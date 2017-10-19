РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 4).
Часть 2. Мистическое мышление.
Человек как творение, имеющее тонкое тело должен жить не только в материальном мире, но и видеть другие измерения, ведь каждая религия содержит в себе мистический момент и христианство не составляет исключение. Его учение о Душе, о возрождении людей силой Духа, призыв к единению с Богом образуют почву, на которой произрастает христианская мистика [1]. Мистицизм – колыбель христианства, объединяющая веру и разум. Началом восхождения в Духе служит вера большинства, но есть и вера меньшинства – это вера мистическая(1). Вера это упрощенное интуитивное знание, но мистическое учение является более высокой духовной ступенью, хранящей метафорическое восприятие Писания. В нагорной проповеди Иисус предупреждает не строить здание веры на сыпучих песках догматизма (Мат.7:24). В мистическом христианстве(2) наука, религия и философия образуют Софию или духовную мудрость. Непонятая символика мистического мышления мертва в сознании людей, поэтому Святой Павел неслучайно намекал на существование тайного догмата: «И я не мог говорить с вами братия как с духовными, но как с плотскими как младенцами во Христе» (1Кор.3:1), а Иисус Христос непосредственно указывал своим ученикам на такое таинство: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» (Иоанн 16: 12). Восточное православие, храня эти эзотерические корни и традиции, никогда не проводило резкой границы между мистикой и богословием, богословие и мистика не противопоставляются, а поддерживают и дополняют друг друга. Не существует христианской мистики без богословия, и нет богословия без христианской мистики. Но символика мистического мышления не раскрывается методом простого изучения или наблюдения, для этого необходимо участвовать всем своим существом в процессе постижения духовной истины положив на алтарь жертвенности мирское сознание и мышление. И первой ступенью обучения служит умение читать метафоры сновидений. Ответы на величайшие вопросы часто приходят во снах и видениях и об этом свидетельствуют апостолы (Деян.11:1-10). Наиболее мистичным из четырех евангелистов является Иоанн богослов и мистика в данном случае рассматривается как вершина и совершенство [1]. Мистичность в православии одновременно подразумевает таинство и духовность, а мистик – это человек, видящий в пелене времени метафорические образы духовного мира.
Первый епископ Афин Святой Дионисий Ареопагит получивший посвящение от апостола Павла (Деян.17:34) говорил, что к познанию божественных истин можно приблизиться с помощью соответствующих символов [3]. Иисус Христос на заре христианства для своих учеников был живым символом их собственной потенциальной божественности. Не спасение Христом, распятым [4] как этому учат протестанты, а символическое обретение сознания Христа составляло корень эзотерического учения христианства [5]. И функция символов при этом сводилась к воздействию на нейронную структуру мозга, трансформируя и открывая доступ к тем пластам сознания, которые закрыты обычному восприятию стимулируя интуитивно-духовное мышление, образно говоря это было своеобразное обрезание сердца или ума человека (Втор.30:6). Сопоставляя данный грандиозный идеал эзотерического христианства с учением церкви, становится ясно, что христианство потеряло ключи эзотерического понимания Евангелия и его глубинного тайного смысла и предназначения. Эзотеризм как и мистическое учение, строятся на троичности мироздания. Это выражается тремя дарами волхвов, тремя искушениями Христа, тремя отречениями Петра, тремя явлениями Христа (после его воскрешения), а также тремя крестами голгофы и другими фактами, отчетливо видимыми в Писании особенно, такими как воплощение троицы (Быт.18:1-2) и иорданское богоявление (Мат.3:16,17). Известно, что в христианстве всегда существовала тайная церковь, которая уважая необходимость официальной церкви, сохраняла совершенно другое толкование догматов, чем даваемое народу [6]. Тамплиеры, розенкрейцеры и масоны все принадлежат к этой тайной гностической церкви. Их символы можно обнаружить на отдельных иконах, костелах и в Библии. Здравомыслящему человеку не следует доказывать, что Фома «неверующий», трижды выделенный заглавной буквой апостолом Иоанном как «Близнец», своим астрологическим написанием знака Близнец (Иоан.11:16; 20:4) не двусмысленно намекает на два столба масонства и тайную церковь.
