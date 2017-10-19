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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 1).

 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 1).

Краснов О. И.

 

Часть 1. Образное мышление.

Книги халдейских мудрецов, «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Фауст» Гете и многие работы Шекспира в своих сюжетах, датах, числах скрывают вековые тайны и загадки тысячелетий. Конечно, книги Ветхого и Нового Завета не должны составлять исключение. Почти пятьдесят ветхозаветных книг образуют образно-догматический фундамент, на котором строится христианская вера. Своим успехом в первых веках христианство обязано теоретическим школам, которые возникали как духовные центры апостольских церквей. В этих школах, и в первую очередь александрийской, разрабатывались основы догматов, правила толкования и символы веры. Из них вышли наиболее видные богословы, такие как Ирений, Климент Александрийский, Ориген, Тертуллиан и Плотин. Эти богословы придерживались гностических и неопифагорейских взглядов, хорошо владели апокрифическим стилем, языком символов, знаков, чисел. И у древних никогда не разделялась наука, религия и философия; наука была религиозной, религия научной, а философия – как научной, так и религиозной.

Для того чтобы войти в брачный чертог небесных мистерий, нам надо найти скрытое число и приподнять завесу эзотеризма (Мар.15:38). Например, 12 сынов Иакова, 12 колен Израиля, 12 апостолов Христа, 12 камней первосвященника есть образ, тень, аллегория небесного (Кол.1:26). Апостол Павел ясно говорит, что иудеи служат образу и тени небесного (Евр. 8:5). А у евангелиста Матфея есть выражение, что царство небесное подобно сокровищу – скрытому (Мат.13:44). Исайя называет эти сокровища темными, невидимыми (Исаия46:3). Согласно Оригену, пророки и апостолы описывают эти сокровища, рассказывая о некоторых делах человеческих, мудро соединяя историческую истину, рассказ с аллегорическим вымыслом. Опираясь на это, мы можем понять апостола Петра, когда он говорит: «Посмотрите на Израиль, воплоти» (1Кор.10:18), как бы показывая, что есть Израиль духовный, потому что слово Израиль означает «тот, кто боролся с Богом» (Быт.32:28) и применяется в духовном смысле. Все это делалось ради того, чтобы духовно продвинутые люди, исследуя Писание, приобретали убеждение искать и находить боговдохновенный смысл, приходящий путем озарения. Таким образом, сохранялись боговдохновенные тайны, а тем, кто хотел бы эти тайны попрать, не представлялось возможности их лицезреть. Поэтому то, что говорится у Исайи о Навуходоносоре, неприменимо к человеку. Человек Навуходоносор не падал с неба, не был денницею и никогда не восходил над Землей (Исаия 14). Точно так и у пророка Иезекииля, где он говорит о фараоне Египетском (Иез. 29-32) и князе Тирском (Иез.26)…

В угоду своей лености – некоторые люди не могут или не хотят проникнуться учением великих истин. В силу этих причин Святой Дух свернул и скрыл сокровенные тайны в простых словах под предлогом повествования рассказа или притчи о вещах, людях и битвах. Слово притча греческое и означает подобие, прообраз, аллегория. Поэтому духовное толкование доступно тому, кто сможет показать, какому конкретному образу, символу, видению соответствует приведенное изречение Писания!

Изучая обряды, мифы и таинства мы развиваем духовное сознание и мышление. Только человек обделенный умом, Духом и знаниями, может отрицать символы, таинства и мистерии христианского учения. Экзорцизм как и месса, является не только тысячелетней традицией, но и мистическим действием духовного лица с невидимым миром. Тысячелетиями испытанные способы молитвенного взаимодействия с невидимым миром, уменьшают отрицательное воздействие низких энергетических вибраций и направлены на защиту окружающего пространства и здоровья человека. Энергетическая форма жизни традиционно общается с представителями человеческой расы и имеет свои материальные подобия и аналогии на Земле. Достаточно сказать, что в разных концах Земли находятся хранители тайного знания, которые ждут духовного пробуждения, как признака окончания детского возраста человека.

