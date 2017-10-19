РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 6).
Специфика понятия «символ» состоит в том, что он охватывает как компоненты религиозно-поэтической речи, так и знаки логико-математических так называемых эзотерических построений ведь в основе каждого алфавита лежат числовые коды [39]. Что позволяет конструировать многомерные тексты, обладающие различными уровнями восприятия: метафорическим, научным, гуманитарным и философским. По этой причине религиозные тексты при видимой своей простоте поддаются рациональному научному толкованию и числовой математической обработке. При этом Библия является не рифмованной арифметикой, а герметическим философским сочинением, синтезирующим науку религию и искусство человеческого духовно-метафорического мышления! Даже простое размышление над символами требует от нас духовного усилия устремления и настраивает на интуитивное мышление. Да и все употребляемые нами слова – это ничто иное как, земные символы, а человеческий язык уже сам по себе метафора [34]! В качестве примера можно привести слово «коса», которое несет три смысловые нагрузки. Это волосы на голове человека, инструмент для покоса травы и узкий участок суши, впадающий в море. Поэтому слово Сатана на еврейском алфавите означает преграду или препятствие [10стр.179 прим] (Мар.8:33), а слово Дьявол [4стр.52] является синонимом искушения испытания и употребляется как смысловой символ, потому что искушение Христа было в Духе и видении (Мат.4:1-3). Человек боится того чего не может понять. Думаю, следует сказать, что до четвертого века у Дьявола не было даже рогов. И только позже ему добавили рога Пана, трезубец Нептуна, раздвоенный хвост Сета и копыта быка (существа безграничной силы, рогатого Бога, возможно Аписа). Рога в религиозном символизме – это эмблема божественной силы избранности и посвящения. Их присутствие можно найти у Амона, Бахуса, Пана, Моисея, Изиды, Дианы и семь рогов у агнца (символизирующего Христа) в Откровении Иоанна (Отк. 5:6). Культура человеческого общества тесно переплетена с употреблением всевозможных символов, знаков, смысловых предметов и терминов. Как символичен «язык» программистов, электронщиков, метеорологов, математиков, химиков или связистов точно так символичен язык, ритуальные действия, атрибуты духовных лиц магов мистиков и гностиков. Невидимая вселенная имеет свой материальный аналог [12стр.361]. Дух и материя обладают одинаковыми начертаниями [16]. Библия, храня эту тайну, излагает ее универсальным языком символов и природной аналогии. Падший ангел и его десять князей на материальном плане олицетворяют вредные силы природы, являясь образными метафорами(7) духовного мира, поэтому их нельзя понимать буквально!! Нет ничего страшного, магического или мистического в названиях морфий, синильная кислота [27стр.8] и других специальных терминах. В Ведах и Пуранах тоже есть названия химические, это трое перворожденные водород, кислород и азот [13стр.401].
Достойно рассказав о мистицизме, следует упомянуть и о гностиках, учение которых не было понято всеми апостолами. Только трое из них Иоанн, написавший Апокалипсис, брат его Иаков (Мар.3:17) и Павел были гностиками, что отчетливо видно из слов Павла говорящих о том: «чтобы мы познали Христа путем откровения, премудрости» или по-гречески гносиса (Еф.1:17). Гносис находился в сильном противоречии с Ветхозаветной Библией и подвергался большому преследованию и гонению [28стр.98]. Это не обычное религиозное откровение, видение мистика, а громовое могущество силы знания (Марк.3:17), ясность мысли и ослепляющее как молния озарение. Как говорил Клемент александрийский то, что сходит с небес, чтобы стать достоянием немногих есть гносис (Деян.9:3-8). Раввины считали это знание слишком могущественным для того чтобы приобщать к нему массы в эпоху тьмы, невежества и войн. Да и отцы церкви придерживались того же мнения и особенно насчет цифровой символики, потому в любых знаковых системах закодирована глубокая метафизическая реальность Бытия [34]. В учении гностиков есть число 318, оно является символом Христа [13стр.27прим.]. Его можно найти в Ветхом Завете как знаменитое число 318и испытанных обрезанных слуг Авраама (Быт.14:14), который вызволил Лота из плена и стал прообразом Спасителя. В Новом Завете число Христа скрыто в 153 рыбах (Иоан. 21:6-11) выловленных по правую сторону лодки или читаемое справа налево, минус 33 года Христа, ставшего Спасителем или Рыбой (IXqYS) в этот срок (351 – 33 = 318)(8).
Если древние цивилизации использовали четыре типа мышления (конкретное, практическое, образное и мифологическое), двое из которых сливаются, то Библия как минимум 30% информации хранит в образах, метафорических выражениях, описаниях снов, деяниях апостолов, пророков и их видениях. Отсюда следует что Библия, кроме рационального понимания содержит и иррациональное толкование. Это толкование кроме символической интерпретации разрешает применять метод аналогии, ассоциативно-образного восприятия и сравнительного мышления. Символы и образы иррационального состояния сознания древние люди умело применяли для передачи Заветного Знания молодой пятой расе и развивающейся цивилизации. И если Вы способны смещать точку сборки информации и использовать иррациональное мышление, то Вам гарантированы чрезвычайно интересные творческие открытия и духовное озарение. А также с помощью физического знания понять метафизические выражения Писания и объяснить метафоры, опираясь на рациональное мышление. Ещё в 1997 году в Москве на третьей международной конференции «Особые состояния сознания, экспериментальные и теоретические исследования в парапсихологии» доктор технических наук П. И. Уляков сделал доклад на тему: «Биополяроны в энергоинформационном пространстве». Где он предоставил результаты исследования мироздания как интеграцию информационно-духовного и материального миров. В нем приводится описание вселенной содержащее комплексный потенциал, реальная часть которого соответствует гравитационному полю, а мнимая информационно-духовному полю.
Для дальнейшего понимания этой темы существует необходимость изучения статьи о физике Б. В. Болотове, который задумался, почему в нашем мире существуют химические реакции с энергиями нескольких электрон-вольт и ядерные с миллионами электрон-вольт, а куда делись сотни и тысячи. И пришел к выводу, что сегодня мы их не наблюдаем. (см. Журнал Техника молодежи №8. 1991г. «Золото – зола свинца»)
Сноски.
(1)В православии праздник Веры, Надежды, Любви символизирует три ступени, три уровня развития человеческой личности: интуитивный, ментальный и духовный.
(2)К разновидности мистического христианства можно отнести и исихазм, это обожение и поиск Бога внутри себя (уже не я живу, но живет во мне Христос).
(3)Второе пришествие следует понимать, как духовное озарение мистерий (Деян.9:3).
(4)Сатана – это синоним, символ слова преграда (Мар.8:33).
(5)Согласно Талмуду, демон это беспокойный дух, женского рода из иного измерения [41].
(6)Астрологический знак рыб символизирует эзотерическое христианство, а эзотеризм, говорит языком притч и аллегорий [40] на котором написаны все четыре Евангелия.
(7)Существует два способа передачи информации: словесный и образный. При словесном способе человек получает информацию словами. Образное восприятие характеризуется большим объемом поступающей информации.
(8)На первом вселенском соборе в Никее, утвердившем постулаты веры, присутствовало 318 священников. О числе Христа 318 говорит и наш современник стигматик Джорджио Бонджованни (Италия).
Уважаемые гости, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/anomaly/17145-racionalnyy-potencial-hristianskih-misteriy-glava-7.html
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 7).
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 5).
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 4).
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 3).
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 2).
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 1).
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