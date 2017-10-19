РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 7).

Часть 3. Абстрактное мышление.

В тонком мире содержание, форма, цвет и звук составляют единство, и здесь возникает потребность в создании обобщенных образов для передачи знаний плотным тварным мирам. Наше рациональное мышление можно сравнить с Солнцем и его светом, за которым не видны другие звезды и планеты. Поэтому надо слушать внутренний голос, интуицию и подсознание, обращать внимание на «знаки», подсказки, иносказания, а также уметь смещаться относительно яркого источника рационального знания. В Библии это выражено образно, где показано рождение чувственного, интуитивного (Евы) (1) во время сна рационального (Адама) и нигде не сказано, что разум человека или Адам проснулся. Человек в состоянии транса, медитации или сновидения может получать информацию в виде символов, образов и красочных видений. Сон, по мнению древних, это «малая» смерть или путешествие в мир мистерий, где Боги общаются с людьми в измененном состоянии сознания. В измененном состоянии сознания человеческое восприятие не делает различия между прошлым, настоящим и будущим, поэтому многие религии последовательно и сознательно используют множество символов, образов и абстрактных видений способных передавать иррациональные построения духовных измерений. Когда абстракции тонкого мира подвергаются анализу и объясняются рационально осознанными аналогиями, то формируется сравнительное мышление способное понять обобщенные образы Писания и за символом числа Христа увидеть одну из метафизических величин творения. Если вспомнить притчу, в которой Иисус Христос говорит о Новой Земле, Новой Жизни (Отк.21) и что простая вода является основным компонентом белковой формы жизни, то приходишь к выводу, что число Христа можно рассматривать как интегральное соединение лития, водорода и кислорода содержащее комплексный потенциал. Реальная часть, которого соответствует воде H 2 O, а мнимая часть указывает на элементы, получаемые путем синтеза из литиевой воды Li 2 O. Во время формирования планеты в термоядерной реакции из «литиевой воды» синтезируется кремний, камень или литосфера Земли. Метафизически число Христа (3-1-8), можно интерпретировать как синоним, символ или номер Лития, Водорода и Кислорода в таблице Д. В. Менделеева, что позволяет строить Новую Землю и Новую Жизнь. Слово Lithos древнегреческое и обозначает – камень, а литосфера это каменная оболочка, литиевая сфера Земли (2). Согласно доктору философии венского университета Фритьофу Капра всю химию сегодня уже можно понять на основе законов атомной физики [35]. А доктор технических наук, профессор специалист по информатике В.Д. Плыкин рассматривает построение вселенной на двух информационных основах. Беря за основу белковой формы жизни во вселенной – воду, а внутри звездных и планетарных процессов – «литиевую воду» [36]. Чудеса веры не противоречат законам природы, просто они плохо вписываются в рамки сегодняшних знаний. В Пуранах конкретно говорится: «трансформируясь, вода превращается в Землю» (Шримад-Бхагаватам Песнь 11; Глава 5; Текст 22-23), и Библия это подтверждает:

И создал Бог твердь; и отделил воду, которая

под твердью, от воды, которая над твердью (Быт.1:6).

Существует колоссальная разница, между тем как мы смотрим и как это можно видеть иррационально развитым научно подготовленным умом. В наше время попытки рационального толкования Писания плохо получаются только потому, что исследователи религиозных учений не учитывают темпоральные изменения мышления древних людей и цивилизаций. Мы должны понимать, что авторам священного Писания было свойственно мифологизированное сознание. Они выражали свои мысли как минимум в двух измерениях: образно-предметном и абстрактно-символическом. При этом метафизика использовалась для упрощенного изложение знания, а мистика была лишь способом передачи информации с помощью интуиции и подсознания. Сегодня умение читать различные формулы, условные знаки и обозначения можно рассматривать как наличие у человека иррационального мышления. Древние люди хорошо понимали что произведения, составленные с помощью символов, образов и абстрактных построений, не теряют своего смыслового значения при переводе их с одного «языка» на другой. Поэтому без синтеза рационального и иррационального мышления духовное понимание Писания просто нереально. Особо не следует доказывать, что под почитанием божеств в язычестве было сокрыто почитание законов природы. В христианскую эпоху библейская нравственность, идеи и этика проникали в систему мер, весов, судебных и общественных отношений. Примерить метафизическое знание языческих мистерий с христианским откровением пытался основоположник христианского учения Святой Ирений. Согласно его мировоззрению, рассматривающему Бога как вселенский разум, логично и нам привести другие значения, связанные с числом Христа. Как символ, число Христа можно рассматривать в системе восьми триграмм книги перемен (пр.2), и как мезонный октет сильных взаимодействий [35,37стр.294], это и константа разности расстояния до Луны и её гравитационного взаимодействия равная 318 тыс. км. [38]. Данное число указывает и на количество дней «светлой луны» в году. При продолжительности лунного года 354 дня, Луна видна 318 дней, да и масса пятой планеты солнечной системы Юпитера в 318 раз больше массы Земли [39]. Число Бога это всего лишь синоним Матери природы! Еще Пифагор говорил, что в мире все создано числом и цифрой. Идея о том, что слова в Библии имеют числовое значение, может показаться странной, если не знать, что тайным «языком» белой расы, являются числа. Девиз белой расы основывается на идеи мироустройства и звучит все числом, мерой, весом. Согласно этому «языку» специально построенные слова и предложения, связанные с числами, умеют выражать скрытый смысл и значение, где особенно важны смысловые повторения. Посмотрите на Люцифера воплоти. В соответствии с одной из масонских легенд он был одним из создателей человека, а потом возгордился и стал Сатаной и Дьяволом. В Писании, Бог сотворил его как одного из херувимов и поставил над всем творением (Иез.28:12-14). Падение его произошло по причине «гордыни» (Исаия14:12-14). Низвергнутый с небес на Землю (Лук. 10:18), он попадает в её атмосферу. В Новом Завете Сатана, Дьявол – князь мировой системы (Иоан.14:30), выступает в качестве «господствующего в воздухе князя» (Еф.2:2). Поэтому мы должны искать его в составе земной атмосферы, тем более что «Тайная доктрина» Елены Блаватской нас посылает к тому, что на Земле называется азотом, а Библия добавляет, что число его человеческое.

