РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 8).

Если число Христа мы интерпретировали как синоним, символ или номер химических элементов Li – H – O, которое образует две информационные основы вселенной (для белковой формы – воду, а внутри звездных и планетарных процессов – «литиевую воду»), то рога символизируют силу или валентность этого комплексного соединения. Зверь, выходящий из земли, имеющий два рога подобные агнчим, указывает на двухвалентные азотные удобрения амидного(4) происхождения (диамид угольной кислоты, карбамид и мочевину). Из сказанного видно, что аллегории в Писании вполне доступны пониманию. Но абстрактное восприятие в духовной сфере не простое в осмыслении и многим людям тяжело понимать сложные фразы, архетипы и образный способ передачи знания, но есть желающие познать. Познание или гносис не считается религией, но это учение имеет религиозную форму и предназначено для будущей шестой расы. Центральная идея запрещенного христианства это символическое приобретение Богоподобия или сознания Христа. Не спасение Христом распятым, как этому учат протестанты, а символическое обретение сознания Христа, составляло корень гностического учения. «Уже не я живу, но живет во мне Христос»: говорил апостол Павел. И, наверное, следует сказать, что существовал до христианский gnosis или скрытое знание допотопных цивилизаций. В большей степени это научное знание, передаваемое малопонятным мистическим языком, в котором применяется сложный алгоритм измененного состояния сознания и герметическое философское учение, синтезирующие науку, религию и искусство человеческого духовно-метафорического мышления. Этот алгоритм у духовно продвинутых людей развивает интуицию и подсознание, стимулирует ассоциативно-образное восприятие, что приводит к вспышкам мышления, его озарению и открытию духовных тайн Писания, а впрочем, смотрите сами…

Зверь из воды (моря)…

И увидел я, выходящего из моря Зверя с семью голова и десятью рогами.

И одна из голов его как бы смертельно была ранена…(Отк.13:1-3)

Зверь из воды это сложное четырех молекулярное соединение небелковой части гемоглобина, называемое гемом или порфином, который образует десять валентных связей. Он основа сока растений, крови животных, рыб и человека. В нем с ионами железа, магния или меди соединяются четыре атома азота. Слово семь, как ассоциация, указывает на азот (седьмой номер в таблице Менделеева). А слово Зверь, как метафора, говорит о том, что азот и его соединения не всегда адекватны и безопасны для белковой формы жизни. Ученые биохимики доказали, что не переваренные белки животного происхождения имеют в своей структуре атомы азота, которые образуют ядовитые соединения! Излучение плазмы азота дезориентирует и дезорганизует работу нейронной системы человека(5). В сильных электрических разрядах из оксида азота (NO) образуется очень ядовитый бурый газ двуокиси азота (NO 2 ). В гемме азот, проявляет переменную валентность (одна голова как бы ранена), благодаря чему и переносится кислород в крови человека [31стр.433] (прил. 2).

Христианские каноны, образы и таинства хранят психоделический способ передачи знания. Этот способ с помощью ярких красок, сложной фабулы, атрибутов и описания оказывает влияние на человеческое подсознание. Это сделано специально, чтобы сохранить весь эзотеризм Писания, который может быть поврежден различными редакциями и переводчиками. Эта форма знания не возникает случайно, за ней стоят суровые реалии и кроме иррационального значения она содержит рациональное зерно и ключи толкования. Изоморфизм образов и эвристическое мышление стимулируют интуицию и подсознание, что приводит к открытию в канонах, метафорах и таинствах нового смыслового значения. Что требует измененного состояния сознания, творческого устремления, кругозора и умения быть вне времени и пространства. Выражение о том, что Люцифер был одним из создателей человека, а потом возгордился и стал Сатаной и Дьяволом следует понимать, как иносказание или превращение азотного основания белка в Аммиак (NH 2 + H = NH 3 ). Аммиак хорошо растворяется в водной среде, и с ней попадает в организм человека. Часть аммиака образуется в результате действия бактерий на пищевые белки кишечника, откуда он поступает в кровь воротной вены. Даже небольшое повышение его концентрации оказывает неблагоприятное действие на центральную нервную систему. Повышение концентрации аммиака в мозге до 0,6 ммоль/л вызывает судороги. При концентрации аммиака до предельных величин может наступить кома и смерть. Ионы аммония (+NH 4 ) вызывают защелачивание плазмы крови. При этом повышается сродство гемоглобина к кислороду, гемоглобин не отдает кислород в капиллярах, в результате наступает гипоксия клеток. Аммиак, нарушает электролиз межклеточной жидкости и работу костного мозга. А костный мозг это кроветворный орган. Он убивает не только тело, но Душу человека (согласно Библии, в крови содержится Душа человека). Продукт связывания аммиака с глютаминовой кислотой является осмотически активным веществом, что вызывает отёк головного мозга и летальный исход. Аммиак обладает выраженным раздражающим действием, способным вызвать спазм голосовой щели и гибель от асфиксии. Информацию об Аммиаке хранит и церковный канон о десятине. Три атома водорода (H) и один атом (N) азота (образующие Аммиак NH 3 ), обладают условным атомным весом в десять единиц, поэтому и рекомендуется отдавать десятину. Рожденные в земной атмосфере, иносказательно отмечены «печатью» азотных соединений. Все мы состоим из аминокислот, и без азота нет урожайности полей деревьев и злаков или возможности покупать и продавать. Работоспособность человеческого организма (умственная и физическая) тоже зависит от процентного содержания азота во вдыхаемой смеси. У водолазов при замене азотно-кислородной дыхательной смеси на гелиево-кислородное соединение происходит увеличение работоспособности в три раза. И об этом метафорически сказано в Писании:

