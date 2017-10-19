РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 5).

Многие пытались расшифровать символизм видений Иоанна, опираясь на западный менталитет, опуская восточный мистицизм, эзотерические учения и доктрины. А свет приходит с востока, на востоке каждый день встает Солнце и лучом надежды озаряет нашу жизнь. И с востока вернется наш спаситель открыватель путей, толкователь Писания. Иисус Христос говорил: «Ибо, как молния исходит от востока и бывает, видна до запада так будет пришествие сына человеческого…грядущего на облаках» (Мат.24:27-30). В Писании молния является символом озарения [9стр.46 прим], а облака указывают на мистерии. Сын человеческий означает познаваемую разумом тайну. Выражение ²Святая Русь,² тоже появилось в результате ожидания новой эпохи и прихода Духа утешителя (Иоан.14:26) или сретенья в воздухе (3) (1 Фес.4:17).

В свете сказанного после анализа догматического учения взять ключи, открывающие тайны Бытия думающему человеку не составит большого труда, потому что евреи сделали их из Сатаны и Дьявола или числа 666 [13стр.54]. Наше представление о том, что Дьявол правит в аду – не библейского происхождения, оно исходит от Мильтона [9 стр.1495прим.], культурных традиций (Данте, Роден, Микеланджело) и не правильного понимания, как и «сошествие Иисуса Христа в ад» которое не было описано ни одним Евангелием [19]. В Ветхом и Новом Завете нет ни одного места, где Сатана или Дьявол описываются как личности, о них говориться в переносном духовном смысле. На самом деле слова Дьявол и Сатана были внесены в Библию из арамейского, еврейского и греческого языка без смыслового перевода. Их точное значение в первоисточнике воспринимается довольно просто: Диабол – это искуситель, а Сатанас(4) – преграда или препятствие. Истинный смысл этих слов понимали гностики. Да и слова «ад» и «преисподняя» являются синонимами, поэтому их нельзя понимать буквально! [9стр.1208 прим.] (Иоан.2:1-3). Существует три слова, выражающие смысл ада и преисподней. Греческое слово Гадес – невидимый мир [9], еврейское слово Шеол – не исследуемое место [19] и еврейское Геена – огненная бездна. Шеол и Гадес – место пребывания Души, или другое астральное измерение, «море» которое отдаст мертвых (Откр.20:13). А Гиена – свалка Иерусалима, где израильтяне раньше приносили в жертву Молоху своих детей, сжигая их на огне [20]. Позже царь Иосия запретил этот обычай как идолопоклонство (4Цар.23:10). Выражение, что Души неправедных людей будут гореть в озере огненном и серном (Отк.21:8) имеет иносказательное метафорическое значение. Не лучшим образом поняты аллегории и символы, обозначающие антихриста, бесов, демонов и Люцифера.

Антихрист – это антипод Христа [19] или человек греха, лжи и лицемерия, услужник тьмы и невежества. Бесы и демоны – это многочисленные природные духи (Мат.7:22 прим)(5), а понять притчу о лучезарном Люцифере без знания космологической концепции розенкрейцеров и восточных учений о перевоплощении вообще невозможно! Так Люцифер, севший в сонме Богов на краю севера (Исаия 14:12-16) был низвержен в ад или в нашем понимании материю и землю. В эзотерических учениях стадии развития Земли и человека разделены на периоды и эпохи: полярную, гиперборейскую, лемурийскую, атлантическую и арийскую. Человек северной (полярной) эпохи был эфирным и газообразным, как и Земля, которая не успела затвердеть. В Библии человек назван Адамом и сказано, что он был сделан из земли [21 стр.116]. Слово Адам является составным и слагается из двух основ: «Ад» – это Земля в учении оккультистов (или взятый из земли) и «ам» – вода основа Земли [13 стр.102]. По некоторым эзотерическим источникам слово Адам слагается из начальных букв названий сторон света на латинском алфавите Anatole (восток), Dysis (запад), Arctos (север), Mesembria (юг) ADAM или взятый от концов Земли, как и сказано у Исаи (Исаия 41:9). Древние египтяне верили, что человек и Земля сотворены из первичной туманности и пара и это согласуется с Библией (Быт.2:5-7). Тайное значение слова Адамáх на иврите переводится как «красный» и символизирует древнюю лемурийскую расу [41]. Думаю, сказанное позволяет сделать вывод, что религиозное исследование и его анализ требуют внимания, аккуратности и интеллектуального знания. Интуиция и умение синтезировать четыре типа мышления (научное, религиозное, гуманитарное и философское) как правило, приводят к Софии и Мудрости. И когда у вас доминирует любовь к мудрости, она очищает ваше сознание, возвышая над обыденностью, суетой, догматизмом и заблуждениями. Состояние отрешенности и транса пробуждает в человеке искру божью и дает возможность видеть внутренним духовным зрением. Это видоизмененное состояние сознания позволяет отделить зерна от плевел и собрать духовный урожай (Мат.13:24). А если для вас нет авторитета выше Библии, то не думайте, что в ней в развернутом виде содержится сокровенное эзотерическое знание о сотворении земли, человека и вселенной. Книга эта запечатана, только когда проанализированная информация из разных догматических источников будет собрана Вами в рациональную систему, Бог скажет: «Возьмите эти слова и отдайте их ученым». Поэтому познание невидимого мира доступно не каждому, и оно чем-то похоже на изучение химических процессов [4стр.39] лимфатической системы человека. Тоже восприятие органической материи, управляемой психизированным атомом водорода (проводящим тонкие вибрации Духа), позволяет думающим людям найти ответы на многие вопросы Библии [18стр.48,157].