Ибо это число человеческое, число его 666 (Отк.13:18).

Для того чтобы понимать образную информацию синкретического изложения Писания мы должны искать скрытый смысл сложных фраз, афоризмов, иносказаний, в том числе и таких как «князь воздуха». Мышление это умение решать неординарные нестандартные задачи и первым делом мы ответим на вопрос, что означает выражение «князь воздуха»? «Царем воздуха» можно назвать кислород, он главный в земной атмосфере, его 21% и без него невозможно поддержание жизнедеятельности белковой формы жизни, а на роль «князя» претендует Азот, его 78% и трудно найти другое толкование «князя воздуха» с остатком 1% атмосферы! Исходя из многочисленности азота, мы приходим к заключению и о множестве его образований. И одно из них это Аммиак (NH 3 ). Но самое интересное заключается в том, что мы состоим из нуклеотидов белка (NH 2 ): аденина, гуанина, тимина и цитозина, комбинация которых образует генный код человека. А так как реакции в клетках нашего организма строятся на ионных процессах, то большое значение имеет энергия ионизации химического элемента и его соединения. Потенциал ионизации седьмого уровня азота нуклеотида белка (учитывая сродство с электроном фосфора) составляет 666 электрон-вольт это и есть число человеческое [30стр.77,78]. Число зверя это эзотерический символ материальной природы тварного мира (прил.3)

где уместно вспомнить и 666 талантов, золотых получаемых Соломоном каждый год (3Цар.10:14).

Теософы утверждают, что ментальный план как место пребывания Души и Бога общается с нашим миром передавая целую мысль, идею, информацию в виде метафорического красочного образа, символа, звука. Теософское положение относительно нахождения ментального сознания человека в раю не ново. Об этом пишет и апостол Павел во втором послании Коринфянам: «Я знаю человека во Христе, который был восхищен назад тому 14 лет до третьего неба(3) в теле или вне тела не знаю, Бог знает. И знаю, что человек этот был восхищен в рай и слышал там неизреченные слова, которые нельзя пересказать словами» (2Кор.12:2-4). Образы, символы и метрологические построения это мыслеформы духовного мира и их надо учиться видеть и понимать не плотским, а духовно обрезанным умом. И можно смело утверждать, что образное мышление образует мост между прошлым и будущим, соединяя эпохи, времена и поколения. Сегодня ни для кого не является секретом, что корни многих космологий произрастают с глубокой древности. Отголоски их можно найти в обозначениях узлами, точками в игральных костях, картах и домино. Сакральное знание и кругозор формируют другое мышление. Признавая сотворение Земли и человека, все оккультные и восточные учения отрицают его грехопадение. Посвященные люди знают, что Змий искусивший Еву означает материю и мудрость [13 стр. 44]. Образно говоря, Ева не была соблазнена. Она из эфирной стала материальной это символизировано Змеем – Люцифером (Отк.20:2), а яблоко (1Кор.15:36), как дуальный символ (жизнь – смерть) [9стр.129 прим], говорит о преодолении смерти на древе вселенной! Вот такое символическое толкование искушения Евы Змеем. В первом веке нашей эры имя Люциферус (светоносец) носили даже священники (см. «Наука и Религия» №10. 1996 г.). Поэтому каждое поколение должно не только сохранять черты древнего мифа, обряда или учения, но и мудро развивать их, смело удаляя все то, что потеряло ценность, актуальность и не было востребовано.

Стань скорей мудрее, сколько можно спать.

Наступило время стих расшифровать.

Кто из вас откроет книгу Бытия.

То, что в глубине столетий шифровали

Светлые умы. Ключ от этой тайны в Библии лежит,

Два значения Зверя в сказке о Левит [29]

Образы духовного мира на ментальном плане обладают реализационной способностью и подобны чертежам конструктора для тех, кто умеет их читать. И многие теории древних гностиков подтверждаются современными исследованиями. Поэтому имея указание на ключ к книге Бытия [29стр.48] или два значения Зверя мы можем эту аллегорию перевести в рациональное значение.

Зверь их земли…

И увидел я другого Зверя, выходящего из земли.

Он имел два рога, подобные агнчим …(Отк.13:11)

Уважаемые гости, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/anomaly/17146-racionalnyy-potencial-hristianskih-misteriy-glava-8.html