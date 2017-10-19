РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 2).

Вспомните миф об Ахиллесе и его матери (дочери кентавра Хирона), которая каждую ночь погружала его в огонь. Для духовно спящих людей, еще раз повторяю, слова в Библии имеют буквально-историческое и тайно-метафорическое значение. Например, правое ухо, отсеченное Петром у раба первосвященника при предательстве Иудой Христа (Лук.22:50,51), говорит о православном мистическом восприятии(1) Писания, которое Петр хотел отсечь. А аллегорическое имя раба Малх (Иоан.18:10) указывает на подлунный мир и цифру «Малхут» каббалистического древа сиферот, что заставляет задуматься, обратить внимание на иудейство, его традиции и книги толкования.

Сегодня католицизм отличается от православия не только учением о филиокуле или от кого исходит Дух, но и тем, что одни видят Христа личностью, а другие люди духовной сущностью, и никто не замечает Христа ментального, предлагающего питаться не словесным молоком, а пищей зрелых людей Духом мудрости и откровения (Еф.1:17). Одни живут прошлым, другие будущим, а надо жить настоящим, согласовывая свое мышление с Духом времени и Знаний! В Каббале данный принцип выражен аллегорией, где Бог опечатал Запад сзади или прошлым, Восток спереди или будущим, Север слева или мудростью человеческой, Юг справа или мудростью божественной. Согласно Библии мир трехуровневый и надо уметь думать на интуитивном, интеллектуальном и духовном уровнях. Духовный план охраняет страж низких желаний, и никто не попадет в высшие сферы, не пройдя испытаний стяжательства, страха и совести, что отчетливо видно в троекратном искушении Христа. Только развитый, очистившийся(2) ум способен осознавать свое вселенское предназначение. И одна из будущих функций человечества состоит в отсеивании ненужных мыслеформ, желаний и посольств злых ангелов.

Хочу обратить Ваше внимание на одну из концепций Каббалы, содержащую намек, указание на нетленный принцип, называемый Духом – дыханием костей. Дух костей или то, что мы называем телом воскрешения, погребенный в могиле, находится в состоянии летаргического сна до дня своего воскрешения. Несколько мест из Даниила, псалмов и Исайи описывают это состояние. Поэтому в Евангелии от Иоанна сказано, что кость Христа да не сокрушится (Иоан.19:31-36)(3). Но покой «спящих» последним сном, может быть нарушен, и у евреев было запрещено хоронить рядом лиц, находившихся при жизни во вражде и человека праведного рядом с преступником и самогубцем.

Измените свой ум, столкнувшись со сложной проблемой требующей значительных усилий, ищите решение, опираясь на факты. Вдумчивость есть признак зрелости, помните, что Земля является колыбелью человечества, а ваш дом – это просторы вселенной. Совсем недавно с помощью космического телескопа «Хаббл» на краю галактики была обнаружена структура, похожая на Небесный Иерусалим, описываемый в Откровении Иоанна (журнал НЛО №33. 2001г; или интернет ГОРОД БОГОВ – фотографии ХАББЛА).

Мы должны понимать, что авторам священных Писаний было свойственно мифологическое сознание. Создатели этих книг выражали свои мысли как минимум в двух измерениях: образно-предметном и абстрактно-символическом. Возьмем, к примеру, три Марии у распятия Христа. Этимология слова Мария не ясна до конца, возможно, оно происходит от корня «тучная» в переосмыслении как синоним слова «сильная», «крепкая», «горькая». В иконографии голова Марии всегда накрыта платком (мафорием) на котором сияют три звезды (на лбу и на плечах) как знак троякого девства – до рождения, в рождении и после рождения. Ее родителями были праведники Иоаким и Анна дожившие до пожилого возраста бездетными. Воспитанная в обстановке ритуальной чистоты и с трех лет «введенная» в храм, Мария к 12 годам дает обет девства. Однако совершеннолетняя Мария не может оставаться при Храме и для нее ищут супруга, который охранял бы ее, уважая ее обет, не смел, прикасаться к ней. Из нескольких претендентов был выбран престарелый Иосиф. В его доме Мария работает над пурпурной пряжей для храма (символ «прядения» тела Иисуса Христа из пурпурной материнской крови). При этой работе происходит благовещение от архангела Гавриила и ей обещано чудо девственного материнства (Лук.1:26-28). По апокрифической версии, когда ее беременность становится явной, она была подвергнута испытанию «горькой водой», наводящей проклятие на неверных жен, как это и предписывается Библией (Чис.5:11-31). В Писании женский образ всегда был синонимом тайны. И, по-моему, три Марии у распятия Христа являются символом трех тайн. Мать Христа – это сильная крепкая тайна духовного мира, сестра ее Мария – это тайна астрального мира и Мария Магдалина – тайна падшего тварного (сотворенного) мира.

