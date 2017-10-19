РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 9).

Учение Оригена кроме теологии включало в себя все современные языческие науки, особенно астрономию и астрологию с помощью которых, по небу старались понять самого Бога. Очевидные языческие истины с христианским учением пытались примирить христианские патристики. Среди отцов церкви доникейского периода можно назвать Клемента Александрийского, Юстина Мученика и Святого Ирения. Впоследствии почти все языческие науки, как и гностицизм, были пригвождены никейской церковью в 337 году нашей эры как ересь. И в наше время идеологи западного христианства не признают мистическое учение, аналогию, абстрактное мышление и образный «язык» Писания. А древние мистерии вплоть до конца XVIII века питали науку, философию и человеческое воображение. Поэтому мистическое учение является более высокой духовной ступенью, хранящей метафорическое понимание Писания. В нагорной проповеди Иисус Христос предупреждает не строить здание веры на сыпучих песках догматизма (Мат.7:24). В мистическом христианстве наука, религия и философия образуют Софию или духовную мудрость. И, наверное, не случайно почти все звезды ночного неба имеют имена языческих Богов арабского происхождения, в которых хранятся мистические тайны мироздания. И у звезд есть, о чем поведать нам (Быт.1:14), в их названиях тысячелетней древности сокрыто больше духовной мудрости, чем понято на сегодня человечеством. И в Библии тоже приводятся названия созвездий. Иов говорит: «Он (Бог) сотворил: Ас (Большую Медведицу) Хима (Плеяды) Кисель (Орион) и тайники юга». Если взять звезды примерно равной звездной величины 4,3m и 2,3m созвездия Большой, Малой Медведицы, головы Льва и из заглавных букв составить анаграмму, то получим астрономическую персонификацию Сатаны, прочитанную на славянском алфавите(7)(прил.5).

Указание на Большую, Малую Медведицу и голову Льва мы по аналогии найдем в Писании:

Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него –

как у Медведя, а пасть у него как пасть у Льва… (Отк.13:2)

Отсюда следует два вывода: для понимания эзотерических тайн мироздания необходимо возрождение гностического учения. Продление жизни достигается путем избавления от вредных азотных соединений в воде, пище, теле человека.

а) аммиак удаляется из воды путем 20и минутного кипячения и хлоридом серебра (AgCl). Обратите внимание, в жизни всегда можно найти подсказки и иносказания. В кино умные герои используют соль и серебро, чтобы защитить себя от нечистой силы, Сатаны и Дьявола, которые в материальном мире олицетворяют вредные силы природы.

б) азотистые шлаки из организма выводятся с помощью нерастворимых пектиновых веществ (включающих синтез белка) и отваром ягод Омелы считающейся в народной медицине средством божественного происхождения [19стр.254 II ч].

в) свободные радикалы удаляются Литием, растворенным в родниковых источниках, карбонатом лития и водой настоянной на опале или кремнии опалово-халцедоного типа.

г) очень интересным представляется воздействие на организм Лития, Бора и Теллура или их информационно-волнового излучения (см. интернет волновая генетика П. П. Гараев). Литий увеличивает проницаемость клеток, Бор убивает микробы, а Теллур замедляет процессы старения. Выйдут три нечистых духа, три жабы, три болезни (Отк.16:13).

