Аномалии в небе или какие-то процессы, происходящие в атмосфере не изученные наукой? На самом деле явление это весьма пугающее, форму облака принимали страшную, зловещую из них торчали рога. Первые снимки таких облаков были сделаны в России группой туристов, которые сфотографировали ранее не известные метеорологам явления. Это было в 1995 году таким облакам дали название – дискодные. Случай заинтересовал ученых, далее, такие снимки с разных уголков мира стали появляться все чаще.

Необычное двухслойное облако было сфотографировано в июле 2001 года на территории Западной Монголии в зоне активного разлома. Апрель 2003 года село Кулада наблюдалось неподвижное облако над горой. Еще аномалии строения неба, вызывающие интерес у обычного народа и у ученых называются «Асператус», это поистине жуткое зрелище, способное напугать взрослого человека. Форма, которую принимали воздушные массы, была неровная, причудливая и зловещая.

Облака пришельцы

Словно кадр из фантастического фильма – аномалии в небе образовались над МКАД, над которым повисло тяжелое массивное кольцо, пропускающее солнечные лучи. Наблюдать за эпизодом можно было в течение 15 минут. Многие считали, что это инопланетное вторжение, на самом деле физика смогла объяснить это странное явление, образовавшееся по законам оптики. Точно такие же облака спустя некоторое время висели над Румынией. Метеорологи объяснили, что такую форму воздушные массы приняли из-за редких погодных условий.

Как самолеты влияют на облака?

Ученые объясняют появление необычных «дыр в облаках», влиянием самолетов из-за чего в районе аэропортов наблюдается частое выпадение осадков. По заявлению физика, Эндрю Хеймсвилда летящий самолет замораживает воду в облаке, кристаллизуя ее в лед. Лента из кристаллов расширяется и выпадет в виде дождя или мокрого снега в определенном районе, своеобразные аномалии развития неба. Если верить утверждениям и исследованиям ученых, то турбовинтовые и реактивные летательные аппараты могут оказывать серьезное локальное влияние на погодные условия.

Жители Ташкента в ночь на 19 мая 2017 года увидели в небе необычное явление отчетливо напоминающую летательный аппарат пришельцев. Объект, зависший в небе, сфотографировали и даже сняли на видеокамеру, после чего ролик попал в сеть. Ролик просмотрели не только обычные люди, но им заинтересовали ученые, которые не приняли всерьез фантазии очевидцев. Это явление они объяснили просто – остатки ракеты вышли за пределы атмосферы и загорелись, поэтому и образовалось такое яркое свечение необычной формы.

Также рядовым гражданам был дан совет, не характеризовать непонятные и необъяснимые вещи, как сверхъестественные, дабы не вводить народ и себя в заблуждение. Атмосферные аномалии твердого неба над северным полюсом происходят чаще, чем где-либо. Одним из самых ярких примеров является фантастическое по своей красоте северное сияние. Необычный и мистический феномен, появляющийся и исчезающий внезапно. Ученые разгадали загадку этого явления и отнесли его к электрической природе, непосредственное влияние также оказывает Солнце.

В сравнении с уникальностью и красотой цветных лучей, бегущих по небу, с тем как ведет себя твердое и мягкое небо аномалии, происходящие в атмосфере, все определения научные кажутся бездушными. В древности люди не могли объяснить этот феномен, поэтому связывали его с множеством поверий и легенд.