыли три настоящих и одну потенциально ложную вспышку гравитационных волн, и зафиксировали еще три события две недели назад.
Вчера обе обсерватории поставили новый рекорд – за одни сутки они обнаружили сразу два всплеска, порожденных слияниями далеких черных дыр. Второй пучок гравитационных волн достиг Земли всего через четыре часа после первого, несмотря на то, что его источник находится почти в четыре раза дальше, чем S190521r, по отношению к нашей планете.
Подобная удача, как отметил Берри, породила необычную проблему – теперь научным командам LIGO и ViRGO придется придумать новую систему каталогизации гравитационных волн. Дело в том, что сейчас подобные события получают простые имена, состоящие из букв GW и даты их обнаружения. К примеру, самый первый "нобелевский" всплеск, зафиксированный LIGO в сентябре 2015 года, был назван GW150914.
Сейчас ученым придется усложнить эту схему и расширить уже существующие имена волн. Это можно сделать самыми разными способами, используя как примеры из других областей астрономии, в частности, обозначения сверхновых или гамма-вспышек, так и придумав принципиально новые обозначения.
Все они, в том числе системы нумерации из "Звездных Войн" и "Покемонов", как шутит исследователь, имеют свои плюсы и минусы, начиная с запоминаемости и заканчивая защитой от повторов. Это, несомненно, заставит ученых долго и активно спорить о том, какая схема лучше и проще в работе.
25 май 2019 /
Аномалии
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