Думаю, в этой работе следует сказать о «языке» бодхисатв, людей с развитым сознанием, основанным на ощущении мыслей их психоэнергетическом восприятии. Этот язык называют языком «птиц» (цивилизации из созвездия Лебедя), где чувствование обеспечивает тонко полевая структура биополя человека. На этом языке разговаривал народ, населявший южное двуречье современного Ирака. В данный момент сензарским языком владеют мудрецы, живущие в Тибете. В наше время животные и дети, в возрасте до 4-5 лет (благодаря открытому темечку) имеют развитое сенситивное восприятие людей, животных и окружающего пространства. Не понимая этой физиологической особенности, взрослые люди отрицают чувствование мыслей, их психоэнергетическое восприятие. А сенситивное чувственное восприятие дает возможность принимать информацию тонких миров, в фигуральном смысле слышать голос Бога. Поэтому в Евангелии от Матфея сказано: «Если не обратитесь и не будете, как дети малые, то не войдете в Царство Небесное» (Мат.18:3). Духовный мир традиционно общается с человеком в состоянии транса, медитации и сновидения с помощью чувственного восприятия и метафорического мышления. Существует гипотеза, что в духовной сфере не случайно используется иррациональное состояние сознания. Это обусловлено тем, что часть нашего сознания возникла значительно раньше и обладает большей информационной способностью и коммуникабельностью. Измененное состояние сознания соединяет с иной реальностью, стимулирует духовное мышление, и имеют своей целью с помощью понятий нашего мира обозначить то, что находится вне его. Например, выражение: «Ибо, где труп, там соберутся орлы» (Мат.24:28), не следует понимать буквально. Слово «труп» как образная метафора указывает на анализ, а слово «орел» являясь аллегорией, говорит о духовном видении и зрении. Вот такой скрытый смысл содержит это предложение, если рассматривать его через призму иррационального мышления. Индийские Веды никогда не делали различия между рациональным и иррациональным мышлением, сознанием и подсознанием, бодрствованием и сном, они рассматривают иррациональное состояние сознания(8) как жизнь в иной реальности. Это доказывает, что природа символов универсальная и их «язык», это язык подсознания, который древние люди умело, применяли для передачи Заветного Знания молодой пятой расе и развивающейся цивилизации. Согласно мнению внучки академика Бехтерева, всё духовное и гениальное связано с образным мышлением и подсознанием человека. Бессознательное восприятие тесно переплетено с подсознанием человека, поэтому Карл Юнг восприятие сновидений считал не менее важным, чем сознательное мышление. Конечно, ночные сны часто отражают дневное состояние сознания, потому важно перед сном давать подсознанию задание. Даже математические задачи могут решаться во сне, но это достигается не сразу. В измененном состоянии сознания существуют три уровня сна и подсознательного восприятия: поверхностный, глубокий и парадоксальный, и самый интересный парадоксальный, связанный с абстрактными видениями подсознания. И уже экспериментально доказано, что в подсознании в форме голографических изображений хранит память человека. Некоторые исследователи, даже карты Таро рассматривают как образный способ общения с высшим Я, подсознанием человека. А Иисус принес людям скрытое иррациональное знание, читаемое с помощью интуиции и подсознания. Да и ушедшие в иное измерение близкие и родные приходят в наш мир через подсознание в сновидениях. Можно сказать, что подсознание это удел, вотчина Бога, или выражаясь метафорическим языком, его виноградник, где рождается духовное начало человека. Чем поражает Ной после потопа? Он сажает виноград, делает вино и напивается. Это метафорическое выражение говорит об изменении человеческого мышления. Мы уже знаем, что вино указывает на мистерии, виноград говорит о подобии абстрактных видений, которые формируют мистическое мышление, а быть пьяным безрассудное отношение. Елена Блаватская учила, что первым ключом к познанию мистерий является аналогия, вторым – умение читать символы и метафорические построения. Третьим – способность абстрагироваться и находить абстракции образных выражений. Когда абстракции тонкого мира подвергаются анализу и объясняются рационально осознанными аналогиями, то формируется сравнительное мышление, способное понять обобщенные образы Писания и открыть их смысловое значение. Но символика мистического мышления не раскрывается методом простого изучения или наблюдения, для этого необходимо участвовать всем своим существом в процессе постижения духовной истины положив на алтарь жертвенности мирское сознание и мышление. И первой ступенью обучения служит умение понимать своё второе Я, подсознание человека, его метафоры и видения. Ответы на величайшие вопросы часто приходят во снах и видениях и об этом свидетельствуют апостолы (Деян.11: 1-10). Тот, кто живет образами, чувствует, воспринимает их, иллюзорно является участником описываемых событий, тот достигает того, что может ощущать в образах духовное. Подсознание не изучено, но оно хранит духовное начало человека и в экстремальных жизненных ситуациях активирует безграничные возможности нашего организма. В древности на нем базировалась ритуальная магия и способы воздействия на окружающую среду, и природные процессы. А христианство, сформировавшееся в древней Греции, на почве элевсинских мистерий впитало в себя не только измененное состояние сознания, но и культуру метафорического мышления, высокую метафизику античной философии и элементы языческой космологии. В греко-эллинском мире физика, музыка, медицина и даже гадание преподавались в храмах, как мистерии, в состоянии транса или измененном состоянии сознания, а гипократова клятва была ничем иным как обязательством мистика. Таинства и мистерии не противоречат законам природы, просто они требуют всесторонне развитого, открытого, чувственного и измененного состояния ума. И все мистерии должны разворачиваться внутри человека, в его духовной сущности. При этом функция символов сводится к воздействию на нейронную структуру мозга, трансформируя ее и открывая доступ к тем пластам сознания, которые закрыты обычному восприятию. Образно говоря это было своеобразное обрезание сердца или ума человека. Сопоставляя идеал гностического христианства с учением церкви, становится ясно, что христианство потеряло ключи эзотерического понимания Писания и его предназначения.

Когда всё понято, то достойно изложено. И ничто не ослепляет более чем фанатизм в религии или науке. Если мы будем придерживаться догматизации, противопоставляя себя новым взглядам и учениям, то наша мысль приобретёт косность, реакционность и в один из дней просто остановится. Если тело Христово символизирует церковь и мистическое учение (хлеб и вино), то преображение Господне говорит о преображении этого учения. О преображении христианства говорил и Нострадамус: «Церкви и синагоги зачахнут, исчезнут обряды в 2150 году, кресты и звезды Давидовы истлевшею славой запахнут, но милость небес люди в Новом (учении) найдут». Библия это тест на разум, человек это смертный бог. Только победив наше невежество, мы сможем приблизиться к тому, чтобы стать Богами. А разве Вы не знаете, что мы будем судить Ангелов (1Кор. 6:3).

Сноски.

(1)Слово Ева в оригинале имеет несколько значений: взятая из ребра и дающая жизнь (интуитивную, ментальную, духовную).

(2)Сегодня Литий рассматривают в качестве топливо для термоядерного синтеза.

(3)Это предложение хранит: возраст вселенной, её устройство и количество измерений.

(4)В мусульманском мире девочек называют Амидой, синонимом слова приносящая жизнь.

(5)В 1910 году химик А. И. Бобров испытывая электродуговую установку для получения из воздуха азотной кислоты, столкнулся с тем, что люди, попавшие в зону коронного разряда, воспринимают сгустки плазмы как навязчивую мыслящую сущность.

(6)Некоторые серьёзные исследователи христианского учения, его тёмным двойником называют дохристианский гносис или скрытое знание до потопных цивилизаций.

(7)Славянский алфавит в эзотерических учениях называют языком шестой расы [32].

(8)Треть своей жизни мы проводит в измененном (иррациональном) состоянии сознания или во сне. И сон, как правило, подсказывает, обучает, формирует образное мышление.

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