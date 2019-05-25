SpaceX вывела на орбиту первую группу спутников для глобального интернета

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 спутников, ставшими первыми в рамках миссии Starlink, сообщила американская компания SpaceX."Подтверждено успешное развертывание 60 спутников Starlink", - говорится на странице SpaceX в Twitter.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws

— SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.Запуск ракеты с мыса Канаверал произошел в пятницу в 02.30 UTC (05.30 мск). После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Ранее запуск ракеты несколько раз переносился, сначала из-за погодных условий, а затем из-за необходимости перепроверить системы оборудования.Как написал в своем Twitter глава компании Илон Маск, "миссия Starlink станет самым тяжелым грузом для SpaceX, составляющим 18,5 тонны".Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.