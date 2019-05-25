Что находится на обратной стороне Луны





Глядя не серебристый диск Луны, мы можем узнать знакомые тени и формы на ее поверхности, немного меняющиеся от ночи к ночи. Мы видим то же ночное светило, что и наши далекие предки, которым оно помогало отыскать путь домой после захода солнца. С Земли видна только одна сторона лунной сферы, и лишь в 1953 году, когда советский космический корабль «Луна-3» облетел вокруг Луны и послал фотографии домой, люди впервые смогли увидеть «обратную сторону» Луны.

За эту особенность поведения Луны отвечает феномен, известный под названием «приливный захват». Земля и ее луна находятся в непосредственной близости друг к другу и, вследствие этой близости, оказывают существенное гравитационное воздействие друг на друга. Эти приливные силы замедляют вращение обоих небесных тел. Они зафиксировали вращение Луны синхронно с ее орбитальным периодом через относительно небольшое время после ее образования. Это было результатом столкновения между объектом, размером с Марс и прото-Землей приблизительно через 100 миллионов лет после формирования Солнечной системы.

Теперь Луна совершает один оборот вокруг Земли за то же время, что и один оборот вокруг своей оси: около 28 суток. В результате с Земли мы всегда видим только одну сторону Луны. А если смотреть с Луны, Земля вообще неподвижно стоит на небе.



«Лицевая» сторона Луны давно и хорошо изучена, потому что мы можем ее видеть. Астронавты не раз совершали посадку на этой стороне, поэтому они могли общаться с центром управления НАСА здесь, на Земле. Все образцы породы, доставленные миссиями Apollo, взяты именно там.

Хотя обратная сторона Луны и не видна с земных наблюдательных пунктов, при всем уважении к легендарной группе «Pink Floyd», ее нельзя назвать темной стороной Луны. На всей ее поверхности ночь и день сменяют друг друга так же, как и у нас на Земле. Обе стороны имеют одинаковое количество ночного и дневного времени на протяжении каждого месяца. Лунный день длится около двух земных недель.

С помощью современных спутников астрономы нанесли на карту всю поверхность Луны. Китайская миссия «Чанъэ-4» в настоящее время исследует бассейн Айткен на дальней стороне Луны, и это первая земная миссия, когда-либо находившаяся там. Исследователи надеются, что «Чанъэ-4» поможет ответить на вопросы о свойствах поверхности кратера и выяснить, может ли что-либо расти в лунной почве. Израильская миссия Beresheet, финансируемая из частных источников, началась как попытка победить в борьбе за приз компании Google Lunar X за первый частный полет на Луну. Несмотря на крушение во время попытки приземления в апреле нынешнего года, команда создателей Beresheet все же выиграла премию Moon Shot Award.

Благодаря своей защищенности от цивилизации, обратная сторона Луны погружена в радиомолчание. Там исследователи могут измерять слабые сигналы, излучаемые Вселенной, которые в другом месте были бы заглушены. Например «Чанъэ-4» фиксирует низкочастотный сигнал, исходящий от Солнца или какого-то иного источника за его пределами, который просто невозможно обнаружить здесь, на Земле, из-за человеческой деятельности, такой как телевизионные и радиопередачи, а также другие формы коммуникационных сигналов. Низкочастотное радио устремлено назад во времени к самым первым черным дырам, давая астрономам косвенную информацию о том, как начинали формироваться структуры Вселенной.



Миссии лунных роверов также исследуют всю поверхность Луны, поскольку ученые готовятся к будущим полета к дальним планетам и рассчитывают, что ресурсы Луны однажды помогут человечеству добраться до Марса. Например, вода, обнаруженная спутником НАСА LCROSS под северным и южным полюсами Луны в 2009 году, может быть расщеплена на водород и кислород и использована для топлива и дыхания.

Исследователи постепенно приближаются к экспедиции на дно полярных кратеров Луны, часть из которых буквально никогда не видели дневного света. Они находятся в таком месте, что солнечные лучи никогда не достигают дна. Есть, конечно, темные части Луны, но всю ее обратную сторону никак нельзя назвать темной.