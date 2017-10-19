РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 4).

Часть 2. Мистическое мышление.

Человек как творение, имеющее тонкое тело должен жить не только в материальном мире, но и видеть другие измерения, ведь каждая религия содержит в себе мистический момент и христианство не составляет исключение. Его учение о Душе, о возрождении людей силой Духа, призыв к единению с Богом образуют почву, на которой произрастает христианская мистика [1]. Мистицизм – колыбель христианства, объединяющая веру и разум. Началом восхождения в Духе служит вера большинства, но есть и вера меньшинства – это вера мистическая(1). Вера это упрощенное интуитивное знание, но мистическое учение является более высокой духовной ступенью, хранящей метафорическое восприятие Писания. В нагорной проповеди Иисус предупреждает не строить здание веры на сыпучих песках догматизма (Мат.7:24). В мистическом христианстве(2) наука, религия и философия образуют Софию или духовную мудрость. Непонятая символика мистического мышления мертва в сознании людей, поэтому Святой Павел неслучайно намекал на существование тайного догмата: «И я не мог говорить с вами братия как с духовными, но как с плотскими как младенцами во Христе» (1Кор.3:1), а Иисус Христос непосредственно указывал своим ученикам на такое таинство: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» (Иоанн 16: 12). Восточное православие, храня эти эзотерические корни и традиции, никогда не проводило резкой границы между мистикой и богословием, богословие и мистика не противопоставляются, а поддерживают и дополняют друг друга. Не существует христианской мистики без богословия, и нет богословия без христианской мистики. Но символика мистического мышления не раскрывается методом простого изучения или наблюдения, для этого необходимо участвовать всем своим существом в процессе постижения духовной истины положив на алтарь жертвенности мирское сознание и мышление. И первой ступенью обучения служит умение читать метафоры сновидений. Ответы на величайшие вопросы часто приходят во снах и видениях и об этом свидетельствуют апостолы (Деян.11:1-10). Наиболее мистичным из четырех евангелистов является Иоанн богослов и мистика в данном случае рассматривается как вершина и совершенство [1]. Мистичность в православии одновременно подразумевает таинство и духовность, а мистик – это человек, видящий в пелене времени метафорические образы духовного мира.

Первый епископ Афин Святой Дионисий Ареопагит получивший посвящение от апостола Павла (Деян.17:34) говорил, что к познанию божественных истин можно приблизиться с помощью соответствующих символов [3]. Иисус Христос на заре христианства для своих учеников был живым символом их собственной потенциальной божественности. Не спасение Христом, распятым [4] как этому учат протестанты, а символическое обретение сознания Христа составляло корень эзотерического учения христианства [5]. И функция символов при этом сводилась к воздействию на нейронную структуру мозга, трансформируя и открывая доступ к тем пластам сознания, которые закрыты обычному восприятию стимулируя интуитивно-духовное мышление, образно говоря это было своеобразное обрезание сердца или ума человека (Втор.30:6). Сопоставляя данный грандиозный идеал эзотерического христианства с учением церкви, становится ясно, что христианство потеряло ключи эзотерического понимания Евангелия и его глубинного тайного смысла и предназначения. Эзотеризм как и мистическое учение, строятся на троичности мироздания. Это выражается тремя дарами волхвов, тремя искушениями Христа, тремя отречениями Петра, тремя явлениями Христа (после его воскрешения), а также тремя крестами голгофы и другими фактами, отчетливо видимыми в Писании особенно, такими как воплощение троицы (Быт.18:1-2) и иорданское богоявление (Мат.3:16,17). Известно, что в христианстве всегда существовала тайная церковь, которая уважая необходимость официальной церкви, сохраняла совершенно другое толкование догматов, чем даваемое народу [6]. Тамплиеры, розенкрейцеры и масоны все принадлежат к этой тайной гностической церкви. Их символы можно обнаружить на отдельных иконах, костелах и в Библии. Здравомыслящему человеку не следует доказывать, что Фома «неверующий», трижды выделенный заглавной буквой апостолом Иоанном как «Близнец», своим астрологическим написанием знака Близнец (Иоан.11:16; 20:4) не двусмысленно намекает на два столба масонства и тайную церковь.