Отрицать эзотерическое учение и гностическое наследие христианского учения это все равно, что отрицать еврейский народ и самого Христа. Христиане гностики еще во втором веке до нашей эры посещали долину в Египте вблизи от Каира и согласно известному египтологу Массею деяния, как и послания апостолов, состоят из отрывков гностической мудрости. Оригинальное Евангелие евреев всегда было мистической тайной, а про Ветхий Завет вообще говорить не приходится. Моисей, благополучно пройдя герметическую школу «черной расы», чувствовал в себе достаточный запас знаний и мистической власти, которые он смело, пускает в ход около 1560 году до нашей эры. Теургические приемы божественной магии выражены в эпизодах перехода Мертвого моря, в наказании Корея, Дафана и Авирона (поднявших восстание против Моисея) и в высекании воды из скалы. Христос разрешал применять своим ученикам три ступени наказания: неодобрение, скорбь о поступке и как крайний случай – порицание. Думающий человек это найдет в деяниях апостолов, когда Симон волхв, желая купить подаяния Духа Святого (Деян.8:9-11; 222-4), на отказ и замечание апостолов покаяться, просит помолиться за себя, дабы его не постигло ничего из сказанного. В более близкие к нам времена, можно вспомнить призыв гроссмейстера ордена тамплиеров Якове Моле (1313 г.) из пламени костра в адрес его душегубов папы Климента V и короля Франции Филиппа Красивого. С призывом покаяться их перед судом Божьим: первого через 50 дней, второго через год. Оба эти порицательных предсказания сбылись и это исторический факт.

О том, что человек имеет троичную структуру, говорится в древних науках. Парацельс утверждал, что тело человека происходит от набора химических элементов, Душа – от влияния звезд, Дух – от Бога. Душа или астральный план является посредником между материей и духом. Астральный план в Писании символизирован звездой Соломона, и научный мир сталкивается с ним в сфере магнетизма и электричества. Известно, что когда Сатурн, Юпитер и Марс оказываются на одной прямой линии, то возникают сильные помехи на коротких радиоволнах. И хотя этому научного объяснения нет, все же существуют таблицы прохождения радиоволн в эфире. Возникает впечатление, что перечисленные планеты и Солнце образуют в космосе своеобразный электростатический механизм, вызывая мощное возбуждение ионосферы планеты Земля. Беспорядок в астральном теле часто является причиной многих болезней. Растительный и животный мир чрезвычайно восприимчив к этому небесному астральному огню и его могут аккумулировать некоторые минералы, животные и растения. В Библии астральный огонь символизирован колесами Иезекииля:

                        

                       а ободья их высоки и страшны были они

                       ободья их у всех четырех полны были глаз  (Иез.1:18).

                                                                                               

Этот стих указывает на образования в форме тора; говоря о глазах, хотят подчеркнуть наличие микрообразований в этом вихре. На физическом плане на астральный план указывает сфинкс. Сфинкс – существо составное: лицо человеческое, туловище льва, когти орла, хвост быка. В апокалипсисе он символизирован четырьмя животными, которые своими качествами или принадлежностями к стихиям, говорят о синтезе энергий этих стихий. Сфинкс, расположенный на плато в Гизе, привязан к трем великим пирамидам, чем развивается тема небесного астрального огня и его звездного происхождения. Согласно Роберту Бьювелу (см. книгу «Секреты пирамид») три великие пирамиды являются точной картой трех звезд созвездия пояса Ориона. А Орион единственный слепой персонаж в звездной мифологии, который прозревает, подставив глаза лучам восходящего Солнца на Востоке. Вывод очевиден: небесный астральный огонь слеп, и без Духа его действия имеют дуальную направленность. Возможно, этим объясняется одновременное благословение и проклятие, произносимое с гор Гевал и Гаризм при переходе евреями реки Иордан (Втор.27:121-3). В священной книге Пополь-Вух индейцев киче-майя Мексики, имеются ясные указания на звездное возрождение и реинкарнацию нашего сознания. Некоторые секретные ордена учат, что Солнце и звезды населены созданиями, не имеющими общепринятую человеческую форму. Розенкрейцеры описывают эти создания в виде небольших плазмоидных сфероидов, которую на иконах изображают как ауру человека. Циолковский учил, что информация, приобретенная человеком на его жизненном пути, превращается в плазмоидную форму. И ясновидящая баба Ванга видела Христа в форме огненного шара. Поэтому в Евангелии сказано:

 

                                   Бог наш есть огонь поедающий (Евр.12:29).

                                                                                                            

Эта метафора говорит о плазмоидном состоянии сознания человека, которое достигается закаливанием Духа. Вспомните миф об Ахиллесе и его матери (дочери кентавра Хирона), которая каждую ночь погружала его в огонь. Для духовно спящих людей, еще раз повторяю, слова в Библии имеют буквально-историческое и тайно-метафорическое значение. Например, правое ухо, отсеченное Петром у раба первосвященника при предательстве Иудой Христа (Лук.22:50,51), говорит о православном мистическом восприятии(1) Писания, которое Петр хотел отсечь. А аллегорическое имя раба Малх (Иоан.18:10) указывает на подлунный мир и цифру «Малхут» каббалистического древа сиферот, что заставляет задуматься, обратить внимание на иудейство, его традиции и книги толкования.

 

Уважаемые гости, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/anomaly/17140-racionalnyy-potencial-hristianskih-misteriy-glava-2.html

19 октябрь 2017 /
Аномалии
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