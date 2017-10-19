РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 3).

Нумерация букв цифрами была у греков. На Руси до 16 века, а в православной церковной традиции и сейчас, нумерация годов и страниц книг обозначается буквами. В Грузии тоже существовала буквенная нумерация, а в мусульманском мире широко используется и сегодня. При переводе Библии в тех местах, где нельзя было буквами передать сокровенную эзотерическую мысль, их заменяли цифрами или арканами. Слово аркан французское и означает мистерию или тайну общения с Богом. С арканами или числовым выражением мысли тесно связано Таро. Собственно говоря, обычные игральные карты произошли как сильно упрощенная система Таро. Таро – это система средневековых герметических наук, своеобразная азбука, конспект идей, мыслеформ невидимого мира. И создана она для того, чтобы удерживать человеческий ум от блужданий во тьме невежества и незнания того времени. Система Таро неразрывно связана с Каббалой, оккультизмом и астрологией. Карты Таро – это колода из 78 листов, из которых 52 игральные карты. Кроме того, существуют 22 особые старшие карты, каждая из которых связана с одной из букв еврейского алфавита и имеет свое числовое значение. Таро в своих символических рисунках представляет комбинацию идей алхимии, магии, каббалы и астрологии. Это, прежде всего ключ к пониманию мира природы, мира людей и божественного творения. Для того чтобы понять грандиозность значения Таро мы обратимся Новому Завету к 21 главе от Иоанна.

После того опять явился Иисус ученикам…

Они ловили рыбу, целую ночь, и не поймали ничего.

Иисус говорит им: дети, есть ли у вас какая пища?

Они отвечали Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть

по правую сторону лодки, они закинули и не могли вытащить

от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус,

говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав это,

опоясался одеждой, ибо он был наг и бросился в море.

Другие ученики приплыли в лодке (4), ибо не далеко было

от земли локтей около 200, таща сеть. Когда вышли,

Иисус говорит им: принесите рыбу, которую вы теперь поймали.

Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную

большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве

сеть не порвалась.… Это уже 3 раз явился Иисус ученикам своим по

воскресении из мертвых (Иоанн 21).

Еще раз подчеркну, что рыба является символом инициации, мудрости, посвящения. Но первым делом в этом стихе обращает на себя внимание то, что один из апостолов (Петр) был наг(5). Если женский образ в Писании символизирует тайну, то мужской означает разоблаченную тайну или путь поиска мудрости. Далее мы видим числа 200 и 3, которые символизируют третью и двадцатую карту Таро. Существует традиция рассматривать каждую карту Таро с противоположной ей по смыслу. Первую карту рассматривают с 22, вторую с 21 и т. д. Это делается с целью обучить человеческий ум, умению видеть единство в двойственности, чтобы он научился соединять противоположности. Мужское и женское, теплое и холодное, материю и Дух, светлое и темное, внутреннее и внешнее. И так третья карта Таро (число 3) символизирует природу, двадцатая карта Таро (число 200) символизирует воскресение, суд и посвящение, а вода (или море) мудрость и астрал. Все это следует понимать, как умение читать природу и её полноту разнообразия во времени. Для того чтобы приблизится к создателю надо найти Дух Творца в природе. Только тот может прикоснуться к тайне, кто сам в себе разбудит божественное начало. Мистик должен быть восприимчив или способен к «зачатию». Это означает, что он должен произвести из себя новую духовную личность.