Он сделает то, что всем малым и великим, богатым и

Нищим, свободным и рабам положено будет начертание

На правую руку их или чело… (работоспособность человека).

И что не кому нельзя будет ни покупать, ни продавать,

Кроме того, кто имеет это начертание... (Отк.13:16-17)

В плотном мире человек использует вербальный способ общения, но есть и образный способ передачи информации, который характеризуется большей информационной способностью и универсальностью, и не требует знание «языка». Но он опирается на иррациональное подсознательное восприятие, имеет свои абстракции и это пугает. Когда абстракции тонкого мира подвергаются анализу и объясняются рационально осознанными аналогиями, то формируется сравнительное мышление, способное понять обобщенные образы Писания и открыть их смысловое значение. Согласно Оригену и апостольскому повелению мы должны искать мудрость тайную, сокровенную (1Кор.2:7). То, что «происходило» есть образ, тень, аллегория небесного и описано ради нас, достигших последних веков с целью научить пить с камня духовного (1Кор.10:4). Апостол Павел ясно говорит, что иудеи служат образу и тени небесного (Евр.8:5). Пророки и апостолы описывают эти сокровища, рассказывая о некоторых делах человеческих, мудро соединяя историческую истину, рассказ с аллегорическим вымыслом (Мат.13:44). Все это делалось ради того, чтобы духовно продвинутые люди, исследуя Писание, приобретали убеждение искать и находить Боговдохновенный смысл, приходящий путем озарения. Таким образом, сохранялись боговдохновенные тайны, а тем, кто хотел бы эти тайны попрать, не предоставлялось возможности их лицезреть. При этом следует сказать, что образное мышление имеет двойной источник ограничения, это личный чувственный опыт и языковое окружение. Одни и те же образные построения в культурной традиции Европы и Китая выражают разное смысловое значение. Кроме того ум, ориентированный на материальное потребление, плохо предрасположен к восприятию Духа Мудрости и Откровения (Еф.1: 17), поэтому многие люди воспринимают дословное изложение Писания. Но абстрактное восприятие позволяет выходить за рамки принятых рассуждений, установленных догматов и не зависеть от мнения других людей. И хотя такое мышление фрагментарное, прыгает с одного решения на другое, оно очищает исследуемый «предмет» от ненужных функций и наслоений, что способствует лучшему пониманию и позволяет думать в условиях интеллектуального затруднения. Посмотрите внимательно, почти всё культурное наследие белой расы (мифы, религия, карты, «кости», домино), это дары высших цивилизаций. И созданы они для того чтобы хранить цифровые ключи мистических тайн мироздания. Ещё раз повторяю, существует буквальное, дословное, смысловое и тайное понимание письмен, учений и знаний. Мы понимаем духовное только в той степени, в которой сами имеем подобный опыт, если подобный опыт отсутствует, то нам не хватает и понимания. В нашем мире постоянно витают тонкие энергии, но даже чувству любви нам сложно дать объяснение. Рационально не понятое, «тёмное»(6) гностическое христианство не считается религией, но это учение имеет религиозную форму и предназначено для будущей шестой расы. Как говорил Клемент александрийский то, что сходит с небес, чтобы стать достоянием немногих есть гносис (Деян.9:3-8). Центральная идея гностического учения это символическое приобретение Богоподобия или сознания Христа. Апостол Павел ясно говорит: «Боюсь чтобы умы ваши не повредились (от) простоты (веры) во Христе» и призывает преобразовываться обновлением ума нашего (Рим.12:2).

Уважаемые гости, окончание читайте тут: http://secrets-world.com/anomaly/17147-racionalnyy-potencial-hristianskih-misteriy-glava-9.html