В этой работе хотелось бы остановиться на некоторых местах связанных с водой в Писании. Существует огромное количество аналогий между водой и мудростью, с древних времен вода символизирует мудрость. Воды являются символом скрытого знания, бездна и хаос всегда была обителью мудрости и если Христос идет по морю, то это означает умение понимать небесную мудрость и не тонуть в ней. Теперь мы можем понять, почему Петр начал тонуть, выйдя навстречу Христу по воде. Никто не может отрицать, что имя Мария связано с водой и морем. У католиков Дева Мария является не только покровительницей моряков, но и Девой моря. Поэтому на кормление пяти тысяч двумя рыбами или морепродуктами означает не буквальное, а духовное насыщение тех, кто жаждал приобщиться к небесной истине. Что же касается Ионы (проглоченного китом), то большая рыба означает процесс инициализации и такой человек начинает видеть два мира одновременно (духовный и материальный). Если сложить все сказанное о воде, Моисее с тем, что гора в Писании символизируют высокую духовную власть, то мы имеем аллегорическое толкование источника из скалы, который высек Моисей. Зная, что вода символизирует мудрость, можно интерпретировать и таинство крещения, как обещание Богу доброй совести (1Пет.3:21) при приобщении к духовной мудрости.

По мере того как религиозный мир начинает интерпретировать свои священные книги методами научного анализа, становится все более ясно, что эти книги не совсем исторические и что цари, мудрецы, пророки и другие персонажи на самом деле являются персонифицированными атрибутами различных народов. И без ключа, содержащегося в каббале невозможно разгадать тайны Нового и Ветхого Заветов. Мало кто осознает влияние каббалы на средневековую мысль как христианскую, так и еврейскую. Каббала учит, что в священных книгах есть скрытые доктрины, которые являются ключами к этим писаниям. Каббалисты разделяют использование своего учения на пять разделов: природный, аналогический, созерцательный, астрологический и магический. Традиция относит к одному из разделов каббалы и апокалипсис Иоанна. Апокалипсис является типично гностическим текстом, соединяющим рациональное знание и иррациональное восприятие. Термин гносис означает знание, но это непростое знание, а сверхчувственное, богооткровенное. Состояние гносиса достигается людьми, имеющими искру божью. Чтение у гностиков всегда было ритуальным, символическим, содержащим темные места, предназначенные для вспышек сознания. Текст почитался только тогда священным, когда содержал систему мистических знаков, символов, чисел которые передавали загадочный смысл и значение. Если посмотреть на перевод древнееврейского Танаха на греческий язык (получивший название септуагинты), то мы там найдем этот метод и стиль. Согласно преданию в 287– 245 г. до нашей эры, когда библиотекарь Деметрий познакомил александрийского царя Птолемея с ветхозаветными трактатами, то царь повелел перевести их на греческий алфавит. Библиотекарь связался с первосвященником Иудеи и передал ему волю царя. Вскоре в Александрию прибыли 72 толковника (по 6 от каждого колена Израиля), и по распоряжению Птолемея все они были отправлены на остров Фарос, где их разместили по отдельным кельям, чтобы исключить общение и подсказки при работе над переводом (думаю, символика фароского маяка сегодня так и не понята до конца). Когда перевод семидесяти был готов, царь лично проверил 70 свитков и удостоверился в их полном соответствии и согласии. Так была доказана Богодухновенность септуагинты или перевода семидесяти. В таком виде Библия была воспринята восточной христианской церковью, где преобладал греческий «язык». Вариант Библии для западной церкви сложился позднее, когда монах Иероним (347–419 г.н.э.) перевел Ветхий Завет на латинский язык. Этот перевод получил название вульгаты или народный.

Уважаемые гости, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/anomaly/17141-racionalnyy-potencial-hristianskih-misteriy-glava-2.html