Говоря о языке символов, следует упомянуть, что даже сон по представлению древних это «малая смерть» или путешествие в мир мистерий, где Боги разговаривают с людьми с помощью образного «языка» подсознания. Все эти образы и видения имеют своей целью с помощью понятий нашего мира обозначить то, что находится вне его, другой возможности просто не дано. В свете полученных знаний можно по-другому взглянуть на питье воды Христом у колодца от самаритянки (Иоан.4 гл.). Думаю, не надо доказывать, что колодец символизирует нижние воды – истину земли, а само питие – хорошие дела. Шесть часов это символ кармы (Иоан.4:6) и астральной гармонии (Иоан.4:18), а пять мужей указывают на раскрываемую познаваемую трансформацию, четыре месяца на синтез (Иоан.4:35) и двойка (Иоан.4:43) говорит об аналогии или как внизу, так и наверху. Таким образом, можно толковать и притчу о добром самаритянине (Лук.10:30-37) и борьбу Иакова с Богом у источника (Быт. 32:22-28) да и многие другие аллегории, связанные с водой в Писании. При этом мы должны понимать, что существует шесть различных способов толкования притчи. Поэтому мистическое толкование чудес Нового и Ветхого Заветов у думающих людей не должно вызывать особых затруднений. Тоже изгнание из рая, говорит о потере связи с духовным миром. Страж у ворот с огненным мечом, означает опасность духовных знаний, которые у не подготовленных людей могут повредить нервную систему, вызвать шок и нарушить сновидение. А сон дается человеку для того, чтобы гармонизировать работу внутренних органов, репродуцировать гормоны, восстанавливать клеточные мембраны и ограждать от дневных стрессов, переживаний и эмоций. Вот такое метафорическое толкование изгнания из рая. Но особый интерес представляет превращение воды в вино на свадьбе Христом (Иоан.2). Свадьба, на «языке» посвященных, говорит о жизненных переменах человека. Мы знаем, что вода символизирует истину, вино является символом мистерий и вдохновения. Все это указывает на превращение вод Старого Завета в вино мистерий Нового. Тот, кто живет образами, чувствует, переживает, грезит ими, иллюзорно является участником описываемых событий, тот достигает того, что может ощущать в образах духовное. Умозрительная мистика это искусство развития тайных глубин духовного сознания. Тоже таинство причастия, когда кровь Христа превращается в вино, а тело в хлеб, мистически истолковывается просто. Надо только обратить внимание что, говоря о закваске хлебной, Иисус предупреждал беречься учения фарисейского и садукейского, т.е. хлеб (и его закваска) является символом учения (Мат.16:12). Христос называл себя хлебом (или учением), сошедшим с небес (Иоан.6:41,48,53,58). Если кровь и вино обозначают мистерии, а хлеб учение, то причастие – это мистическое учение, ведущее к спасению. Тут уместно вспомнить и Авраама, получившего от первосвященника Мельхиседека хлеб и вино, после спасения своего племянника Лота из плена (Быт.14:18). Можно сказать, что ритуалы, таинства, мистерии и связанная с ними символика образуют основу существования и принципы рода человеческого, просто это надо видеть и понимать (Отк.3:18). Даже таинство бракосочетания – это «обет» любви, гармонии и продолжения рода (и тут закономерно возникает вопрос, а права ли западная цивилизация культивируя однополые отношения и браки?). А назначение религиозных постов, ритуалов и таинств, не только в спасении Души, но и в трансформации мышления и сохранении здоровья рода человеческого. Выдерживание религиозных постов не просто доказывает торжество Духа над материей, но и избавляет от шлаков, продлевает жизнь и очищает кровь. Поэтому слово верующий имеет более глубокий смысл и значение, и кроме апологета, последователя Христа, означает ВЕДАющего или ведущего к свету и знаниям. В переводе с латинского, Вера означает богочестие и является символом чистоты и света. Надо сказать, что кроме рационального и иррационального восприятия существует измененное состояние сознания, которое находиться между сознанием и подсознанием, и объединяет их. Это можно сказать и об искренней молитве, мистическом трансе и различных медитативных практиках. Для того чтобы достичь вершин духовности нужно преодолеть стереотипы, коллективные страхи, архетипы и заблуждения. Всегда трудно, сложно и неоднозначно воспринимать трансцендентные знания и учения. Высший разум общается с людьми в измененном состоянии сознания с помощью символов, метафор и абстрактных построений. Поэтому и были созданы мистические институты как эффективное средство обучения развивающейся цивилизации. Человек еще молод в космическом исчислении, у него работает 10% объема