Для многих будет откровением узнать, что евреи толкуют Писание с помощью талмуда и каббалы. Каббала – это теория и практика тайного знания, а само слово означает умение черпать скрытую тайну – тайну Библии [6]. Каббала составляет тайный догмат иудейской веры [2]. Это древнее мистическое учение, устно передававшееся от учителя к ученику. Древность ее достигает времен Авраама, она возникла в связи с передачей Моисею на горе Синай скрижалей Завета. Каббала институировала мистическую интерпретацию Библии и развитие еврейского каббализма было завершено лишь в VI–VII веке нашей эры, а первые тексты на латинском языке появились в 1552 году в Париже. Из каббалы развилось учение оккультистов, эзотериков и гностиков. Она содержит свою философию, алгебру, геометрию и аналитическую тригонометрию, поэтому ее еще называют мистической философией евреев. Это учение о Боге, вселенной и Душе где разумение веры соединяется с изучением тайных наук. Каббала, как часть исторического наследия человечества, включает в себя элементы персидско-македонской, египетской и ведической культурной традиции. Она хранит ключи эзотерической интерпретации Писания [6]. И, наверное, не все знают, что Иисус Назарей был ессеем. Ессеями называли врачей терапевтов, изучающих тайные свойства растений, минералов и невидимых духовных сущностей, описываемых талмудом [7]. Братство ессеев имело три ступени посвящения и прообразом тайной вечери апостолов является трапеза из внутреннего культа этого братства [7], как и обряд крещения, принятый христианством.
Пятикнижие Моисея в первом веке до рождества христова не было доступно пониманию большинства левитов (священнослужителей) из-за утраты элементов устного посвящения. Эта эпоха породила два враждующих лагеря. За буквальное понимание текста стояло большинство евреев и секта саддукеев. Противостояли им фарисеи, признающие Дух, воскресение и ангелов (Деян.23:8), доходя в своих попытках аллегорического толкования до произвольных фантазий. Среди этих течений хранили веру ессеи – истинные знатоки Писания. Когда Дмитрий из Фалер добывал перевод Библии на греческий алфавит, то он обратился к ессеям, которые передали буквальный смысл Писания и не открыли завесы эзотеризма [8]. Вот почему Иисус Христос и предупреждал против закваски саддукейской и фарисейской, называя их лицемерами и слепцами, а апостолов солью как истинных знатоков Писания [9].
Теософы, критикуя церковные предрассудки, о православии не говорят ничего плохого, так как только оно сохранило эзотерические корни и традиции, хотя это является книгой за семью печатями [5] (Отк.5:1). Неслучайно православие имеет семь таинств. Человек, не признающий мистического учения, невольно отрицает и пророков, в том числе и Моисея, потому что все они были мистиками [9 стр.780 прим.]. А человек, отрицающий эзотерическое наследие уподобляется ослу, везущему Христа в Иерусалим. На эзотерическом плане имя (Бога) Иегова читается как «Бытие которое было, есть и будет» [7стр.150] как и название первой книги Моисея, а имя Иисуса Христа – Иегошуа [10] означает не только Бога Спасителя, но и Сына Бытия [9].
В качестве развития трансцендентного мышления следует сказать о четырех уровнях восприятия информации. Существует буквальное, дословное, смысловое и тайное толкование письмен, учений и таинств. Многие слышали выражение «Покайтесь, ибо грядет апокалипсис». Смысл этой фразы становится понятным на филологическом уровне. Греческое слово «покайтесь» означает, перемените мнение, а слово апокалипсис – это открытие. Употребление слова апокалипсис связано с желанием подчеркнуть видимость второго телесного пришествия Христа. В связи с ожиданием этого пришествия употребляются три греческих слова: апокалипсис (открытие), епифание (проявление) [1] и паросия – буквально личное присутствие.
Неслучайно синоптические Евангелия написаны на языке языческо-греческой и иудейской символогии. Евангелие от Иоанна чисто гностическое (скрытое знание) а Откровение написано на языке египетско-халдейских мистерий [11]. Символы сохраняют весь эзотеризм Писаний, поврежденных многочисленными редакциями и переводчиками [7]. Буквы еврейского алфавита переплетены с метрологией Ветхого Завета и обладают способностью выражать числа, геометрические фигуры, начертания и символы, скрытый смысл которых объясняется притчами [13] или их отрывками. Символы строятся на основе метафор. Существуют два вида метафор: первый строит аллегории или иносказания где скрываемый предмет отчетливо выявляется, второй допускает разные понимания, соединяет несколько значений, строит символы и рассчитан на не буквальное восприятие, заставляет работать мысль, и требует духовного усилия [14]. В качестве примера можно привести слово «сосуд», которое символизирует человека как носителя Духа в Новом Завете (Деян. 9:15) и израильский народ как исполнителя воли Бога (Иер. 27:16) в Ветхом Завете. Думаю, достойно внимания еще одно иносказание. По-моему, сосуды неба – это народы Неба в библейском Писании (Иов. 38:37).
Уважаемые гости, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/anomaly/17143-racionalnyy-potencial-hristianskih-misteriy-glava-5.html
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 6).
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 5).
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 3).
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 2).
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 1).
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