Для многих будет откровением узнать, что евреи толкуют Писание с помощью талмуда и каббалы. Каббала – это теория и практика тайного знания, а само слово означает умение черпать скрытую тайну – тайну Библии [6]. Каббала составляет тайный догмат иудейской веры [2]. Это древнее мистическое учение, устно передававшееся от учителя к ученику. Древность ее достигает времен Авраама, она возникла в связи с передачей Моисею на горе Синай скрижалей Завета. Каббала институировала мистическую интерпретацию Библии и развитие еврейского каббализма было завершено лишь в VI–VII веке нашей эры, а первые тексты на латинском языке появились в 1552 году в Париже. Из каббалы развилось учение оккультистов, эзотериков и гностиков. Она содержит свою философию, алгебру, геометрию и аналитическую тригонометрию, поэтому ее еще называют мистической философией евреев. Это учение о Боге, вселенной и Душе где разумение веры соединяется с изучением тайных наук. Каббала, как часть исторического наследия человечества, включает в себя элементы персидско-македонской, египетской и ведической культурной традиции. Она хранит ключи эзотерической интерпретации Писания [6]. И, наверное, не все знают, что Иисус Назарей был ессеем. Ессеями называли врачей терапевтов, изучающих тайные свойства растений, минералов и невидимых духовных сущностей, описываемых талмудом [7]. Братство ессеев имело три ступени посвящения и прообразом тайной вечери апостолов является трапеза из внутреннего культа этого братства [7], как и обряд крещения, принятый христианством.

Пятикнижие Моисея в первом веке до рождества христова не было доступно пониманию большинства левитов (священнослужителей) из-за утраты элементов устного посвящения. Эта эпоха породила два враждующих лагеря. За буквальное понимание текста стояло большинство евреев и секта саддукеев. Противостояли им фарисеи, признающие Дух, воскресение и ангелов (Деян.23:8), доходя в своих попытках аллегорического толкования до произвольных фантазий. Среди этих течений хранили веру ессеи – истинные знатоки Писания. Когда Дмитрий из Фалер добывал перевод Библии на греческий алфавит, то он обратился к ессеям, которые передали буквальный смысл Писания и не открыли завесы эзотеризма [8]. Вот почему Иисус Христос и предупреждал против закваски саддукейской и фарисейской, называя их лицемерами и слепцами, а апостолов солью как истинных знатоков Писания [9].

Теософы, критикуя церковные предрассудки, о православии не говорят ничего плохого, так как только оно сохранило эзотерические корни и традиции, хотя это является книгой за семью печатями [5] (Отк.5:1). Неслучайно православие имеет семь таинств. Человек, не признающий мистического учения, невольно отрицает и пророков, в том числе и Моисея, потому что все они были мистиками [9 стр.780 прим.]. А человек, отрицающий эзотерическое наследие уподобляется ослу, везущему Христа в Иерусалим. На эзотерическом плане имя (Бога) Иегова читается как «Бытие которое было, есть и будет» [7стр.150] как и название первой книги Моисея, а имя Иисуса Христа – Иегошуа [10] означает не только Бога Спасителя, но и Сына Бытия [9].

В качестве развития трансцендентного мышления следует сказать о четырех уровнях восприятия информации. Существует буквальное, дословное, смысловое и тайное толкование письмен, учений и таинств. Многие слышали выражение «Покайтесь, ибо грядет апокалипсис». Смысл этой фразы становится понятным на филологическом уровне. Греческое слово «покайтесь» означает, перемените мнение, а слово апокалипсис – это открытие. Употребление слова апокалипсис связано с желанием подчеркнуть видимость второго телесного пришествия Христа. В связи с ожиданием этого пришествия употребляются три греческих слова: апокалипсис (открытие), епифание (проявление) [1] и паросия – буквально личное присутствие.

Неслучайно синоптические Евангелия написаны на языке языческо-греческой и иудейской символогии. Евангелие от Иоанна чисто гностическое (скрытое знание) а Откровение написано на языке египетско-халдейских мистерий [11]. Символы сохраняют весь эзотеризм Писаний, поврежденных многочисленными редакциями и переводчиками [7]. Буквы еврейского алфавита переплетены с метрологией Ветхого Завета и обладают способностью выражать числа, геометрические фигуры, начертания и символы, скрытый смысл которых объясняется притчами [13] или их отрывками. Символы строятся на основе метафор. Существуют два вида метафор: первый строит аллегории или иносказания где скрываемый предмет отчетливо выявляется, второй допускает разные понимания, соединяет несколько значений, строит символы и рассчитан на не буквальное восприятие, заставляет работать мысль, и требует духовного усилия [14]. В качестве примера можно привести слово «сосуд», которое символизирует человека как носителя Духа в Новом Завете (Деян. 9:15) и израильский народ как исполнителя воли Бога (Иер. 27:16) в Ветхом Завете. Думаю, достойно внимания еще одно иносказание. По-моему, сосуды неба – это народы Неба в библейском Писании (Иов. 38:37).

Уважаемые гости, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/anomaly/17143-racionalnyy-potencial-hristianskih-misteriy-glava-5.html