головного мозга, и он только учится мыслить и познавать другие миры и измерения. Но природа не терпит излишеств, пустот и сослагательного склонения. Так какой же потенциал может вместить человеческое мышление, если мы используем только 10% его предназначения. Логика говорит нам, что мир трехмерный, но это не совсем правильные рассуждения. Здравый смысл неоднократно приводил людей к не точным выводам и заблуждениям. Достаточно вспомнить идею геоцентричности Земли, теорию эволюции Дарвина и константу скорости света, утвержденную теорией относительности Эйнштейна. Пространство, информация и мышление не трехмерные, а полимерные, где размерность индикатор сложности. Наша вселенная, информация и мышление имеют квантовый «шаг», кратный четырем значениям(6). На четвертом «шаге» происходит переход на более качественный новый уровень, где можно синтезировать четыре типа мышления научное, гуманитарное, религиозное и философское. Поэтому для каждого типа мышления и было написано свое Евангелие. В Каире (при мечети Хасана) существует школа по изучению Корана, где преподавание производиться четырьмя учителями. Эти учителя придерживаются различной интерпретации мусульманского наследия, в том числе и мистической. В подтверждение четырех измерений мироздания можно привести взгляд современных психологов. Согласно Зигмунду Фрейду человеческое мышление подразделяется на сознательное и подсознательное. Существует мнение, что во время сна наше подсознание находится в четвертом измерении. В этом состоянии мы можем получать информацию в виде вещих снов и интуитивного озарения. Да, собственно говоря, треть нашей жизни проходит в четвертом измерении, в мире грёз, фантазий, мечтаний и снов. Но есть люди, обладающие большими способностями которые называют пара нормальными. Пророки и ясновидящие реально доказали существование иного измерения. Но исследовать его с помощью метода научного анализа не представляется возможным. Видоизмененное состояние сознания, является потенциально неустойчивой системой, которое связано со «сжатием» времени и абстрактным мышлением. Поэтому для сохранения и передачи духовных знаний у людей было сформировано левополушарное и правополушарное дуальное мышление. Мужское – ярко выраженное левополушарное (научное, рациональное) двигает прогресс и сознание, да в принципе вся цивилизация мужская или управляется рациональным разумом. Женское мышление в основном правополушарное, гуманитарное и является более гибким, интуитивным, универсальным. Синтез этих качеств, помноженных на веру, порождает духовидение. Такое восприятие требует трудолюбия, творчества, полета мысли и умения видеть целостную картинку религиозной мозаики. Познание и просвещение являются светом благодати. Ведь слово религия ведическое и оно означает связь и знание. Там, где присутствует анализ, семантика и мысль там рождается духовное. Тут важен метод, способ или образ мышления. Ещё Аристотель отмечал, что Душа с Душой общается с помощью мысленных образных построений. А апостол Павел говорил: «Боюсь чтобы умы ваши не повредились (от) простоты (веры) во Христе» (2Кор.11:3) и призывал преобразовываться обновлением ума нашего (Рим.12:2). История учит, что общественное мнение должно быть подготовлено к восприятию Духа мудрости, для того чтобы он мог пустить корни и прорасти. Если семена упадут на неподготовленную почву, то она останется бесплодной (смотри Притчу о сеятеле Мат.13; Марк.4; Лук.8). Как сказал Екклесиаст: «Есть время разбрасывать камни (мудрости) и время собирать» (Екл.3:5). Для того чтобы старое знание дало ростки новому, каждый религиозный мыслитель должен показать учение мистерий с неведомой новой стороны.

Сноски.

(1)Ухо – это символ необычных (иррациональных) новостей.

(2)Очищение – это отход от эгоистичных корыстных мыслей, поступков, устремлений.

(3)В священных текстах пирамид фараона V династии Уноса, говорится: «твои кости боги». А костный мозг – это кроветворный орган.

(4)Лодка говорит о передачи знаний, а семь человек (перечисленные в оригинале) о полноте знания. Церкви часто стоят в форме креста (символа спасения), ладьи (символа передачи знаний) или круга (символа собирания).

(5)Нагота указывает на неблаговидность поступков католической церкви, символизированных Петром.

(6)Научное мышление тоже имеет четыре уровня: 1– накопление и обработка данных; 2 – анализ и систематизация; 3 – поиск и математическое описание; 4 – применение законов и прогнозирование предстоящих событий.

Уважаемые гости, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/anomaly/17142-racionalnyy-potencial-hristianskih-misteriy-glava-4.html