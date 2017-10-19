РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 6).

Специфика понятия «символ» состоит в том, что он охватывает как компоненты религиозно-поэтической речи, так и знаки логико-математических так называемых эзотерических построений ведь в основе каждого алфавита лежат числовые коды [39]. Что позволяет конструировать многомерные тексты, обладающие различными уровнями восприятия: метафорическим, научным, гуманитарным и философским. По этой причине религиозные тексты при видимой своей простоте поддаются рациональному научному толкованию и числовой математической обработке. При этом Библия является не рифмованной арифметикой, а герметическим философским сочинением, синтезирующим науку религию и искусство человеческого духовно-метафорического мышления! Даже простое размышление над символами требует от нас духовного усилия устремления и настраивает на интуитивное мышление. Да и все употребляемые нами слова – это ничто иное как, земные символы, а человеческий язык уже сам по себе метафора [34]! В качестве примера можно привести слово «коса», которое несет три смысловые нагрузки. Это волосы на голове человека, инструмент для покоса травы и узкий участок суши, впадающий в море. Поэтому слово Сатана на еврейском алфавите означает преграду или препятствие [10стр.179 прим] (Мар.8:33), а слово Дьявол [4стр.52] является синонимом искушения испытания и употребляется как смысловой символ, потому что искушение Христа было в Духе и видении (Мат.4:1-3). Человек боится того чего не может понять. Думаю, следует сказать, что до четвертого века у Дьявола не было даже рогов. И только позже ему добавили рога Пана, трезубец Нептуна, раздвоенный хвост Сета и копыта быка (существа безграничной силы, рогатого Бога, возможно Аписа). Рога в религиозном символизме – это эмблема божественной силы избранности и посвящения. Их присутствие можно найти у Амона, Бахуса, Пана, Моисея, Изиды, Дианы и семь рогов у агнца (символизирующего Христа) в Откровении Иоанна (Отк. 5:6). Культура человеческого общества тесно переплетена с употреблением всевозможных символов, знаков, смысловых предметов и терминов. Как символичен «язык» программистов, электронщиков, метеорологов, математиков, химиков или связистов точно так символичен язык, ритуальные действия, атрибуты духовных лиц магов мистиков и гностиков. Невидимая вселенная имеет свой материальный аналог [12стр.361]. Дух и материя обладают одинаковыми начертаниями [16]. Библия, храня эту тайну, излагает ее универсальным языком символов и природной аналогии. Падший ангел и его десять князей на материальном плане олицетворяют вредные силы природы, являясь образными метафорами(7) духовного мира, поэтому их нельзя понимать буквально!! Нет ничего страшного, магического или мистического в названиях морфий, синильная кислота [27стр.8] и других специальных терминах. В Ведах и Пуранах тоже есть названия химические, это трое перворожденные водород, кислород и азот [13стр.401].

Достойно рассказав о мистицизме, следует упомянуть и о гностиках, учение которых не было понято всеми апостолами. Только трое из них Иоанн, написавший Апокалипсис, брат его Иаков (Мар.3:17) и Павел были гностиками, что отчетливо видно из слов Павла говорящих о том: «чтобы мы познали Христа путем откровения, премудрости» или по-гречески гносиса (Еф.1:17). Гносис находился в сильном противоречии с Ветхозаветной Библией и подвергался большому преследованию и гонению [28стр.98]. Это не обычное религиозное откровение, видение мистика, а громовое могущество силы знания (Марк.3:17), ясность мысли и ослепляющее как молния озарение. Как говорил Клемент александрийский то, что сходит с небес, чтобы стать достоянием немногих есть гносис (Деян.9:3-8). Раввины считали это знание слишком могущественным для того чтобы приобщать к нему массы в эпоху тьмы, невежества и войн. Да и отцы церкви придерживались того же мнения и особенно насчет цифровой символики, потому в любых знаковых системах закодирована глубокая метафизическая реальность Бытия [34]. В учении гностиков есть число 318, оно является символом Христа [13стр.27прим.]. Его можно найти в Ветхом Завете как знаменитое число 318и испытанных обрезанных слуг Авраама (Быт.14:14), который вызволил Лота из плена и стал прообразом Спасителя. В Новом Завете число Христа скрыто в 153 рыбах (Иоан. 21:6-11) выловленных по правую сторону лодки или читаемое справа налево, минус 33 года Христа, ставшего Спасителем или Рыбой (IXqYS) в этот срок (351 – 33 = 318)(8).

Если древние цивилизации использовали четыре типа мышления (конкретное, практическое, образное и мифологическое), двое из которых сливаются, то Библия как минимум 30% информации хранит в образах, метафорических выражениях, описаниях снов, деяниях апостолов, пророков и их видениях. Отсюда следует что Библия, кроме рационального понимания содержит и иррациональное толкование. Это толкование кроме символической интерпретации разрешает применять метод аналогии, ассоциативно-образного восприятия и сравнительного мышления. Символы и образы иррационального состояния сознания древние люди умело применяли для передачи Заветного Знания молодой пятой расе и развивающейся цивилизации. И если Вы способны смещать точку сборки информации и использовать иррациональное мышление, то Вам гарантированы чрезвычайно интересные творческие открытия и духовное озарение. А также с помощью физического знания понять метафизические выражения Писания и объяснить метафоры, опираясь на рациональное мышление. Ещё в 1997 году в Москве на третьей международной конференции «Особые состояния сознания, экспериментальные и теоретические исследования в парапсихологии» доктор технических наук П. И. Уляков сделал доклад на тему: «Биополяроны в энергоинформационном пространстве». Где он предоставил результаты исследования мироздания как интеграцию информационно-духовного и материального миров. В нем приводится описание вселенной содержащее комплексный потенциал, реальная часть которого соответствует гравитационному полю, а мнимая информационно-духовному полю.

Для дальнейшего понимания этой темы существует необходимость изучения статьи о физике Б. В. Болотове, который задумался, почему в нашем мире существуют химические реакции с энергиями нескольких электрон-вольт и ядерные с миллионами электрон-вольт, а куда делись сотни и тысячи. И пришел к выводу, что сегодня мы их не наблюдаем. (см. Журнал Техника молодежи №8. 1991г. «Золото – зола свинца»)

Сноски.

(1)В православии праздник Веры, Надежды, Любви символизирует три ступени, три уровня развития человеческой личности: интуитивный, ментальный и духовный.

(2)К разновидности мистического христианства можно отнести и исихазм, это обожение и поиск Бога внутри себя (уже не я живу, но живет во мне Христос).

(3)Второе пришествие следует понимать, как духовное озарение мистерий (Деян.9:3).

(4)Сатана – это синоним, символ слова преграда (Мар.8:33).

(5)Согласно Талмуду, демон это беспокойный дух, женского рода из иного измерения [41].

(6)Астрологический знак рыб символизирует эзотерическое христианство, а эзотеризм, говорит языком притч и аллегорий [40] на котором написаны все четыре Евангелия.

(7)Существует два способа передачи информации: словесный и образный. При словесном способе человек получает информацию словами. Образное восприятие характеризуется большим объемом поступающей информации.

(8)На первом вселенском соборе в Никее, утвердившем постулаты веры, присутствовало 318 священников. О числе Христа 318 говорит и наш современник стигматик Джорджио Бонджованни (Италия).

Уважаемые гости, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/anomaly/17145-racionalnyy-potencial-hristianskih-misteriy-glava-7.html