Закономерно возникает вопрос, почему Библия написана на языке сокровенных эзотерических учений? Ответ достаточно прост, есть учения, которые описывают тайны строения земли, человека и природы, объясняют скрытые законы и бросают свет на процессы, знание которых дает власть. Оно позволяет людям подняться на уровень творца. Это знание можно использовать в управлении природными процессами и генной инженерии и об этом достаточно красноречиво говорится в Библии и мифах древней Греции. Сакральное знание подобно лезвию бритвы, быстро переходит в уверенность в себе, страсть во все вмешиваться и командовать. А использование его в корыстных целях людьми, интеллектуальное развитие которых опережает развитие чувства совести, любви и Духа, может стать угрозой для всего общества и привести к трагедии. Недаром мифы многих народов мира говорят о падении «богов» или жрецов Атлантиды, от которых мир перенял искусства, ремесла, философию, науку, религию и войны. Перед тем как Атлантида погрузилась в воды, ее духовно просвещенные люди исчезли, унеся с собой священные секретные доктрины. Это они построили пирамиды в Египте, Мексике и центральной Америке [12]. Все сказанное является не только теорией, но и фактом, такие знания были распространены на затонувшем континенте Атлантида, на что есть намеки в VI главе книги Бытия [5]. Возродят его согласно пророчеству Нострадамуса северные государства. Они осуществят божественную волю, победит религия моря (Атлантов), Сатана будет «связан» и Марс станет счастливо править [23стр.229,234]. В связи с этим надо сказать, что христианство управляется Марсом. А властелины севера в Писании названы именами Рош, Мешех и Фувал, которые иудейские мистики отождествляют с народами России, Скифии и Кавказа (Иез.38:1).

Неслучайно Библия полна намеков на символизм двенадцати знаков Зодиака. В древности три звезды пояса созвездия Ориона называли тремя волхвами [40], а созвездие Большой Медведицы Ковчегом, а иногда и гробом Лазаря (символом посвящения). Развивая тему символизма, стоит упомянуть о звезде Вифлеема. Чтобы понять рассказ о посещении волхвами Вифлеема мы должны помнить, что они пришли с востока, возможно даже с Персии или Вавилона. Восточные страны в те времена были истинными знатоками звездного неба и астрологии, вот почему множество звездных тел и названы именами арабских богов. По преданию мудрецы и волхвы увидели редкое сочетание планет в созвездии Рыб или соединение Сатурна, Юпитера и Марса. Эти три планеты составили необычное в кавычках «звездное» явление, которое в Библии, названо странствующей звездой (Мат.2:1-9). В эзотерической астрологии созвездие Рыб управляет бытием Иудеи [2] и называется созвездием мессии [13стр.440]. Многие не знают, что первым символом христианства был не только агнец, но и рыба. Иисус часто назывался рыбаком, как и апостолы, Андрей и Петр из которых он сделал «ловцов человеческих» (Мат.4:19). Слово рыба это сокращение или анаграмма начальных букв пяти греческих слов: Иисус, Христос, Сын Бога, Спаситель – начальные буквы, которых образуют слово рыба(6) на греческом алфавите IXqYS [12]. Если Марс является символом христианства, то Сатурн на эзотерическом плане – это символ времени, смерти [16] и посвящения или астрологическая персонификация Сатаны [25]. Юпитер является древним символом целеустремленности, служения и победы силы Духа [10, 16]. Вот такая не расходящаяся с Библией астрологическая интерпретация соединения Сатурна, Юпитера и Марса в созвездии Рыб. Тем, кто не доверяет астрологии, я приведу в пример вычисление ее старшей сестры астрономии. Первым эти расчеты выполнил великий Кеплер в 1604 году и с тех пор они неоднократно проверялись [2] расходясь с библейской хронологией не более чем в семь лет. В 747 году по римскому летосчислению (или семь лет до рождества Христова) планеты Сатурн и Юпитер действительно составили соединение в созвездии Рыб, а весной 748 года пока они были вблизи, к ним примкнула и планета Марс. Иисуса как Христа Спасителя волхвы распознали по линиям звезды на ладони руки (тогда же им было указано помнить и времени звезды преобразующего Духа на лбу воина мистических знаний). В оккультной философии рука является метафорическим образом божьей истины, а звезда преобразующим Духом этой истины. В восточном учении пятиконечная звезда является не только символом человека, но и инструментом преодоления кармы. Интегрируя материю с Духом, она трансформирует троичное строение человека [26 стр. 109-123] в новую информационную систему. Звезда как символ тернового венца Спасителя, розы Гермеса и розенкрейцеров указывает на науку. Количество лепестков розы (или звезды) равно 108. Число 108 это константа солнечной системы (свет за час проходит расстояние равное 108×1010 м/час = 300 000км/сек×1000м×3600сек). А цветы и связанная с ними цифровая символика хранят ключи к пониманию религиозных мистерий и являются важнейшим фактором в эзотерических учениях. Небесной розой именуют Богородицу. В иконографии пять красных роз символизируют пять ран Христа, пять условий трансформации сознания в плазмоидное состояние (см. Интернет академия йоги). Высказывается мнение что роза и связанное с ней розенкрейцерство являются оккультным проявлением протестантизма и одно из его предназначений это реформация церкви.

Уважаемые гости, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/anomaly/17144-racionalnyy-potencial-hristianskih-misteriy-glava-6.html