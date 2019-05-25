Под поверхностью северного полюса Марса обнаружены огромные запасы водного льда

Американские астрономы сообщают, что обнаружили новый тайник со значительными запасами водного льда, залегающего на глубине около полутора километров под поверхностью северного полюса Марса. Ученые полагают, что этот лед представляет собой остатки древних полярных ледниковых щитов и является крупнейшим скоплением воды на Марсе. О своем открытии исследователи сообщали в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.Совершить открытие группе ученых из Техасского и Аризонского университетов помог радиолокатор SHARAD (Shallow Subsurface Radar), установленный на орбитальный межпланетный космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, который находится у Красной планеты с 2006 года и к настоящему моменту завершил 60 000 орбитальных облетов нашего планетарного соседа. Радиолокатор работает в высокочастотном радиодиапазоне от 15 до 25 МГц и способен собирать данные о структуре марсианских недр до глубины более 2,5 километров. Прибор был разработан учеными Итальянского космического агентства. Он показал, что в некоторых слоях под северным полюсом содержание льда достигает 90%. Данные наблюдений радиолокатора были проанализированы и проверены в ходе независимого исследования с использованием гравитационных данных.«Мы не ожидали найти здесь столько водяного льда. Это, вероятно, делает его третьим по величине скоплением воды на Марсе после полярных ледяных шапок», — комментирует открытие ведущий автор исследования Стефано Нероцци из Института геофизики Техасского университета.Запаса действительно огромные, отмечают ученые. Они поясняют, что если этот лед растает, то весь Марс будет покроется слоем воды, глубиной полтора метра.Исследователи предполагают, что слои образовались, когда лед накапливался на полюсах Марса во время последних ледниковых периодов миллионы лет назад. Каждый раз, когда планета нагревалась, остатки ледяных шапок покрывались песком, который защищал лед от солнечной радиации и препятствовал его рассеиванию в атмосферу.Ученым давно известно, что истории Марса периодически происходят ледниковые периоды, обусловленные изменениями его орбиты и наклона оси. Примерно каждые 50 тысяч лет планета наклоняется к Солнцу, а затем постепенно возвращается в вертикальное положение. Когда ось вращения планеты вертикальна, ближе всего к Солнцу находятся экваториальные области, а на полюсах может скапливаться лед. Когда Марс наклоняется, ледяные шапки постепенно уменьшаются и, возможно, полностью исчезают. Но до сих пор считалось, что никаких свидетельств предшествующих оледенений не сохранилось.Исследователи отмечают, что изучение структуры и состава этих ледяных отложений поможет установить, каков был климат Марса в далеком прошлом, а также составить более полные карты водных ресурсов планеты. Данная информация может оказаться крайне важной не только потому, что в будущем человечество планирует колонизировать эту планету, но еще и потому, что наличие воды может указать и на наличие следов жизни на Красной планете.«Если мы хотим однажды добывать воду на Марсе, для нас очень важно понять, какие ее запасы в прошлом были доступны на планете в глобальных масштабах, и какая ее часть могла сохраниться в ее полярных областях. Можно иметь все благоприятные условия для существования жизни, но если основные запасы воды сосредоточены на полюсах, то для жизни, которая могла бы существовать ближе к экватору, может наблюдаться ее нехватка», — говорит Нероцци.